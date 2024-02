Versión del sobrino del capo Escobar puso al FBI a revisar proceso que enreda a sicario

Reportes del FBI llegaron hasta la celda en Estados Unidos en la que se encuentra Dandeny Muñoz Mosquera, alias la Quica, señalado narcotraficante y sicario al servicio del cartel de Medellín que paga 10 cadenas perpetuas en suelo norteamericano por 13 delitos, entre esos la bomba al avión HK-1803 de Avianca que en pleno vuelo terminó con la vida de 107 pasajeros y miembros de la tripulación, el 27 de noviembre de 1989.



(Lea el especial: Avión de Avianca: la verdad que aún no aparece).



Estos reportes, que son reservados, fueron elaborados por el FBI para indagar sobre versiones que en medios de comunicación ha entregado Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar Gaviria, el ‘Osito’, hermano del capo del cartel de Medellín Pablo Escobar.

Facebook Twitter Linkedin

Dandeny Muñoz Mosquera, alias la Quica. Foto: Archivo Particular

En entrevistas como que dio a Univisión en julio de 2022 Escobar Urquijo ha afirmado que fue su padre quien planeó todo el atentado, y entre las personas que menciona en la treta no aparece Dandeny Muñoz Mosquera.



Si bien las versiones que ha entregado el hijo del ‘Osito’ han recibido cuestionamientos, un documento judicial conocido por EL TIEMPO da cuenta de que el gobierno norteamericano está analizando las afirmaciones que hizo sobre los hechos que rodearon el atentado al avión de Avianca.



(Lo invitamos a leer: Inseguridad en Colombia: ¿cuántos carros blindados están rodando en el país?).



El documento, dirigido a ‘la Quica’, dice que le envían una traducción al español de toda la nota de Univisión así como “copias de los informes preparados por el Buró Federal de Investigaciones sobre las acusaciones planteadas por el individuo identificado en el artículo de Univisión”.



La comunicación, con fecha de septiembre de 2023 y firmada por el fiscal Breon Peace, añade que, hasta la fecha, “el gobierno no tiene conocimiento de ninguna información que sustente las acusaciones hechas en el artículo y/o informes de Univisión”.



(Podría ser de su interés: Comisionado de paz y Fiscalía pasan al tablero en la JEP por asesinato de ex-Farc).

Facebook Twitter Linkedin

Un policía avanza entre los restos del avión de Avianca que explotó, causando la muerte de todos sus pasajeros y tripulación, en 1989. Foto: Archivo EL TIEMPO

El documento no obstante, no aclara si la revisión del FBI sobre las alegaciones de Nicolás Escobar ya terminó, aunque deja claro que el gobierno de EE. UU. está al tanto de sus declaraciones.



Según la defensa de ‘la Quica’, las versiones que ahora verifica la justicia norteamericana apoyarían la tesis que el hombre ha mantenido siempre de que es inocente, y servirían como sustento a una petición de habeas corpus.



(También puede leer: Corte tumbó fallo que condenó al Club El Nogal por daños tras atentado de las Farc).

Esto por cuanto, sostuvo la defensa de Muñoz, Nicolás Escobar jamás vincula a Dandeny Muñoz con el atentado al avión.

Buscarán un 'habeas corpus'

Facebook Twitter Linkedin

Dandeny Muñoz Mosquera Foto: Archivo Particular

La ‘Quica’ es una de las dos únicas personas que han sido condenadas por estos hechos, la otra persona es Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, sicario de Pablo Escobar, quien se entregó a las autoridades el 17 de febrero de 1993 y confesó 30 delitos, entre ellos la bomba en el avión. El ‘Arete’ cumplió en Colombia su condena y quedó libre en 2001, mientras que la ‘Quica’ sigue preso en Estados Unidos.



Es por esto que sus abogados han buscado la manera de que quede libre argumentando que es inocente de los crímenes a los cuales fue vinculado; y ahora revisan no solo las declaraciones de Escobar Urquijo, sino otros elementos que, para ellos, podrían fortalecer la tesis de su inocencia.



“Si esta persona (Nicolás Escobar) dice que los responsables del atentado fueron otros y no menciona a Muñoz, es una nueva versión”, indicaron a EL TIEMPO desde su equipo jurídico.



Con toda la revisión que adelantan, los abogados de Muñoz tienen planes de presentar una Moción 22.55 Habeas Corpus ante la justicia norteamericana, algo para lo cual tendrían plazo, por ahora, hasta diciembre de este año.



La solicitud de libertad no se haría solo sobre el tema del avión, añade su defensa, sino que aseguran que la ‘Quica’ ha sido vinculado a procesos por narcotráfico y concierto para delinquir en los cuales no habría tenido nada que ver.



Una vez presenten la moción 22.55, explicaron los abogados, una corte de apelaciones tendrá que decidir si le da vía libre al trámite de esa solicitud.

Lo que dicen las víctimas

Facebook Twitter Linkedin

El atentado terrorista dejó más de 100 víctimas mortales. Foto de los restos, en suelo, de la aeronave. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En los 35 años desde el atentado terrorista las víctimas han reiterado su llamado a que se conozca la verdad sobre los hechos, Gonzalo Rojas, hijo de una de las 107 víctimas y presidente de la Fundación Colombia con Memoria, señaló que siguen esperando la verdad completa sobre este crimen.



Frente a las versiones de quién planeó el atentado, un informe entregado a la Comisión de la Verdad por parte de la Fundación habla de la posibilidad de que tras el atentado hubiera estado Carlos Castaño, exjefe paramilitar.



(Más notas: ¿Quién es Hernando Toro Parra, el nuevo vicefiscal designado por Martha Mancera?).



La versión judicial, reconoce Rojas, es que el atentado lo ordenó Pablo Escobar, pero añade que la investigación que adelantaron mostró que habría “motivaciones, lógica, conexiones e información de diferentes fuentes” que apuntarían, por otro lado, a Castaño.



Y sobre alias la Quica indicó: “la investigación no nos llevó a nada que nos permitiera concluir que él fuera responsable o conociera sobre explosivos”.



En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com