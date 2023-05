En entrevista con EL TIEMPO, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se refiere a lo que califica como la ‘cartelización’ de

la contratación de carros blindados, que al año cuestan 700.000 millones de pesos.



¿Qué ha encontrado en la UNP?

He encontrado una entidad que tiene como misión la protección de la vida y la integridad de un sinnúmero de ciudadanos que en razón de su cargo o de sus funciones, como líderes sociales, periodistas, indígenas y otras poblaciones, requieren protección.

¿A cuántas personas protegen?

Tenemos 8.500 personas que tienen algún tipo de protección. Ha habido medidas de protección que se han dictado en el pasado y que han mantenido cierta continuidad, cada año se revalúan.

¿Hay colados en los esquemas de protección?

Nosotros estamos depurando las listas, hemos avanzado en ello y cada caso que hemos encontrado lo estamos evaluando. Hay personas que se han acostumbrado a un vehículo blindado y a que las personas de protección les abran la puerta, a que estén atentas, y eso les genera una especie de estatus social y de presentación, y les cuesta trabajo renunciar a ello; y por eso viven entutelando, poniéndonos todo tipo de recursos cuando tomamos medidas para retirarles los esquemas.

Pero hay críticas por falta de esquemas a personas en la ruralidad...

Hay personas que se han acostumbrado a un vehículo blindado y a que las personas de protección les abran la puerta. FACEBOOK

Es cierto, hay muchos líderes sociales a quienes no les podemos cubrir de manera suficiente su protección, tenemos una deficiencia y un cuello de botella muy grande, que son los vehículos.

¿Cuál es la debilidad de la UNP?

Tenemos dificultad con el tema de la infraestructura de vehículos y la flota, ese es el cuello de botella que tenemos. Y es que encontramos un desorden muy grande, no podemos certificarlo, pero podríamos pensar que en un pasado se pudo haber pagado por un servicio de vehículos que no se prestó.

Camioneta de la UNP. Foto: Suministrada

¿Y la corrupción?

La flota de vehículos está controlada por unas organizaciones empresariales que tienen cierta formación ‘cartelar’ y extienden sus ramificaciones a toda la entidad, a todas las áreas, y encontramos que algunas personas de la Unidad les ayudan a sus propósitos ilegales.



¿Esos funcionarios cómo les ayudan a esos grupos cartelizados?

Generando algunos riesgos que no son reales para poder implicar la mayor utilización de vehículos, con blindajes falsos, vehículos que no están prestando el servicio porque están en el taller, pero facturaban. Hicimos un pare en octubre y se verificó realmente cuántos carros estaban funcionando, se frenaron pagos, pero ya nos pusimos al día.

¿Y ahora cómo hacen para verificar el servicio?

Creamos una herramienta que nos permite de una manera automática y sistematizada tener el control de los vehículos, ya que con los GPS detectamos el lugar donde se encuentran y si pasan 24 horas sin moverse se genera una alerta y así procedemos a verificar la situación del esquema, si hubo alguna novedad, porque hacían pasar el carro como varado y estábamos facturando algo que no era verdad.

Varias de las gorras de la UNP y demás elementos encontrados dentro de la camioneta. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

¿Cuánto dinero se invierte en las camionetas?

Anualmente se invierten 700.000 millones de pesos, hay un déficit en la oferta de vehículos. Son 22 las empresas registradas de vehículos blindados en la Superintendencia de Vigilancia, a la UNP solo se presentan 10 y de ahí no salen; hemos bajado algunos requisitos, pero no se avanza.

Esas camionetas se arriendan, ¿por qué no las compran?

En eso estamos, vamos para allá. Pero ahora las empresas tienen que solicitar la autorización para blindar los vehículos y hemos notado que son muy pocos los vehículos nuevos que nos traen, ese es su negocio, traer carros viejos que viven varados. Algunos empresarios se están quejando de que les están poniendo trabas para el blindaje, pero la Superintendencia ha hecho unos hallazgos importantes para controlar el tema.

¿Y el problema gira en torno a qué?

