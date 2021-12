En el país se han aplicado, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud con corte al 29 de diciembre, 41'438.431 dosis de las vacunas contra el coronavirus, y aunque esto significa que el 43,7 por ciento de la población ya tiene al menos una dosis de la vacuna, también hay alertas por la pérdida de las dosis.



(Le puede interesar: Llegó el cuarto pico: aumento del 327 por ciento de contagios en una semana)



Durante una rendición de cuentas, la Contraloría General de la República alertó que tras el seguimiento en tiempo real al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, se encontró que no solo no se ha cumplido la meta sobre la inmunidad del rebaño, sino que más de 40.500 dosis se perdieron.



(Lea también: Se han perdido más de 25.000 vacunas de covid-19 en el país: Contraloría)

Así lo dio a conocer la contralora delegada para el Sector Salud, Lina Aldana, quien también dijo que hay un notorio retraso en los pagos a las IPS.



En octubre, la entidad había advertido que a esa fecha se había identificado la pérdida de unas 25.391 vacunas, principalmente por no cumplir con la cadena de frío y la combinación de biológicos en varias regiones del país, en especial en la aplicación a niños.



Y solo en el seguimiento del primer semestre de este año se estableció una pérdida de 13.277 vacunas por un valor de 165.000 dólares,



(Le sugerimos leer: Lupa a ambulancias que, en 5 minutos, 'trasladan' a dos víctimas a dos IPS)



La Contraloría Delegada para el sector Salud identificó cinco riesgos frente al Plan Nacional de Vacunación, el primero es el no cumplimiento de la meta de inmunidad de rebaño, seguido de la pérdida de vacunas, el riesgo en la distribución de las mismas, fallas tecnológicas en la plataforma Paiweb para el registro de la vacunación, y la inoportunidad y retraso en el pago de las IPS.



Frente a la pérdida de las dosis, la contralora Aldana indicó que en la pérdida de más de 40.500 dosis hay recursos públicos que deberán ser revisados por la entidad.



Además, comentó que en términos generales -no solo plan de vacunación-, en 2021 la delegada hizo 89 auditorías a entidades prestadoras en las que se identificaron hallazgos fiscales por 420.000 millones de pesos.



(Le recomendamos: Las tres nuevas alertas de Contraloría por cobros por accidentes sin Soat)

Finalmente se refirió a las alertas de irregularidades en cobros por accidentes de tránsito sin Soat, en los cuales se han identificado casos de ambulancias 'omnipresentes' que reportan, el mismo día y hora, traslados de varios pacientes que estaban en distintas partes de una ciudad.



Al respecto, Aldana anunció que adelantan una actuación especial de fiscalización por las alertas por más de 500.000 millones de pesos, y que habrá resultados en 2022.

