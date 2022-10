Este 13 y 14 de octubre, en Bogotá, unos 700 sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica (UP), así como familiares de víctimas, se reunirán para conmemorar su memoria y exigir justicia, cuando han pasado más de 20 años desde que comenzó la persecución contra esta colectividad.



En estas fechas se realizará el XVlll Encuentro Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la UP, que convocará a personas desde distintas regiones para hacer memoria de los crímenes que ha padecido la colectividad, que aún permanecen impunes, como reclaman las víctimas, y que han llevado a que la Corte IDH esté a punto de emitir un fallo sobre la responsabilidad estatal en estos hechos.

Es de recordar que según el más reciente estimado de víctimas, hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al menos 5.733 integrantes del partido fueron asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2016. A estas cifras se suman también las de cientos des desplazados y exiliados.



Luz Stella Aponte, directora de la Corporación Reiniciar, que representa judicialmente a víctimas de la UP, recordó que durante todos estos años las víctimas se han organizado para continuar exigiendo justicia.



"Inclusive casos que tienen sentencias condenatorias en Colombia no han esclarecido plenamente los crímenes porque no han logrado establecer quiénes dieron las órdenes, quiénes financiaron, quiénes ayudaron a encubirlo. El caso está en una impunidad reinante", manifestó.

Por eso indicó que en esta ocasión las víctimas "reclamarán con mucha fuerza en las calles que es hora ya de justicia para las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica".

Las actividades programadas

#EsHoraYaDeJusticia | Pablo Arenales, Coordinador Nal Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica, invita al XVlll Encuentro Nal los días jueves 13 y viernes 14 de octubre.



En la conmemoración del encuentro de víctimas de la UP, el jueves 13 de octubre se hará una marcha que comenzará a las 9 a. m. en la Torre Colpatria e irá hasta la Plaza de Bolívar. En la plazoleta se harán además distintas exposicione culturales para que las personas puedan conocer más sobre la historia de violencia contra este movimiento político.



Pablo Arenales, coordinador nacional de víctimas del genocidio contra la UP de la Corporación Reiniciar indicó que se espera que unas 700 personas de las 27 coordinaciones regionales de la organización lleguen a Bogotá para participar de las actividades programadas.



Añadió que el jueves, en la Plaza de Bolívar, habrá un performance y una galería con fotografías de los que ha sido la búsqueda de justicia de la UP en los últimos 29 años, que fue cuando se presentó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos una petición por la demora en las investigaciones internas de Colombia.



"Desde las diferentes regiones desde 2005 nos hemos encontrado para conmemorar el día, pedir justicia, que se conozca la verdad y que haya reparación, llevamos 18 años exigiendo con este evento que es hora de que haya justicia", indicó Arenales.



El 14 de octubre, en el segundo día del evento, habrá dos paneles en los que se abordará, de un lado, el informe de la Comisión de la Verdad sobre el exterminio de la Unión Patriótica y que contará con la participación de dos excomisionados de la verdad; y el segundo panel será sobre la responsabilidad del Estado "en el genocidio dela UP por la actuación de paramilitares, por no haber protegido a las víctimas ni haber prevenido estos crímenes", concluyó Aponte.



Ambos paneles se llevarán a cabo en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá y serán transmitidos a través de las redes sociales de la Corporación Reiniciar.

