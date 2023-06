En una entrevista de EL TIEMPO a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, se habló sobre los audios del exembajador de Venezuela Armando Benedetti que ese medio ha expuesto a la opinión pública y, también, sobre la investigación a la campaña del presidente Petro.



Frente a esto, la directora expresó su opinión sobre la posición que el presidente Gustavo Petro Urrego está presentando frente a los medios de comunicación y aseguró que esta reacción es "peligrosa".



En la entrevista realizada por la periodista María Isabel Rueda de EL TIEMPO, quien le preguntó a Dávila sobre lo que denomina el presidente Petro como un 'golpe blando' que, según él, los medios de comunicación están realizando en su contra, la directora dijo lo siguiente:



"Semana solo ha cumplido con su obligación de informar. La reacción del Presidente es peligrosa. Solo él sabe si quiere pasar a la historia como otro Daniel Ortega u otro Hugo Chávez".



Además, Rueda le preguntó a la directora de Semana si le había 'costado' publicar los audios en los que Benedetti hace afirmaciones delicadas en contra del presidente y de su exjefe de gabinete, Laura Sarabia. Lo que Vicky Dávila contestó fue lo siguiente:



"No, y le voy a decir por qué. Una cosa es echar el discurso de que los periodistas estamos para buscar la verdad, y otra, buscarla de verdad. Con esas grabaciones entendí que se estaba armando una estrategia mentirosa para liberar de cualquier responsabilidad al Presidente y a Laura Sarabia. Había que publicar".



Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Archivo EL TIEMPO

Recordemos que hace algunas semanas la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), denunció la exposición que el presidente Gustavo Petro ha tenido con varios medios de comunicación a través de sus redes sociales: "El Presidente interfiere en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten", denunció la FLIP.

La fundación continúa diciendo: "No es la primera vez que el Presidente interfiere en el ejercicio libre de la prensa. Sus críticas y refutaciones han sido constantes desde el inicio de su gobierno, hace nueve meses. Ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas, incluso de actos delictivos, para invalidar sus denuncias y reportajes de interés público. Así mismo, ha sostenido que existe una campaña de desinformación orquestada o apoyada por el periodismo que informa sobre su gestión".

Luego de que la FLIP denunciara estos señalamientos, el presidente respondió por medio de su Twitter que él "no atacaba a periodistas".



"Señores de la FLIP, yo no ataco periodistas. Pero si dicen falsedades de mí, tengo todo el derecho como ser humano de aclarar infundios", expresó el mandatario.