A la parte presupuestal, porque nuestros contratos son por tres meses, nos la pasamos haciendo licitaciones todo el año. Por eso estamos hablando con el Ministerio de Hacienda y nos están ayudando para tener vigencias futuras, para contratar a un año o dos años y así evitar esta intermediación y hablar directamente con las empresas. Y de aquí se desprende toda la problemática de la UNP, el negocio de la protección y las mafias.



¿Hay corrupción en los sindicatos de la UNP?

Nosotros tenemos sindicatos que son realmente estrictos en la defensa de los intereses laborales de los de los trabajadores, pero algunos son brazos, extensiones, de las empresas arrendadoras, no solamente de vehículos, sino de personas. Tenemos dificultades muy grandes porque hay situaciones complejas que estamos investigando con las autoridades.

¿A qué se refiere?

Por citar un ejemplo, antes un evaluador podía favorecer a una empresa aumentando el riesgo para que tuviéramos que contratar vehículos de alto nivel de blindaje, o alquilar los sistemas y los vehículos de protección a delincuentes, a narcotraficantes, recuerde que en este momento la Fiscalía lleva un proceso contra el anterior subdirector (Ronald Rodríguez Roso) de la UNP, porque en el vehículo asignado, porque lo conserva, encontraron droga.

¿Y qué pasó con el exsubdirector?



Antes un evaluador podía favorecer a una empresa aumentando el riesgo para que tuviéramos que contratar vehículos de alto nivel de blindaje. FACEBOOK

La Fiscalía no ha determinado nada con él y tenemos otro caso, el de Wilson Devia, que aparentemente alquiló todo un esquema de seguridad y en el carro encontraron 400 kilos de marihuana. Y otra modalidad refiere a Manuel Castañeda: antes de ser capturado nos contó cómo operaba la mafia y reconoció que junto con Devia habían hecho parte de operaciones ilegales de alquiler de esquemas. Contó que Devia le asignó un esquema tras el pago de 200 millones de pesos.

Pero es muy grave lo que usted afirma...

Hemos encontrado más, ahora está en investigación el caso de una persona de alto riesgo a la que le habíamos brindado unas medidas de emergencia. A esa persona le advirtieron que le iban a quitar el esquema. Le resumo: alguien pagó para facilitar que lo mataran, estaba amenazado de muerte, iban a dejar que lo mataran.

Facebook Twitter Linkedin

Wilson Devia, miembro del sindicato mayoritario de la UNP y Uniones Temporales. Foto: Archivo Particular

¿Otra irregularidad?

Personas de protección que no son idóneas y que las empresas tercerizadas contratan y les venden las certificaciones laborales como escoltas de dos años para poder cumplir con los requisitos, y los hacen pasar por la Superintendencia de Vigilancia, eso lo estamos investigando con el superintendente.

Pero entonces usted encontró varias ollas de corrupción...

Quiero dejar muy claro que el 99 por ciento de nuestros escoltas, tanto tercerizados como de planta, son buenos, trabajadores, pero ese uno por ciento podría estar metido en hechos delictivos.

¿Y por sus denuncias lo amenazaron?

Yo creo que el Fiscal General, la Fiscalía, debe investigar exhaustivamente, pero el señor Fiscal, me parece que un poco apresurado, salió a decir que esto era un hurto.

Uniformados acordonaron el sector de Ciudad Montes, donde ocurrió el hecho con el director de la UNP. Foto: Captura de video

Usted se refiere al atentado que denunció en su contra en marzo...

Sí, concluyeron que fue un intento de hurto y que habían hecho las investigaciones. Yo tuve una entrevista con un funcionario que mandaron acá, una entrevista muy por encima, como a mis escoltas.



Pero investigación exhaustiva no hubo, yo tengo el vehículo (camioneta) en bodega, esperando que pase algo, tiene aún los proyectiles que recibió de los agresores y nadie ha venido a hacer una inspección técnica de la camioneta, ni de la Fiscalía, nadie. Nosotros estamos pensando en contratar algún tipo de servicio que tenga la facultad de Policía Judicial para poder avanzar con el tema y, además, poder utilizar el vehículo.



