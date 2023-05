En entrevista con EL TIEMPO, la vicefiscal Martha Mancera habla de la álgida polémica que se generó en el país por informaciones que aseguraban que se tenía conocimiento de 200 supuestos crímenes cometidos por eel ‘clan del Golfo’, que enfrentó al presidente de la República, Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa.



(Lea: Fiscalía desmiente denuncia de 200 homicidios perpetrados por el ‘clan del Golfo’)



Mancera detalla todo el proceso y cuenta por qué no le respondió directamente al Presidente. "Les estoy respondiendo a los colombianos porque nunca hubo una solicitud por los canales institucionales", dijo.



(Lea: Poderoso exintegrante del cartel del Norte del Valle seguiría delinquiendo preso)

Noo hay ningún informe que hable de 200 personas. No hay listado de alertas de homicidios concretos, que debió haberlo hecho el investigador FACEBOOK

TWITTER

La Fiscalía desmintió la denuncia de 200 muertos supuestamente a manos del ‘clan del Golfo’. ¿Qué los llevó a concluir eso?

​

Primero tenemos que dejar sentado que el fiscal general, Francisco Barbosa, no contestó por un trino, sino que él hizo manifestaciones a la prensa frente a la situación que se estaba presentando. El caso se inicia en agosto de 2008 porque la fuente no declara, sino que entrega información para que sea constatada por la Fiscalía. Para este caso se interceptaron unas líneas de celulares. Esa intervención legal se produjo hasta marzo de 2010.



¿A quiénes interceptaron?

​

Digamos que no a quiénes, sino los números comprometidos, que a través de esos números, los hablantes se ponían de acuerdo para cometer hechos delictivos. Ya con relación a la identificación de los hablantes, pues obviamente es un procedimiento que se debe hacer a partir de una investigación juiciosa. No son hechos de la actualidad.



(Lea: Daniel Quintero: Procuraduría le puso la lupa a publicidad por posible detrimento)



¿Y qué encuentran, gente hablando de crímenes, del ‘clan del Golfo’?

​

La información que el fiscal a cargo del caso (Daniel Hernández) ha manifestado es que los informes que le presentó el investigador no tienen el soporte probatorio para identificar a las personas hablantes y hechos concretos. Por eso es que siguiendo la línea de tiempo con relación a este caso es que en 2020 el investigador que había escuchado desde 2008 a 2010 se acerca a Daniel Hernández y le dice que tiene una investigación de la cual tiene todo el material probatorio para judicializar a una estructura criminal.



O sea, ¿10 años después?

​

Sí, le dice: “doctor Daniel, hay una investigación en tal Fiscalía, es importante que solicite la variación para que desarticulemos la organización”. Y Daniel lo que hace es solicitar que se priorice y solicita la variación. Llega la investigación finalizando 2020. Ese año, el investigador se acerca a Daniel y le dice que por favor se traiga la investigación. Se prioriza, se varía la asignación y comienza Daniel a indicarle que debe escuchar nuevamente las líneas para concretar personas, hechos y territorio.



(Lea: Así cayó red que prometía ingreso fácil a EE.UU.: capturaron exfuncionario de Migración)

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Daniel Hernández en rueda de prensa. Foto: Archivo particular

¿Ahí qué pasa?



Se inicia la escucha del investigador el 7 de enero de 2021 y el 25 de agosto solicita traslado, dice que él quiere estar en otra dependencia. Se va y, sin embargo, entrega un informe en el cual da cuenta de una información que no tiene soporte probatorio, por lo menos en ese momento en que se la entrega a Daniel. Por eso hemos dicho que en esta investigación se acaba de fortalecer todo el equipo para que escuche nuevamente los hechos de 2008 a 2010, para establecer si estamos frente a una estructura, cuál era y cuáles eran los hechos delictivos concretos.



Cuando el investigador le dice al fiscal que sí tiene pruebas, ¿estaba en el cargo?

​

El último informe que él presenta es el 15 de septiembre de 2022 por requerimiento de Daniel. En ese relata unos números de ID, hechos concretos y responsables, pero cuando vamos a revisar no están acorde dentro de las líneas, por eso se acaba de ordenar la tercera escucha.



(Lea: 'Cierto sector quiere vulnerar al fiscal': procurador argentino sobre Francisco Barbosa)



¿En 2020 el investigador estaba fuera de ese caso?

​

Estaba adentro.



¿En qué momento se habla de 200 asesinatos?

