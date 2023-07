Tras ser derrotado en una batalla judicial de más de cuatro años, el otrora poderoso general venezolano Hugo Carvajal Barrios llegó ayer esposado a Nueva York. La justicia de Estados Unidos finalmente logró que España le dijera sí a la extradición de Carvajal para que responda por su papel en la conformación del ‘cartel de los Soles’, la alianza entre las principales cabezas del chavismo, incluido el presidente Maduro, y las antiguas Farc para enviar toneladas de cocaína a Europa y Norteamérica.



Este jueves, según informó la Agencia Efe, comparecerá ante el juez Stewart Aaron. “Los funcionarios corruptos como Carvajal, que presuntamente utilizan su cargo para aceptar sobornos y favorecer las actividades de narcotráfico, deben responder ante la justicia con todo el peso de la ley", dijo la jefa de la DEA, Anne Milgram.



Carvajal deberá responder, entre otros cargos, por el envío de 5,6 toneladas de cocaína que salieron en 2006 del aeropuerto de Maiquetía en Caracas y que cayeron en un avión DC-3 cuando este hizo una parada técnica en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, en Campeche (México).



Conocido como ‘el Pollo’, Carvajal aparece en el mismo proceso por el que Clíver Alcalá, otro general chavista y ahora feroz enemigo del régimen de Maduro, se declaró culpable hace dos semanas de entregar armamento de guerra a los exjefes de las Farc Timochenko e ‘Iván Márquez’, pero negó cargos de narcotráfico. En ese expediente, radicado ante una corte de Manhattan, también aparecen como acusados el propio Maduro (cuyo gobierno aseguró ayer que espera que EE.UU. le envíe a Carvajal); el poderoso Diosdado Cabello, ‘Márquez’ y el asesinado ‘Jesús Santrich’.



Los cargos contra este último exjefe de las Farc –que con ‘Márquez’ traicionó el proceso de paz y creó una disidencia, la ‘Segunda Marquetalia’, que sigue bajo la protección de Caracas– se cerraron definitivamente el 11 de octubre del año pasado, luego que las agencias de seguridad de los EE.UU. consideraron plenamente probada su muerte, ocurrida a manos de un comando desconocido en territorio venezolano hace ya más de un año.



Hugo Carvajal es el segundo as bajo la manga de la justicia federal en contra de Maduro y su círculo más cercano de poder. Como ocurrió en el pasado con otros a los que Washington llegó a considerar como grandes enemigos públicos –los ‘mercaderes de la muerte’ (traficantes de armas) Monzer Al Kazar y Víctor Bout– los negocios con la hoy extinta guerrilla de las Farc representan el eje central de los procesos que finalmente los pusieron ante un juez federal.



En el caso de Al Kazar y Bout (el traficante ruso que inspiró la película ‘El Señor de la Guerra’, protagonizada por Nicolas Cage y que fue capturado y enviado a EE. UU. y hace unos meses beneficiado por un intercambio de prisioneros de altísimo nivel con Moscú), los negocios con las Farc fueron fachadas de la DEA. Cayeron porque, en lo que ellos pensaron que eran tratos de droga a cambio de armas, Washington les armó procesos por apoyar a una organización que estaba en la lista de grupos terroristas.



Pero lo que hay en el ‘dosier’ del ‘cartel de los Soles’ son los pactos y negocios clandestinos entre Miraflores e ‘Iván Márquez’ desde 1999 hasta por lo menos el 2020. Es un proceso que pasa por el apoyo del incipiente régimen chavista a las Farc en momentos en los que se negociaba el fallido proceso de paz del Caguán, llegando a los nexos renovados por Maduro una vez falleció Chávez (2013) y por el regreso de ‘Márquez’ y ‘Santrich’ a las armas y el narcotráfico en 2019, después de traicionar la paz.



“Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal Barrios, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Marín (‘Iván Márquez’) y Seuxis Hernández Solarte (‘Santrich’) enfrentan cargos por participar en una conspiración narcoterrorista; por conspirar para exportar cocaína hacia Estados Unidos y por usar y transportar armamento pesado y artefactos de destrucción en el marco de la conspiración narcoterrorista", dice el expediente federal.



