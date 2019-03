Uribe y Petro chocan por libertad de Santiago Gallón

La libertad que recuperó al mediodía del 31 de diciembre pasado el polémico caballista Santiago Gallón generó este miércoles un fuerte choque de opiniones entre las dos cabezas más visibles de la derecha y de la izquierda del país.

En efecto, los senadores Álvaro Uribe (Centro Democrático) y Gustavo Petro (Colombia Humana) se lanzaron fuertes dardos tras confirmarse que Gallón –condenado por paramilitarismo y vinculado a un proceso por narcotráfico– había salido de una cárcel de Cúcuta por vencimiento de términos.



El primero en atacar fue Petro, quien revivió la cercanía que tuvieron los Gallón y los Uribe, aunque con algunas imprecisiones. Trinó: “Acaba de ser puesto en libertad el asesino de Andrés Escobar, integrante de la convivir el Cóndor, narcotraficante y ladrón de gasolina. Socio de Uribe en San Roque y vecino de la hacienda Guacharacas”.



Y Uribe, menos de 24 horas después, tomó un pantallazo de las palabras de su contradictor y le puso un sello de fakenews para desvirtuar lo dicho y, de paso, señalar al líder de izquierda de propagar mentiras.La razón es que Gallón sí fue condenado por apoyar grupos de autodefensa, pero no tiene sentencias por la muerte de Escobar y el proceso por narcotráfico aún no ha culminado.

¿Por qué quedó libre?

Lo cierto es que Gallón, a pesar de haber recuperado su libertad, seguirá vinculado a un proceso por narcotráfico trasnacional y por el que podría ser condenado a 15 años. Incluso, tal y como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía frenó en octubre un preacuerdo con el polémico caballista, con el que este buscaba rebajar la condena a cambio de aceptar cargos.



Lo que desató la pelea entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro tuvo su origen en la decisión de un juez de Medellín, que acogió la tesis de la defensa de Gallón según el cual ya habían pasado 305 días desde que se presentara el escrito de acusación, sobrepasando en más de 60 días el plazo estipulado por la ley.



La medida cobija a 7 personas más vinculadas al proceso, cuyos abogados usaron el mismo argumento. En el caso de Gallón, la libertad se tramitó de manera inmediata y salió de la cárcel.



Gallón fue capturado hace casi un año en Cúcuta, luego de que agentes británicos entregaron pruebas que lo vinculan con una red internacional de narcotráfico que enviaba coca en comida para perros hacia Europa y Estados Unidos.

Durante la audiencia, la defensa de Gallón puso de presente que la fiscal del caso, Yolanda Puy, no tiene competencia sobre el proceso, porque está radicado en Barranquilla y fue trasladado a Medellín. Y resaltó que el fiscal suplente solo apeló la libertad de Gallón y no la de los otros implicados, “mostrando un claro sesgo”.



EL TIEMPO supo que para la Fiscalía los términos no se habían vencido, pues, con el fallido preacuerdo, estaban suspendidos. El 29 de marzo sigue la audiencia de acusación en contra de Gallón.



