La investigación por el crimen de la joven DJ Valentina Trespalacios, que ha conmocionado a Colombia, se ha visto truncada por unas audiencias contra el principal sospechoso del crimen en las que ha brillado una pobre traducción, teniendo en cuenta que el exnovio de la joven, John Poulos, no habla español.



El hombre estadounidense fue capturado en Panamá y trasladado a Colombia, en donde el proceso de audiencias ha tenido traspiés por fallas en la traducción de la diligencia a él, lo cual, advierten abogados, termina afectando a las víctimas.

Las evidentes fallas que observamos en este proceso repercuten directamente en el derecho que tiene la familia de Valentina a recibir justicia, además de conocer la verdad: Dalila Henao FACEBOOK

La abogada penalista Dalila Henao explicó que las “evidentes fallas que observamos en este proceso repercuten directamente en el derecho que tiene la familia de Valentina a recibir justicia, además de conocer la verdad y finalmente obtener algún tipo de reparación”.



Esto porque las fallas en la traducción pueden ser motivo de anulación de las audiencias.



“Podrían anularse todas las audiencias en las que no se haya garantizado que el indiciado comprendiera a cabalidad absolutamente todo lo que se mencionó en la diligencia, toda vez que ello impide que éste pueda ejercer su derecho a la defensa material y por ende, no se le estaría garantizando un proceso justo”, indicó Henao.



Familiares y amigos cargan el ataúd donde reposa el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios. Foto: EL TIEMPO

El penalista Camilo Burbano coincide en ello y señala que para él, aquí hay una causal de nulidad clara.



“El derecho a contar con un intérprete en las audiencias es un derecho que hace parte del debido proceso, como lo ha reconocido claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Afecta claramente el derecho de contradicción y derecho de defensa. Es una nulidad absoluta, por lo tanto afecta todo el procedimiento posterior y las audiencias deberían repetirse y, además dejar a la persona libre”.



Es decir, si se anulan las audiencias por fallas en la traducción, entre esas la diligencia de legalización de captura, Poulos tendría que quedar libre hasta que la audiencia se repita, respetando las garantías del procesado.

Valentina Trespalacios y John Poulos viajaron a Cancún en mayo de 2022. Foto: Suministrada

“Independiente de la gravedad del hecho, y este es especialmente grave al tratarse de un feminicidio agravado, los derechos fundamentales del procesado deben respetarse”, sentenció Burbano.



La abogada Henao agregó que si se decreta la anulación de audiencias o una libertad del señalado asesino, “esto no quiere decir de ninguna manera que terminaría o no se podría continuar con el proceso penal contra Poulos, simplemente será necesario repetir el trámite desde el momento en que se advirtió el incumplimiento de alguna garantía. En este caso: tener traducción simultánea en su lengua natal y que la traductora asignada haya sido juramentada por parte del Juez que preside la diligencia, para que exista seguridad en punto de la fidelidad de lo que se transmite al procesado”.



Finalmente, Henao dijo que decretar la nulidad de lo actuado en las audiencias preliminares supone para la familia de Valentina Trespalacios, entre muchas otras cosas, “presenciar una justicia negligente, tener que repetir unas audiencias que, además de no ser cortas por las evidentes complicaciones técnicas derivadas de la traducción simultánea, les recuerdan con detalle lo sucedido y, además, ralentizan la obtención de la tan anhelada justicia”.

