La Fiscalía y la Policía de Colombia trabajaban anoche intensamente con sus pares de Panamá para lograr que John Poulos, el principal sospechoso del crimen de la joven DJ Valentina Trespalacios, sea enviado de regreso al país para enfrentar la investigación por el macabro asesinato.



El cuerpo de Trespalacios apareció en una maleta en un contenedor de basura del sector de Fontibón en la tarde del pasado domingo. Aunque aún no se conoce la necropsia oficial, tenía señales de estrangulamiento, al parecer con una cuerda.



De inmediato, las pesquisas se dirigieron hacia su pareja sentimental, el norteamericano John Poulos, con quien la joven había departido el fin de semana y con quien, según varios de sus allegados, había tenido una relación conflictiva.



EL TIEMPO confirmó que la Fiscalía ya le pidió a un juez que expida la orden de captura contra Poulos, quien tras la desaparición de la joven, salió del país hacia Panamá.



Y aunque no existía aún una circular roja (orden de captura internacional) en su contra, por solicitud de las autoridades colombianas los panameños empezaron a rastrearlo hasta que finalmente fue encontrado cuando, al parecer, el señalado asesino de DJ Valentina Trespalacios pretendía huir hacia Turquía. Fue detenido con una medida administrativa y en las próximas horas se espera que sea puesto a órdenes de las autoridades colombianas.



Mientras se expide la orden de captura (que se espera para las próximas horas), y para impedir que Poulos quede en libertad y pueda emprender la huída, se conoció que Colombia podría pedir que Panamá expulse al sospechoso hacia el país desde el que entró a territorio panameño. De esta manera, no se requeriría un trámite judicial y el hombre podría estar llegando al país en las próximas horas.



Acá tendrá que enfrentar un proceso que, de ser hallado culpable, podría acarrearle una pena de hasta 40 años de prisión.



