'Nos exigen desmantelamiento sin recursos para investigar': Vicefiscal Martha Mancera

A las 9:05, este viernes la vicefiscal, Martha Mancera abrió la segunda jornada del Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, que se lleva a cabo en Cartagena, Bolívar.



En su discurso dijo que eliminar la Procuraduría General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía y hoy disminuirle los recursos a la Rama Judicial no es el camino para combatir a las finanzas criminales, la corrupción y llegar a la paz.



También hizo alusión a que bajo la administración del fiscal Francisco Barbosa Delgado han sido técnicos y defensores de las instituciones, “porque la defensa de las instituciones es lo que va a garantizar la democracia”.



Ella se cuestionó que cómo hay sectores que se preguntan por qué no se combate la corrupción, cuando a la par están intentando disminuir a las entidades que tienen esa tarea. “Por eso, doctora Margarita, que tengamos hoy una sentencia de la Corte Constitucional que nos permite seguir luchando contra la corrupción, Corte que debemos proteger porque es la máxima salvaguarda de la Constitución”.



Congreso de Derecho Disciplinario organizado por la Procuraduría en Cartagena. Foto: Procuraduría

Para la alta funcionaria, la pasada contienda electoral tuvo que ver mucho con ese fallo, pues en varias regiones están cooptadas por la corrupción. Uno es el caso de José Facundo Castillo; a quien nombró por ser un exgobernador de Arauca procesado penalmente.

Yo no me construí en Bogotá, no tengo la experiencia de las grandes ciudades, a mí me tocó la ruralidad. FACEBOOK

“Yo no me construí en Bogotá, no tengo la experiencia de las grandes ciudades, a mí me tocó la ruralidad”, refiriéndose a que trabajó investigando hechos de corrupción en lugares donde casi no hay garantías para ello.



“Hoy en Colombia hay control total en algunos territorios por parte de estructuras criminales, que seguramente influyeron en las votaciones de las pasadas elecciones”, advirtió, añadiendo que la Fiscalía ha sido itinerante en su función en territorios, y que eso les ha permitido ver que el país se está “desangrando” con criminales.



Procuradora Margarita Cabello en congreso internacional sobre derecho internacional y corrupción. Foto: Procuraduría

Por otro lado, dijo que no se ve la estrategia real de entidades como la Uiaf para desentramar redes corruptas y combatir delitos como el detenimiento patrimonial de servidores públicos: “lo único que no se puede esconder es la tos y la plata. Nos exigen desmantelamiento sin recursos para investigar y sin información”, pues ya no tienen en el ente acusador para el software.



Uno de los casos que destacó Mancera fue el del exsenador Mario Castaño, quien murió hace unos días luego de ser condenado por 19 delitos relacionados a corrupción. En ese entramado empezaron a aplicar analítica y software.



En relación a ello, explicó que los fiscales delegados ante la Corte Suprema han logrado 62 condenas, y han acusado a 101 personas aforadas; también destacó el caso Odebrecht con 104 solicitudes de imputación, 73 realizadas, 21 escritos de acusación y 11 condenas.



