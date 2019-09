UNP explicó por qué está controlando las armas de los escoltas de Farc

Este miércoles en su cuenta de Twitter, el jefe del partido político Farc, Rodrigo Londoño, más conocido como 'Timochenko', aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de garantizar la seguridad de los exguerrilleros de las Farc, había decidido quitarles todas las armas de apoyo de sus esquemas de seguridad.

'Timochenko' aseguró que esa medida se daba a pesar de que en estos momentos están aumentando las amenazas y los riesgos.

Quién lo puede explicar, cuando aumentan las amenazas y los riesgos, el gobierno decide quitar TODAS las armas de apoyo de nuestros esquemas de seguridad pic.twitter.com/MZLGNVJLl5 — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) September 4, 2019

Ante esa afirmación de Londoño, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aseguró en un comunicado que no es cierto que se haya tomado una medida para quitarles todas las armas a los escoltas del partido Farc, ni que se "pretenda debilitar los esquemas de protección de los excombatientes".



Así, la UNP aseguró que lo que sucedió es que el pasado 2 de septiembre le expidió una comunicación a la Subunidad Especializada de Protección y Seguridad que se encarga de manejar los esquemas de los exguerrilleros de la Farc que se acogieron al acuerdo de paz, comunicación en la que le solicitó el reintegro del armamento de apoyo a la armería.



Esta unidad especializada tiene a su cargo unos 1.150 escoltas para proteger a 222 excombatientes.

Fuentes de la UNP aseguran que el requerimiento se hizo porque, supuestamente, hay algunas armas -específicamente unas subametralladoras- de escoltas de desmovilizados de las Farc que no aparecen y lo que está buscando la institución es hacer un control estricto a las armas que por ley pertenecen a la institución, para verificar la situación.



Según la Unidad de Protección, esa revisión del armamento no se hará a todos los escoltas en el mismo momento, sino que la verificación será escalonada por lo que sólo se les pedirá sus armas a los escoltas que no estén en servicio.



Así, los escoltas que tendrán que reintegrar esas armas para control son los que están de vacaciones, los que tengan compensatorios, no estén trabajando los fines de semana.



Esos controles se harán ante los armerillos y la Subunidad Especializada que tendrá que hacer los registros en los libros y reseñarlas.



EL TIEMPO habló con Pablo Elías González, director de la UNP, quien aseguró que no se van a quitar armas sino que habrá un reintegro de las que tienen funcionarios "que salen de permiso, los que son relevados o que están por fuera de servicio porque tienen una incapacidad". Según González, después de esos reintegros al armerillo se hacen los controles sobre las armas y luego se les asignan a otros escoltas.



"Las armas son del Estado, son de la UNP,. Tenemos la obligación, el deber, el derecho de hacer control de las armas, saber dónde están, quién las tiene y hacer revista", señaló.



Así, dijo González, quienes no estén en servicio "tendrán que reintegrar las armas, y a los que están en servicio se les hará revista" para verificar que tienen el armamento.



"No se le va a quitar a nadie las armas y menos a los desmovilizados de las Farc", añadió, aseguran que los controles sobre el armamento son un tema de rutina y que "cuando hay pérdidas de armas se debe hacer la investigación para establecer si hay una responsabilidad del servidor", es decir, del escolta.



JUSTICIA