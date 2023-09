Mientras la Coordinación del Grupo de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) avanza en las investigaciones en contra del sindicalista Wilson Devia, por la presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la justicia acaba de dejar en firme una medida en su contra.



(Lea: Ficha de Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo, es la nueva ternada para Fiscal por Petro)



El pasado 8 de agosto, la UNP tomó la decisión de suspender al sindicalista al considerar que, presuntamente, utilizó su cargo y posición para “litigar en asuntos privados”.

Facebook Twitter Linkedin

Sindicalistas protestan fuera de las instalaciones de la UNP Foto: Sindicato UNP

Tras la suspensión, Devia presentó una acción de tutela contra la entidad por la presunta violación de su derecho fundamental al debido proceso, al fuero sindical y circunstancial.



(Le sugerimos leer: ¿Por qué EE.UU. incluyó a 'Chiquito Malo' con los duros del fentanilo?)



Además, argumentó que la UNP hizo pública la suspensión en su contra en medios de comunicación y redes sociales, "lo que generó un impacto social dirigido a alejarlo de su rol sindical".



Expuso también que la investigación disciplinaria en su contra se inició "sin notificarle adecuadamente" y que se abrió una averiguación en lugar de una investigación, lo que, según Devia Pérez, vulnera su derecho al debido proceso.

Facebook Twitter Linkedin

Un juez declaró improcedente la acción presentada por el sindicalista. Foto: Captura de documento

Sin embargo, el juzgado 32 penal del circuito de conocimiento declaró improcedente la acción de tutela “por no encontrarse acreditados los requisitos de procedibilidad”.



La decisión, según estableció este medio, "no cumple cabalmente con los criterios establecidos por nuestra jurisprudencia constitucional, por cuanto, la suspensión provisional de un cargo laboral, por sí sola, no constituye un perjuicio de tal magnitud que afecte con inminencia y de manera grave la subsistencia de un derecho fundamental".



(Además: Condenaron al exescolta de Carlos Pizarro por participar en su magnicidio)



El fallo, proferido el pasado 22 de septiembre, consideró que la acción de tutela “se reserva para abordar situaciones en las cuales los mecanismos existentes para proteger los derechos de las personas se muestran totalmente ineficaces o para prevenir la materialización de un daño irreparable”.

Facebook Twitter Linkedin

Wilson Devia, miembro del sindicato mayoritario de la UNP. Foto: Archivo EL TIEMPO

De otra parte, en investigaciones penales el nombre de Devia figura en la actualidad en dos expedientes que cursan en la Fiscalía: uno por el caso del llamado 'narcochofer' y otro más por el del carrusel de vehículos blindados.



(También: ¿Cuáles son las cartas que podría jugar Nicolás Petro tras no colaborar en la Fiscalía?)



En reiteradas oportunidades Devia ha negado cualquier conducta ilícita en esos casos.



De hecho, ha manifestado que las acciones en su contra hacen parte de una campaña de desprestigio.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET