Muertos que aparecen como vacunados se duplicaron, ¿qué hay detrás?

El 15 de marzo de 2020, en Cali, una familia lamentaba el fallecimiento de una adulta mayor, de 96 años, que acaba de morir. Extrañamente, casi un año después de su deceso, el 27 de febrero de este año, su nombre apareció en los registros de personas vacunadas contra covid-19 del Centro de Salud Siloe.



Y, para completar, exactamente un mes después, la misma mujer apareció como receptora de la segunda dosis del biológico, de marca Sinovac.

Pero su caso no fue el único. A más de mil kilómetros de la capital del Valle, en el municipio de El Paso (Cesar) –reconocido por ser uno de los más calurosos del país– apareció como vacunado el primero de marzo un hombre de 48 años que falleció el 23 de septiembre de 2020. Y también "recibió", según los registros, una segunda dosis, el pasado 29 de marzo.



Estas dos historias hacen parte de una preocupante investigación de la Contraloría General de la República, que dejó al descubierto que las irregularidades con las vacunas siguen presentándose.



De hecho, el informe del órgano de control alerta que las inconsistencias van en aumento.



"En un cruce de datos que realizó la DIARI a las bases de datos de la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados, se encontraron 44 personas que aparecen como presuntos fallecidos y que recibieron, cada uno, una dosis de la vacuna", informó la Contraloría.



Así las cosas, la cifra se duplicó con respecto a la primera alerta difundida por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) la primera semana de abril, cuando el número de presuntos fallecidos vacunados fue de 20.



Los datos encienden las alarmas, sobre todo en épocas en las que el país pasa por su peor momento en términos de contagios y muertes por cuenta de la pandemia. Solo este domingo se registraron 15.909 casos nuevos de covid-19 y se reportaron 485 fallecimientos como consecuencia del virus.

Doble vacunación y colados, al alza

Pero las irregularidades no acaban ahí. La Contraloría, además, encontró que el fenómeno de la doble vacunación se desbordó.



"La DIARI identificó 192 personas que aparecen en las bases de datos vacunados dos y hasta tres veces en menos de 10 días, es decir, antes de la segunda dosis. Este fenómeno de la doble vacunación se triplicó con respecto a la primera alerta

publicada. Pasó de 59 a 192 personas identificadas", reveló la entidad.



A esto hay que sumarle que se hallaron 1.388 personas vacunadas que no hacen parte del grupo priorizado en las etapas 1 y 2 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación.



De ese grupo, se encontró que existen 726 colombianos entre los 26 y 44 años que fueron identificados como vacunados contra el covid-19. También hay 225 que tienen entre 18 y 25 años.



Estas 1.388 personas vacunadas no tienen más de 60 años, tampoco son profesionales, docentes o estudiantes del sector de la salud, personal de apoyo o talento humano de servicios en dicha área, ni se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción, por lo que no debieron recibir el biológico.



El Valle del Cauca es el departamento que presenta más

personas vacunadas no priorizadas (529).

Fronteras, bajo la lupa

Las alertas por personas vacunadas en el corredor fronterizo que no residen allí, sino en departamentos diferentes, se incrementaron de 427 a 1.249 personas.



Estas 1.249 personas, dice la Contraloría, fueron vacunadas en el corredor fronterizo -Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés)- donde, de acuerdo a las disposiciones normativas, no existe priorización de listas.



"La alerta se genera ya que no se tiene claro por qué estas 1.249 personas, que al aparecer no residen en este corredor, terminaron recibiendo una vacuna en ese lugar", cuestionó el organismo.



Llama la atención que 192 personas que debían ser vacunadas en Bogotá terminaron siendo inoculadas en el departamento de Amazonas.



Por todos estas irregularidas, la Contraloría le 'jaló las orejas' a las autoridades, y llamó al Ministerio de Salud para que la

plataforma Paiweb sea actualizada constantemente, "proceso que es de vital importancia para la completa vigilancia en tiempo real" que realiza la entidad.



