Fiscal Mancera dice que es montaje nexo con caso del CTI de Buenaventura

En los últimos días trascendieron señalamientos que hicieron dos investigadores del CTI de la Fiscalía en los que es aparece la vicefiscal Martha Mancera, quien reaccionó apartándose de esas graves acusaciones.



Los hechos están asociados a presuntas irregularidades de un alto funcionario de la entidad en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.



Los dos agentes son Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, quienes hablaron en W Radio y señalaron que la vicefiscal les empezó a hacer una supuesta persecución luego de que informaron que el jefe del CTI en esa ciudad, Francisco Javier Martínez, tendría nexos con el narcotráfico.



La versión de los funcionarios es que después de que avisaron de ese supuesto nexo, recibieron una visita de un agente del CTI para pedirles que alteraran lo dicho en una declaración oficial y eliminaran esa parte de 'Pacho malo' (quien sería Francisco Martínez).



Los funcionarios del CTI habían cumplido una misión como encubiertos y en esa labor habrían evidenciado la posible participación de Martínez en irregularidades. Sobre esto, la vicefiscal manifestó que una vez se conoció esto, "inmediatamente se hizo lo que se tenía que hacer".



En efecto, ante lo sucedido, desde Bogotá el fin de semana pasado la Fiscalía General de la Nación abrió una "noticia criminal para indagar sobre la posible existencia de conductas delictivas por parte las personas que participan en las conversaciones conocidas y las allí mencionadas".



Martha Janeth Mancera, Vicefiscal General. Foto: Captura de video

Pero a nivel personal, la respuesta de la vicefiscal fue que ella no tiene nada que ver con lo que hace cada uno de los investigadores del CTI, y que así haya conocido o no de esa denuncia contra el jefe del CTI, todo hace parte de un complot que hay actualmente para ensuciar su nombre.



"Al señor Pablo Bolaños y Fabio González por supuesto que los conocí. Si hoy están diciendo que yo estoy favoreciendo a una persona que supuestamente está en el narcotráfico, tengo que decir que esas dos personas (los investigadores), de las cuales están diciendo eso, tenían una actividad relevante en la Fiscalía que había sido ordenada por un fiscal, que es la agencia encubierta", explicó Mancera en la cadena radial.



Básicamente, en palabras de Mancera con este caso de supuesta corrupción en Buenaventura quieren endilgarle una omisión por no denunciar a Francisco Javier Martínez, algo de lo que ella se desmarcó al decir que no es ninguna mafiosa, y que incluso dos personas condenadas por narcotráfico hicieron señalamientos contra los investigadores del CTI.



Francisco Barbosa, fiscal general, y Martha Mancera, vicefiscal de la Nación. Foto: Fiscalía

Además, mencionó que en la denuncia en su contra está inmersa la fiscal Angélica Monsalve, quien a su parecer le hizo señalamientos en contra con testigos de referencia, cuando hay una resolución de la Fiscalía que ordenó que sea el agente encubierto quien denuncie.



Por último -y de acuerdo a lo dicho en medios este martes-, para Mancera este tipo de situaciones vienen desde el año 2020, cuando se empezó a decir que tenían vinculos ilegales y mafiosos, y que en cambio los que tienen un juicio por presuntos delitos son los investigadores Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