​

Jamás, es que no hay ningún informe que hable de 200 personas. No hay listado de alertas de homicidios concretos, que debió haberlo hecho el investigador que escuchó en tiempo real. Quien tenía la información era el analista y él no dio ningún reporte de 200 muertos.

'El que debe responder es el investigador'

Jamás hizo una alerta de lo que estaba escuchando con ocasión de los supuestos 200 muertos, ese es un tema que se tendrá que dilucidar en la actividad de reescucha FACEBOOK

TWITTER

¿No hubo ningún crimen?

​

Es lo que ahora estamos trabajando, con los informes que él inicialmente le entregó a Daniel, quien dice que no hay informes de 200 homicidios, hay de hechos delictivos que se están corroborando.



Quince años después el caso no se ha cerrado, ¿por qué?

​

Porque el investigador sigue insistiendo en que en las líneas hay información que da cuenta de hechos concretos por parte de una estructura cuyos hablantes, para el momento en que se hace la evaluación, no están identificados. Decirle cuáles son las comunicaciones pertenece a la reserva, pero antes de terminar esta administración en ese caso debe darse, por lo menos, un ciclo de cierre y, si hay personas identificadas, debe darse la judicialización.



(Lea: Defensa de Aida Merlano denuncia supuesto plan para atentar en su contra)



¿El investigador les hizo alguna señal?

​

Jamás hizo una alerta de lo que estaba escuchando con ocasión de los supuestos 200 muertos, ese es un tema que se tendrá que dilucidar en la actividad de reescucha, que nos permita decir si el investigador escuchó con antelación que iban a matar a una persona concreta y no hizo nada. Quien debe dar respuesta al país no es el fiscal, sino el investigador, que no lo evitó.



¿Está diciendo que podrían procesar al investigador?

​

Hay que ser muy rigurosos, los servidores públicos respondemos por los hechos que uno comete y puedan tener connotación de delito, y por omisión o acción en el servicio.

En este caso se menciona a una fuente que fue clave en la denuncia...

​

La fuente fue muy clara en todos los escenarios: no declarar. Por eso es fuente de información que entrega para corroborar lo que dice. Una vez Daniel indica en sus reportes que le empiezan a reportar homicidios a su WhatsApp de 2021 y 2022, él acude al investigador y le dice que de dónde salió esa información. El investigador le dice que todos esos homicidios eran de la organización a la que él le había hecho las interceptaciones.



(Lea: Cinco procesados por atentado a Escuela de Cadetes seguirán en libertad)



¿Al ‘clan del Golfo’?

​

No puedo decir si es el ‘clan del Golfo’, lo que puedo decir es que son unas comunicaciones entre varias personas que hablaban de hechos que se están corroborando. Es distinto a decir que estamos favoreciendo al ‘clan del Golfo’.



Iba diciendo que el investigador reportó...

​

Daniel, junto con un equipo, fue hasta donde estaba la fuente y está la constancia en la que la fuente dijo hace 10 años que él no sabe absolutamente nada de esos homicidios, porque hace 10 años se fue de la zona donde estaba ubicado. Si eso es así, le corresponde a esta administración resolverlos.



¿En qué año viajaron?

​

El 2 de diciembre de 2021. Va junto con el investigador. En el WhatsApp de Daniel, el investigador le manda que el caso del (fiscal Marcelo) Pecci tiene que ver con esto, y ese caso es de una organización que venía de Medellín y que aceptó cargos. Uno no puede decir que el caso de Pecci tiene que ver con una organización como la de 2008 y 2010.



(Lea: Catherine Juvinao sale victoriosa en la Corte Suprema tras lío por contrato)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro y fiscal Francisco Barbosa Foto: Archivo EL TIEMPO

Se revisarán posibles omisiones de otros fiscales del caso

En un artículo de La Nueva Prensa se menciona a 14 llamados ‘empresarios’. ¿Ellos aparecen en esto, en las interceptaciones, están judicializados?

​

Los informes no son pruebas, y la individualización de personas debe estar soportada con hechos. Hasta este momento se están haciendo las verificaciones de los hablantes. El fiscal va a empezar a establecer qué relación tiene ese listado de personas con la información recolectada. Decirles que tenemos pruebas contra las personas sería ser irresponsable.



Pero ¿a esas personas sí las están investigando?

​

Si se están investigando o no está dentro del rol de la investigación, y en eso debo ser muy precisa, no puedo decir más allá de lo que se permite, pero hacen parte de la investigación.



(Lea: Paola Holguín y Santiago Osorio llegan a una conciliación, ¿qué pasó?)