Es por ese proceso que contra Nicolás Maduro pesa una recompensa de 15 millones de dólares y una posible sentencia de cárcel de por vida, y parte de la negociación con EE.UU. para el regreso de la democracia a Venezuela pasa por lograr que el cuestionado jefe de Estado tenga una salida diferente a la cárcel.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela Foto: Federico Parra / AFP

También es el mismo caso judicial por el que el mandatario venezolano ha limitado al máximo sus desplazamientos al exterior –salvo destinos para él seguros, como Rusia, Cuba o Turquía– desde que en marzo del 2020 la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hicieron pública la acusación (indicment) en su contra.



Contra Carvajal, que después de ser jefe de la temida inteligencia militar venezolana (DIM) entre 2004 y 2011 fue diputado a la Asamblea y cónsul en Aruba, el expediente de la corte de Manhattan lo señala como pieza clave del intercambio de armas y datos reservados venezolanos por coca de las Farc. Él y Clíver Alcalá, dice el indicment, desviaron armas hacia la guerrilla, varios de cuyos máximos jefes estaban refugiados en Venezuela ante la ofensiva iniciada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el 2002.



Alcalá dijo en la Corte que entregó lanzagranadas y su respectiva munición a las fuerzas que tanto ‘Márquez’ como ‘Timochenko’ mantenían en territorio venezolano. ‘Márquez’, quien como Santrich fue víctima de un atentado en territorio del vecino país hace un año y sobre cuya muerte han circulado fuertes versiones recientemente, siguió haciendo negocios ilegales con el régimen de Maduro después de la firma de la paz en Colombia, en el 2016.



Timochenko, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Londoño, es uno de los jefes de la extinta guerrilla que sí le cumplieron al proceso. Hasta ahora no ha dicho una palabra de sus contactos con el régimen chavista, a pesar de que el acuerdo de paz supone plena confesión de todas sus actividades ilegales. Ante consultas de EL TIEMPO, la JEP sostiene que esos contactos y también los negocios de narcotráfico de la antigua guerrilla supuestamente no forman parte de su competencia, sino que deberían pasar a la Fiscalía General de la Nación.

Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko'. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“Nosotros no investigamos todos los crímenes que tuvieron lugar durante el conflicto (...) Ese tipo de relaciones en lo que corresponde a la comisión de delitos (tráfico de armas, incluso narcotráfico) atienden a la competencia de la Fiscalía General”, dijo Roberto Vidal, el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero en la Fiscalía responden que, al menos por ahora, afirmaciones como la del general Alcalá no están en su mira y que consideran que se trata de temas de competencia de la JEP.



Así, en este momento las revelaciones de los nexos entre el régimen chavista, las antiguas Farc y, ahora, las disidencias –y el impacto de ese apoyo en la prolongación del conflicto en el país– no están en la agenda de ninguna autoridad en Colombia. El espinoso tema tampoco fue abordado en ninguno de los extensos informes de la Comisión de la Verdad.

Qué dice el expediente

Lo que revela la acusación en Estados Unidos es que en pleno proceso del Caguán, en 1999, las Farc acordaron con los jefes del ‘cartel de los Soles’ “relocalizar varias de sus operaciones de narcotráfico hacia Venezuela, bajo la protección” del régimen chavista.

Esa ‘relocalización’ incluyó, según EE. UU., incrementar el cultivo de coca en las zonas de frontera, especialmente en la Serranía de Perijá (César y Norte de Santander), la zona de influencia directa de ‘Iván Márquez’.



El expediente dice que ‘Santrich’ recibió 300 mil dólares del régimen para establecer un campamento guerrillero en el Estado de Apure, “donde las Farc podrían procesar cocaína”. Ese estado, Apure, se convertiría más adelante en el principal epicentro de vuelos con coca (‘trazas’) hacia Norteamérica y el Caribe.



Los cargamentos usaban principalmente a Honduras como puerto de recale, tanto de embarcaciones como de aeronaves. En el 2004, EE.UU. calculaban que a través de Venezuela se estaban moviendo 250 toneladas de cocaína. Al comienzo de la alianza, dice la acusación, Maduro, por entonces diputado y luego canciller, Cabello, Alcalá y Carvajal recibían sobornos por facilitar acceso a puertos seguros para los embarques y por información clave para eludir los radares que, en ese momento, Estados Unidos aún tenía en Venezuela.



