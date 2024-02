Incautan millonaria carga de algodón que era transportada de manera ilegal en Vichada

En una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, se incautaron aproximadamente 2.800 kilogramos de algodón que estaban siendo transportados en embarcaciones de origen venezolano.



Este caso tuvo lugar en el área de ‘La Rampa’, ubicada en Puerto Carreño, Vichada, donde confluyen los ríos Meta y Orinoco.

La intervención se llevó a cabo en un puesto de control fluvial, donde las tropas de Infantería de Marina procedieron a inspeccionar las embarcaciones que transportaban el material.



Se descubrió que dichas embarcaciones estaban tripuladas por capitanes colombianos y venezolanos, estos últimos carecían de los permisos necesarios emitidos por la autoridad migratoria para transitar regularmente por el país.



Durante la inspección, se constató que la tripulación no poseía la documentación requerida para demostrar la titularidad y el transporte del material, además de que las embarcaciones no tenían autorización de zarpe y no cumplían con las normativas de marina mercante.

La incautación de algodón se dio en Vichada. Foto: Cortesía

Como resultado, se pusieron a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) 56 bultos de algodón, con un peso aproximado de 2,8 toneladas, para los procedimientos legales correspondientes.



En lo que va de año, las distintas operaciones de control fluvial y terrestre, la Fuerza Naval de la Orinoquía ha logrado incautar 379 kilogramos de insumos sólidos y 3.093 galones de insumos líquidos utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.



Asimismo, se han confiscado más de 57 millones de pesos en mercancía de contrabando en los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada.

