Con fotografías, Fiscalía avanza en búsqueda urgente de 91 personas

La vicefiscal general, Martha Yaneth Mancera, está al frente de un equipo de más de 700 investigadores que trabaja en las denuncias sobre personas reportadas como desaparecidas durante las jornadas de paro que se iniciaron el 28 de abril. Explicó cómo están haciendo las búsquedas, que han llevado a que de un reporte inicial de 548 casos hoy queden pendientes 91. Dijo que en todo el país hay tres denuncias formales de desaparición forzada.

¿Cómo llegan las denuncias a la Fiscalía?

Por una acción conjunta de la Fiscalía General y la Defensoría, se hizo una mesa de articulación de información. La Defensoría recibe los reportes de las distintas fuentes, llámese organizaciones no gubernamentales, redes sociales, o de cualquier persona que tenga información de una persona que no aparece, en el escenario de las protestas. Y las pasa a la Fiscalía, que activa el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Este se activa porque de la información que nos pasa la Defensoría, de todas las fuentes, no hay ninguna información que nos permita decir que esto es una denuncia y que debe investigarse por el delito del 165, que es, precisamente, la desaparición forzada.



¿Por qué no abren casos por ese delito?



Debe estar claro qué es la desaparición forzada; en el artículo 165 (del Código Penal), dice: “Cualquier persona que someta a otra persona a la privación de la libertad, cualquiera que sea su forma, seguido de su ocultamiento y de la negativa de reconocimiento de dicha privación o de dar información de su paradero y sustrayéndola del amparo de la ley”.



Cuando vemos el tipo penal se requiere tener mucha información que me permita, por lo menos, generar que alguno de los reportes que llegaron está dentro del tipo penal, pero nos llegaron solo listados con nombre, apellido, en algunos casos con la cédula de ciudadanía, en otros, la ciudad, pero sin ninguna información adicional. En algunos casos, el reporte dice NN desaparecido en Cali, nunca podríamos decir que de esa información se desprende que es un caso de desaparición forzada.



¿Entonces no se puede hablar de desaparición forzada?

Jamás, porque no hay información que me permita decir que a esa persona la privaron de su libertad por cualquier medio y que la ocultaron, y que la persona que lo hizo no da respuesta del desaparecido o del sitio en el que se encuentra. Pero no nos quedamos quietos, nosotros activamos el Mecanismo de Búsqueda Urgente para ubicar a la persona viva o muerta, en eso trabajamos muy rápidamente, esto es tener toda la capacidad del Estado buscando a estas personas.

¿En qué consiste ese mecanismo?

Recibimos los reportes y empezamos a hacer una búsqueda en los listados de la Policía de las personas que ha trasladado, por algunas situaciones de orden público o por capturas en situación de flagrancia. Y con eso se cruza: solamente con el nombre y apellido y el lugar donde se dice que estaba. Después, a la Procuraduría, para que vele por la actividad de búsqueda urgente. Luego, a la Registraduría, y allí lo que se pide es que se revise en el sistema cuántas cédulas hay expedidas con el nombre reportado y, si se puede ser más preciso, cuántas hay expedidas en la ciudad en la que la persona fue reportada. Entonces tenemos que revisar, persona por persona, la información que tiene de contacto para llamarla y verificar que está bien y está viva, porque no tenemos más información.



Luego tengo que pasar la información a Medicina Legal y pedirle que nos reporte si sabe algo. Posteriormente, le decimos a la mesa de desaparecidos, ¿para qué?, para que lo registren en el Sirdec, y, finalmente, lo buscamos y verificamos en las redes sociales.

La vicefiscal general, Martha Mancera. Foto: Fiscalía

En las redes...



Sí, y hemos encontrado que más del 90 por ciento de las personas que están en esos listados, en un momento dado, en las redes dijeron que esa persona estaba desaparecida. Muchos vienen sin foto. Viene: Marta Mancera, desapareció en la protesta en Cali, y esta es la información que nos entregan y nosotros tenemos que empezar a hacer toda la actividad, que sea necesaria para poderla ubicar, pero no tenemos ni el nombre de la mamá y el papá, ni de un amigo ni de su pareja, y no hay ninguna denuncia de un doliente.



Esto es lo que ha dificultado todo el trabajo, por eso es por lo que nos dicen que esas cifras no coinciden, pues sí coinciden en la medida en que nosotros tenemos hoy claras las cifras desde el momento en que se hizo la mesa de articulación y nos dieron los listados. Ahora tenemos el registro de cada una de las personas en el despacho de uno de los fiscales destacados a nivel nacional y él tiene su base de datos y registra todo.



¿Una persona puede estar indefinidamente con ese mecanismo de búsqueda urgente?



El mecanismo está activo dos meses. En el artículo 79 de la Ley 906 dice en qué momento yo puedo archivar las diligencias, y uno de los momentos en que puedo hacerlo es cuando no tengo información que me permita decir que el tipo penal ocurrió o que el hecho ocurrió. La Fiscalía, a través de su artículo 200, dice que, solamente, puede iniciar la investigación si de los hechos se constituye un delito. De los hechos, pero Marta Mancera, cédula y Cali no son un hecho; si tuviéramos más información que nos permita tener inferencia de que sucedió la desaparición forzada, ¿entramos a qué?, al delito. En este momento tenemos tres desapariciones forzadas en el marco de las protestas.



¿Pasados esos dos meses se pueden reactivar las búsquedas?