¿Antes de esa noche lo habían amenazado?

Manuel Castañeda, la misma persona que vino a contarnos cómo era el negocio del alquiler ilegal de vehículos, contó, además, que había transportado a ‘Matamba’ y que podría estar involucrado algún personal o equipos de la UNP. Eso yo lo denuncié, me tocó insistir mucho para que me pusieran atención, y gracias a ese testigo ha habido capturas sobre la fuga de ‘Matamba’. Pero también me contó que Wilson Devia me venía haciendo seguimientos desde diciembre, a mí y a mi esquema de seguridad, y que había tomado fotos de mi casa.

Facebook Twitter Linkedin

Según autoridades, un inspector del Inpec dejó abierta la reja para que saliera 'Matamba'. Foto: EL TIEMPO

¿Usted insiste en que lo que pasó en marzo está ligado a esos seguimientos y no a un robo?

El Fiscal General manejó el proceso como un hurto casual. Él habla de unos delincuentes que estaban robando cositas, habían robado un computador y de pronto encontraron un vehículo blindado con un poco de hombres de protección adentro y decidieron robarse el vehículo.



Es decir, lo mío es un intento de hurto; pero mi esquema y yo estamos involucrados en este momento en homicidio, (en la reacción del esquema murió un hombre) porque nos abrió un proceso de homicidio por la persona que terminó muerta. Yo sí le pido al Fiscal que me ayude a aclarar un poquito esa situación.



¿Después de esa noche lo han vuelto a amenazar?

No, la única situación de amenaza real es esa. Pero otra situación son los montajes que me hicieron, como, por ejemplo, llamar desde mi oficina y desde mi celular a Wilson Devia y a Giovanni Gallo, otro líder de otro sindicato, a amenazar, entonces ellos están en la Fiscalía curiosamente diciendo que los están amenazando. Además, me han hecho vigilancias y seguimientos internos y sacan en las redes sociales —estos dos señores— el armamento de mis escoltas, la edad —“un poco de viejos que también les caben las balas”—, amenazas que informé a la Fiscalía.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el espejo de la camioneta de Augusto Rodríguez tras recibir disparos. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

¿Y detrás de lo que usted llama atentado quién está?

No estoy afirmando, no tengo ninguna certeza para decir que haya sido un atentado, que haya sido premeditado y mucho menos que haya sido el señor Devia, pero debe haber una investigación juiciosa e incluirse esos elementos, lo que declaró Manuel Castañeda y los seguimientos.

¿Retos de la UNP?

Este año tenemos elecciones (alcaldes, concejos, diputados y JAL), donde concurren una cantidad de candidatos y la mayoría de ellos van a solicitar medidas de protección, entonces nos toca hacer un esfuerzo muy grande para cubrir los casos más complejos. Sabemos que hay unas zonas críticas como el Pacífico, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Arauca y la región del Catatumbo, donde confluyen los grupos al margen de la ley.



A eso se suma la implementación de las medidas que comienza a producir la Jurisdicción Especial para la Paz, donde hay que acompañar a los comparecientes que han salido a ejecutar sanciones a través de trabajos, obras y actividades reparadoras con las comunidades.

Sobre las elecciones, de cara a la ‘paz total’, ¿la situación puede mejorar?

Nosotros tenemos esa esperanza y sabemos que el Alto Comisionado para la Paz (Danilo Rueda) está trabajando muy duro. Nosotros con frecuencia hablamos con él para medir el impacto de las conversaciones que tiene con los grupos y establecer si hay necesidad de apretar las medidas en esas zonas, pero debo reconocer que como producto de los acercamientos vemos avances y han disminuido de alguna manera el número de atentados y agresiones a los ciudadanos.

¿Esperan alguna adición presupuestal?

Para funcionamiento este 2023, unos 628.000 millones de pesos, y para proyectos estratégicos como la adquisición de vehículos, nuevas sedes y un centro de comando y control y comunicaciones, unos 1.800 millones de pesos.



Alicia Liliana Méndez

Redacción Justicia

justicia@eltiempo.com