Antes de la llegada de Daniel Hernández hubo cinco fiscales, ¿ellos no trabajaron lo suficiente? ¿Qué pasó?

​

Esta investigación ha tenido varios traslados. Se inició en Bogotá, luego se fue para Crimen Organizado, luego a Santa Marta y pasa nuevamente a Crimen Organizado. Se la entregan y en esa transición el investigador dice que se lleven el caso a Bogotá. Por supuesto que vamos a revisar no solo cuáles fueron las actividades del actual fiscal, sino también las de los últimos cinco, que a pesar de que dicen que hay pruebas, no habrían tomado la decisión en su momento.



Hace días usted se preguntó que cuál era el direccionamiento de ese entonces. ¿Se cuestiona cómo laboró la Fiscalía en su momento?

​

Claro, en 2008 y 2010 no hubo un direccionamiento específico hacia estructuras criminales para atribución de homicidios.

Los 21 casos recientes, ¿de qué se trata?

Aparte de la denuncia de 200 crímenes se reportaron 21 casos más recientes, ¿eso tiene nexo con lo de 2008?

​

Por lo pronto es totalmente distinto. En los 12 casos que hemos investigado del total de 21 no hay una estructura detrás.



¿Hay algún nexo entre los dos casos?

​

Ninguno.



Una duda: ¿el mismo investigador le reportó a Hernández estos hechos?

​

El mismo investigador que había escuchado las líneas, que escuchó por segunda vez, es el mismo que le manda reportes de homicidios indicando que esos se los mandó la fuente. Cuando acudimos a la fuente, dice que no le ha mandado y no tiene idea de la organización de 2008.



(Lea: Roy Barreras pierde en la Corte Suprema, le negaron denuncia contra Miguel Polo Polo)

¿De dónde son los 12 casos que resolvieron?

​

De Ciénaga, de Pijiño del Carmen y de Santa Marta, en esos hemos logrado el avance.



¿Y ya judicializaron a los presuntos responsables?

​

Sí, tenemos en juicio, en investigación con formulación de imputación, y tres órdenes de captura.



¿Alguno tiene nexos con el ‘clan del Golfo’?

​

En 11 no, en uno sí, que es un colectivo (masacre), fueron tres víctimas de la estructura ‘Erlin Pino Duarte’, y fue el que ocurrió en Ciénaga, en 2021.



(Lea: Las multas por irrespetar a policías serán examinadas por la Corte Constitucional)



¿Y ahora el fiscal Hernández tiene este proceso de 21 homicidios?

​

La investigación de esos homicidios no, esos 21 están con la delegada de Seguridad Territorial, con sus directores seccionales y fiscales concretos.



¿Y el investigador está?

​

No tiene nada que ver, ni investiga los 21 ni hizo el esclarecimiento.



Pero él sí alertó...

​

No alertó, después de cometidos los hechos le informó al fiscal de unos homicidios. Las comunicaciones fueron después de ejecutados los homicidios, no antes.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Mancera, Vicefiscal General de la Nación Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

En medio del escándalo aparece José ‘Ñeñe’ Hernández. ¿En esto hay algún nexo con él?

​

Quiero ser muy clara, ojo con esto, nosotros nos estamos refiriendo a una investigación publicada, de la cual, por interés general, estamos dando datos para que no sigan confundiendo a los colombianos, y no sigan confundiendo con que había 200 homicidios documentados. Cuando se me habla de otro caso es otro radicado, otra organización, temas de los cuales por ningún canal han pedido información.



(Lea: La presencialidad en la justicia debe ser la regla: Corte Suprema)



Tras la polémica, ¿el fiscal Hernández se mantendrá a cargo de este caso?

​

Por supuesto, se le está colocando un fiscal de apoyo y unos investigadores que tendrán que escuchar por tercera vez.



¿Y el investigador sigue en la Fiscalía?

​

No me voy a pronunciar, por respeto al investigador.

El presidente Gustavo Petro dijo que quería conocer avances del caso, y usted en rueda de prensa comentó que le respondía al país, y no para alguien en particular. ¿No cree que le faltó contestarle al mandatario?

​

Digo que les estoy respondiendo a los colombianos porque nunca hubo una solicitud por los canales institucionales. Cuando hablamos de orden público se analiza y se debate no en público, sino en una alta instancia. No puedo decir que estoy dándole respuesta a una solicitud que hicieron en público, sino a la confusión que están intentando generarles a los colombianos.

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia