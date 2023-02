La Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó cambios en el esquema de seguridad del exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela.



El exfuncionario ha denunciado el riesgo que corre él y su familia y señaló que el atentado que sufrió su hijo, que es funcionario de la Fiscalía en Cali, a finales de enero, es el tercer incidente de peligro para él o familiares en el último año.

En el documento de la UNP se señala que se ordena ajustar las medidas de seguridad al exfuncionario pasando de 2 hombres de protección y 2 vehículos blindados a 2 hombres de protección y 1 vehículo convencional.

Wilson Ruiz, ministro de Justicia, en el Congreso tras radicar la iniciativa legislativa. Foto: Twitter: @WilsonRuizO

Además "Implementar un chaleco blindado. Las medidas serán extensivas al núcleo familiar.”,



El exministro presentó recurso de reposición de la medida, sin embargo la UNP la ratificó.



Ruiz indicó en el recurso que al contrario ha pedido el fortalecimiento de su esquema de protección "dado el carácter riesgoso 'actual, inminente, serio, presente' en el que se encuentra inmerso".



Y añadió que haber finalizado su cargo de Ministro "no implica que el riesgo haya cesado, y, por ende, esta Unidad no debe ejecutar reducciones desproporcionadas y tempestivas a su esquema de protección".



"Dentro de sus funciones realizadas, relaciona las trescientas ochenta (380) extradiciones efectuadas, como también, la lucha contra organizaciones

criminales, que desde centros de reclusión infringían la ley, fortaleciendo la

vigilancia intramural, traslados de privados de la libertad, allanamientos e incautaciones de droga, armas, equipos tecnológicos utilizados para delinquir

desde celdas, entre otras decisiones que impactaron el ilícito accionar especialmente en la ciudad de Cali", se lee en el documento oficial.



A lo que la UNP respondió que se cumplieron reuniones de análisis del tema encontrando que "a la fecha, el riesgo evidenciado es Extraordinario, con una ponderación de la matriz del 55,55%".



"Luego del análisis realizado, no es posible atender favorablemente la pretensión solicitud del señor Wilson Ruiz Orejuela, dado que según lo establecido por el parágrafo 3° del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, “las medidas de protección solo podrán ser modificadas por el Cerrem o por el Comité Especial – según sea el caso – cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo”, escenario que no se ajusta al caso objeto del presente pronunciamiento, teniendo en cuenta que, el beneficiario no manifestó alguna nueva situación de riesgo y/o vulnerabilidad sobreviniente, diferentes a las ya analizadas y tenidas en cuenta en la sesión llevada a cabo por parte del CTAR, y, que eventualmente pudiera afectar su

seguridad personal para dar mérito a iniciar una nueva ruta de protección, tal

como lo contempla el marco normativo del Programa de Prevención y Protección de esta Unidad Administrativa Especial", concluyó la UNP.