Maduro, a quien Chávez ya perfilaba como su sucesor, recibió instrucciones de su jefe de iniciar desde la Asamblea una especie de cacería de brujas contra jueces a los que señalaban de corruptos pero que en realidad estaban investigando los negocios de narcotráfico entre las Farc y militares.

El gobierno de Venezuela decidió terminar la larga cooperación bilateral con la DEA. FACEBOOK

Eso fue en el 2006, el mismo año que, dice EE.UU., “el gobierno de Venezuela decidió terminar la larga cooperación bilateral con la DEA”. A partir de ese momento, el espacio aéreo del vecino país fue un campo abierto para los narcos.



En un solo año, 2010, hubo 75 vuelos cargados de coca proveída por las Farc que salieron de Venezuela hacia Estados Unidos, pasando por Honduras. La actual cúpula del gobierno venezolano, dice EE.UU., “a cambio de millones de dólares interfirió con las investigaciones y casos criminales pendientes y entregó a las Farc armamento pesado, incluidas ametralladoras, munición, lanzacohetes y material explosivo”.



El cargo contra Maduro de recibir 5 millones de dólares de las Farc, que ya se conocía, tiene que ver con tres movimientos financieros a través de una empresa de palma de aceite cuya base era Malasia y que supuestamente estaba invirtiendo en los mismos cultivos en Apure (al otro lado del departamento de Arauca) y en proyectos petroleros.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el diputado chavista Diosdado Cabello. Foto: Reuters

También está documentada una reunión entre Maduro, Cabello y Carvajal con ‘Márquez’ en la que se acordó incrementar el flujo de armas venezolanas a cambio de incrementar la producción de cocaína. “Durante esa reunión, Maduro acordó abusar de su autoridad como ministro de Relaciones Exteriores para garantizar que la frontera entre Colombia y Venezuela permaneciera abierta para las Farc para facilitar el tráfico de drogas”, dice la acusación.



En otra cita documentada por EE.UU. y ocurrida en 2009, Maduro, Carvajal y Cabello habrían conspirado con un jefe de las Farc para coordinar el envío de 4 toneladas de cocaína que irían primero a Nicaragua y luego a México, rumbo a EE.UU.



En ese encuentro, dice el expediente, Cabello habría comentado que el golpe de Estado que tumbó a Manuel Zelaya en Honduras, que estaba en curso, iba a “joder el negocio”. Maduro decidió entonces viajar a Honduras para tratar de garantizar que “los eventos en ese país no afectaran las actividades de narcotráfico de la conspiración narcoterrorista”. En su momento, el gobierno de Chávez fue el principal soporte del gobierno de Zelaya, quien finalmente tuvo que dejar el poder.



Uno de los capítulos más oscuros de la relación Maduro-‘Márquez’ tiene que ver con una cita que, según EE.UU., ocurrió en una base militar en Caracas y en la que se acordó que las Farc, que ya en ese momento negociaban la paz con el gobierno Santos, “ayudarían a entrenar una milicia armada que no podría ser asociada con el gobierno venezolano”, de tal manera que no se le pudiera responsabilizar a Miraflores por sus actos de violencia. “’Iván Márquez’ accedió y después facilitó el entrenamiento de sus miembros cerca de un campamento de las Farc en el Estado Zulia”, se lee en el expediente.



EE.UU. dice también que Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, “personalmente participó en la entrega de ametralladoras, lanzacohetes y munición para las Farc en una base militar de Venezuela”. Esto fue en el 2015, un año antes de la firma de la paz.



Y después del acuerdo supuestamente siguió el negocio. El expediente dice que en 2017 Maduro y otros miembros del ‘cartel de los Soles’ seguían recibiendo embarques de cocaína que fueron despachados a Barinas, y que “miembros de las Farc armados y uniformados ayudaron a recibir la droga y a ponerla en carros con caletas para llevarla a la costa venezolana”. Es en este mismo expediente donde se menciona la operación encubierta contra Santrich, quien accedió a entregar cocaína a los que creyó eran enviados del capo mexicano Rafael Caro Quintero pero que en realidad eran agentes de la DEA.



Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