Cuando se inactiva el mecanismo se notifica a quien entregó la primera información, en este caso, a las plataformas de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales o cualquier persona que nos informó que esa persona está desaparecida, y si alguien tiene más información, la puede aportar, una foto u otros elementos, y entonces nosotros reactivamos la búsqueda. Lo que no podemos hacer es con un nombre, un apellido únicamente, y un lugar donde se desapareció, tener todavía los mecanismos de búsqueda urgente activos, más de lo que la ley lo está permitiendo.



La primera cifra de desaparecidos que se conoció generó alarma. ¿Cómo va la revisión?

Llegaron de la Defensoría 548 registros. Cuando llegó el listado a la Fiscalía el 10 de mayo, se detectó que de esos 548 habían aparecido 95. Eso se evidenció luego de hacer labores de búsqueda y hablar con ellos y verificar que estaban bien. En esos casos, no se activó el mecanismo de búsqueda porque ya estaban ubicados y de ellos hay acta de supervivencia. Nos quedaron 153 registros que son imposibles de buscar y se emite una resolución indicando que no se activa el mecanismo.

La Fiscalía mantiene la búsqueda de 91 personas y tres casos ya se investigan formalmente como desaparición forzada. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Por qué son imposibles de buscar?



No había suficiente información; por ejemplo, se reporta NN desaparecido en Cali, y es imposible poder avanzar con esa información en una búsqueda. Se les notificó a quienes los reportaron y ellos podían interponer recurso de reposición y apelación para pedir que se activaran las búsquedas, pero cómo sería la situación que no interpusieron ninguno de esos recursos.



Y los demás reportes...

Luego de estos 153 que se devolvieron, teníamos 95, que encontramos, 132 que se depuraron porque estaban repetidos y entonces nos quedaron 168 de los 548 que reportaron inicialmente. Luego aparece otra mesa y nos manifiesta que hay otros 24 reportes de personas que nos dicen están desaparecidas. Luego de todo el trabajo de búsqueda ya hemos encontrado 101 y avanzamos en el proceso para encontrar 91 personas que no son desaparecidos forzados, sino reportes de personas, de organizaciones y de redes que dicen que esa persona está desaparecida.



¿Qué saben de los 91 que siguen desaparecidos?



Los estamos buscando, tienen activados los mecanismos de búsqueda. Una característica de estos 91 es que no tienen ningún doliente, yo no puedo creer que 91 personas no tengan un amigo, una mamá, un hermano, una esposa, o alguien conocido que diga que estas personas efectivamente sí se están desaparecidas. De estos 91 los estamos clasificando con foto, que no es sino el 15 por ciento porque el resto es solamente un nombre y un apellido y ciudad. Estas fotos salen de la Registraduría, de los que tenemos cédula y nombre y obtuvimos la cédula, vamos a publicar las fotos para que sepan que los estamos buscando y pedimos que se comuniquen con la Fiscalía ellos o quienes tengan información sobre estas personas. De los demás solo tenemos un nombre y un apellido en una red.

¿Qué se sabe de los que ya encontraron?

De los 101 que encontramos, 58 estaban con lo que llamamos ausencia voluntaria, estaban bien, no sabían que los estaban buscando. De estos 58, 27 casos no fueron a las marchas, 31 participaron, pero no fueron conducidos a ninguna parte, 11 de ellos no saben quién los reportó. Aquí es cuando hacemos un llamado a las redes, porque publican información falsa. Los demás, es decir, los 32, los condujeron por orden público a la UPJ, los detuvieron por 2 o 3 horas y salieron. Y dos fueron capturados en situación de flagrancia.



¿Cómo explicar que la cifra inicial fue tan alta, creen que hay algo de fondo?



No, nosotros no nos atrevemos a decir otra cosa que nuestro compromiso es cumplir con las normas que Colombia tiene para cada una de las situaciones que se presentan. Desde el día 28 de abril, el fiscal general, Francisco Barbosa, destacó un equipo exclusivamente para la búsqueda de personas que fueron reportadas, nuestro trabajo ha sido juicioso y hoy tenemos las cifras claras. Yo quiero que nos entiendan, hemos hecho lo que hemos podido, hemos acudido a todo lo que tenemos a disposición, todo lo que dice la Ley 971 de 2005, hemos sido rigurosos, pero hay un punto ciego en donde nos dicen: ‘¿qué más datos tiene, Martha Yaneth?’. No tengo más datos.



¿De los tres casos que han sido reportados formalmente hay algún indicio de que sí haya desaparición forzada?



En esos tres casos, la información es más precisa; información de a dónde ingresaron, hay un doliente a quien le podemos preguntar el teléfono, la labor, cuáles fueron sus amigos, quién es la persona, cuál es su profesión. La familia lo reportó y dice: ‘para nosotros es una desaparición forzada porque nos fuimos a reclamar y a preguntar en determinada dependencia y nos dijeron que había salido bien’. Esa información nos permite a nosotros una hipótesis, un programa metodológico, unas actividades concretas y determinar si entró o no y cómo salió una persona.

Se han escuchado cuestionamientos al proceso de la información que da la Policía. Porque están diciendo que no los están llevando a la UPJ, sino que los están llevando a otros sitios. ¿Tienen información sobre esto?



No. Acá queremos ser muy claros y es que en las redes sociales no hay una responsabilidad del que informa. Se sacan un par de párrafos en los que indican que en determinado sitio se está haciendo determinada acción.



Esto nos pasó en Cali, de manera inmediata se activa todo, porque nosotros también estamos haciendo los patrullajes de las redes para poder estar expectantes a cumplirles a las personas que de una u otra forma denuncian, pero ya también hemos visto que esas denuncias no son ciertas, con nuestros equipos de investigadores, vamos hasta el sitio reportado, revisamos y ni siquiera es la foto del sitio, ni esa es la información ni allá ha pasado absolutamente nada.

