El caso por la millonaría disputa por la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) se sigue moviendo. Aunque no ha sido detenido, este 25 de octubre un juez de Bogotá ordenó la captura del rector de ese centro, Juan José Acosta Osío, a quien además hizo fuertes cuestionamientos.



En la audiencia, el juez 81 penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá negó la petición que había hecho la defensa de Acosta Osío de revocar la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que tiene vigente y, en su lugar, la mantuvo y ordenó la captura del rector para que esta fuera materializada, resaltando que aunque la medida había sido ordenada desde 2019, "nunca ha sido materializada".

El juez 81 penal municipal de Bogotá, que ordenó la captura del rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Juan José Acosta Osío, cuestionó cómo él le habla de ética a sus estudiantes cuando habría llegado al cargo presuntamente de forma irregular. pic.twitter.com/bA86HpZeim — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) November 2, 2022

Durante la audiencia, el juez dijo además que no hay evidencias de que no hay riesgo de obstrucicón a la justicia y citó que Acosta Osío ha interpuesto 24 tutelas ante diferentes jueces "para lograr sus propósitos y evadir las órdenes judiciales", también ha recusado a magistrados, lo cual según el togado "no muestra un panorama que permita inferir que no va a interferir con la justicia, tiene los modos y los medios para cambiar a su antojo la situación".



Acto seguido, el juez cuestionó a Acosta Osío por hablarle de ética y moralidad a sus estudiantes pese a las irreguralidades que, presuntamente, fueron las que lo llevaron a su cargo actual.



"Como rector de la Universidad, a sabiendas de la manera como quizas fue nombrado, podría cuestionarse cuando sale en frente de sus estudiantes, y les hace referencia a los valores de los profesionales que deben salir egresados, y cómo llegó usted cómo rector, ¿con qué cara les va a hablar a esos estudiantes?", expresó el juez.

Añadió: "Al menos lo que este proceso muestra, no tiene ningún respaldo exigirles o hablar de ética y moralidad a sabiendas de la manera como usted pudo lograr su nombramiento".



Tras ese regaño, el juez sostuvo que la defensa de Acosta Osío no argumentó adecuadamente la petición para tumbar la medida de aseguramiento, dijo que en un comienzo el rector no quiso presentarse al proceso judicial, y señaló que la medida de aseguramiento, precisamente por maniobras de Acosta, esta nunca se ha hecho efectiva, por lo cual ordenó su captura.



La defensa del rector apeló la decisión y solicitó también la nulidad de la orden de captura emitida, en consecuencia, será el superior jerárquico del juzgado 81 el que defina qué pasará.

El exrector, también enredado

El pasaporte de Alberto Acosta Pérez evidencia que salió del país en fechas en las que tenía casa por cárcel. Foto: Captura de video de la audiencia.

De otra parte, el 24 de octubre, en otra audiencia, un juzgado compulsó copias para que se investigue al exrector de la Unimetro, Alberto Acosta Pérez, quien es otro de los procesados en el caso, por el delito de fuga de presos por haber violado una medida de aseguramiento en su contra.



En esa audiencia, la defensa de Acosta Pérez pedía que se revocara esa medida de aseguramiento, vigente desde el 3 de agosto de 2022, y para demostrar que habían desaparecido las causas que la motivaron resaltó, entre otras cosas, que su defendido siempre había comparecido al proceso e incluso había salido del país y retornado para presentarse a la justicia.



En ese argumento presentó fotos del pasaporte de Acosta Pérez, que evidenciaban al menos cuatro salidas del país mientras debía estar en detención domiciliaria, esas salidas fueron el 6, el 10, el 15 y el 20 de agosto de 2022.



"Afirma la defensa que el ciudadano ha salido del país pero ha regresado, cuando detenidamente se analizan los elementos, se encuentra una situación absolutamente irregular: si la medida de aseguramiento está vigente desde el 3 de agosto de 2022, cuando se mira el pasaporte del caballero, tiene salidas posteriores a esa fecha, eso preocupa al juzgado", sostuvo el juez de esa audiencia.



Por demás, el togado dijo que las salidas y regresos al país no demostraban que hubiera desaparecido el riesgo de obstrucción a la justicia.

Los orígenes del caso

Exsenador Eduardo Pulgar. Foto: Efe / Archivo

Detrás de los procesos contra el rector y exrector de la Unimetro hay una disputa familiar que va para 6 años por la millonaria herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa, Sofía Acero de Acosta.



La herencia del excongresista está representada en tres entidades: la Fundación Acosta Bendek (FAB), Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla y la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro).



En la pugna por estas entidades han estado la única heredera de la pareja, Ivonne Acosta Acero, y su esposo, Carlos Jaller Raad -exrector de la Unimetro-; y el medio hermano de Ivonne, Alberto Acosta Pérez, y sus primos Juan José y Luis Fernando Acosta Osío (excónsul honorario de Polonia en Colombia), María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta, esposa de Alberto.



Esa batalla jurídica tiene varios procesos civiles y penales, en ella han sido enredados al menos dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla señalados de corrupción para favorecer con decisiones a un lado de la familia, e incluso el exsenador Eduardo Pulgar, condenado a 4 años de cárcel tras aceptar ante la Corte Suprema de Justicia haber intentado sobornar a un juez para favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta Osío, en el marco de la disputa por el control de la Unimetro.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

