Lo que dice Uribe para justificar petición de libertad

El expresidente y exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, publicó este domingo en su cuenta de Twitter una nueva defensa de lo que llama su "honorabilidad", en relación con el proceso por el cual tiene medida de aseguramiento domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en Córdoba.

Uribe es investigado por delitos de sobordo a testigos y fraude procesal, en una investigación que estaba en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y que pasó a la Fiscalía como consecuencia de la renuncia del exsenador al Congreso.



Este miércoles, a las 9:00 a.m., está citada la audiencia en la que un juez del circuito decidirá la solicitud de la defensa de Uribe de dejarlo en libertad para afrontar lo que viene en el proceso judicial.



La honorabilidad es mi gran afán

En su comunicado, leído en un video, Uribe se refirió a varios puntos ventilados en el proceso ante la Corte Suprema. Así, afirma que contrario a lo que dice el auto de la Corte Suprema sobre que presionó a Juan Guillermo Monsalve a través de alias Caliche y del representante Álvaro Hernán Prada, él no conoce a 'Caliche'.



"No conozco a Caliche, en Neiva intentaron contactar a varios amigos míos. Álvaro Hernán Prada me llamó y me dijo que lo habían abordado porque el testigo contra mi hermano y mi persona quería rectificar sus mentiras. Mi única respuesta fue: que diga la verdad", asegura el exsenador.



Sobre la afirmación de que Uribe habría presionado a Monsalve con ayuda del abogado Diego Cadena -quien también es investigado-, dijo Uribe que por amigos suyos sabía que Monsalve "estaba arrepentido" de las acusaciones contra él y su hermano Santiago, y que por eso Cadena fue a la cárcel a hablar con él. Sin embargo, dijo que él nunca mandó a hacer ofertas.



Respecto a que habría presionado a Monsalve a través de Juan Guillermo Villegas, solo dijo que "las interceptaciones muestran todo lo contrario a lo afirmado en esta conjetura".



Y sobre el pago de presuntos sobornos a Carlos Enrique Vélez, recordó que Cadena reconoció pagos por 8 millones a este "por razones humanitarias y viáticos y teléfonos", pero que el abogado nunca le consultó y que él no lo habría autorizado.



Finalmente, dijo Uribe que "hay testigos, compañeros de cárcel de Monsalve, que han declarado que lo oyeron quejarse del personaje que lo sobornaba, que lo protegía, que le evitaba traslados de cárcel. También afirman que Monsalve vivía arrepentido de haber acusado falsamente a mi hermano y a mi".



Esta declaración de Uribe no tiene declaraciones nuevas, o que el exsenador no hubiera hecho antes, pero se da a pocas horas de que en un juzgado de la capital se decida si el proceso en su contra continúa con él en libertad o en prisión domiciliaria.



