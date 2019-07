Peruano investigado, detrás del turbio contrato de Consol en Colombia

Hace algunas semanas, la Fiscalía de Perú tomó una nueva decisión dentro de las investigaciones que adelanta por el pago de sobornos de Odebrecht, que en ese país ya deja a más de 250 involucrados, entre expresidentes de la república, exalcaldes de Lima y decenas de funcionarios y políticos.

En un nuevo capítulo de la trama, se pidió acusar a 10 personas por el pago de 2,6 millones de dólares para la adjudicación de la vía Chacas-San Luis. Y uno de los mencionados es el peruano Ricardo Antonio Paredes Reyes, ejecutivo de Odebrecht.

Su nombre también empezó a tener relevancia en Colombia, dentro de un nuevo escándalo ligado a esa multinacional.



EL TIEMPO estableció que figura en el contrato entre el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) y la firma Gistic Soluciones Integrales SAS, por 4.017 millones de pesos, que según un testigo habrían sido utilizados para irrigar la campaña de reelección de Santos en el 2014.



Inicialmente, el accionista de Gistic, Andrés Sanmiguel, les dijo a los investigadores que quien había suscrito el contrato había sido el ingeniero pastuso Esteban Díaz del Castillo Náder.



Y si bien el ingeniero trabajó para Consol, como gerente contractual, fue a partir de enero de 2015, y el contrato aparece suscrito el 17 de marzo de 2014.



“Yo no firmé el contrato (...) Sanmiguel, dueño de la empresa que en 2014 recibió los 4.017 millones de pesos, mezcló mi nombre tomado de la comunicación que le dirigimos en 2016, con el contrato que suscribió con Consol (...) Di instrucciones para oficiar a cada subcontratista requiriéndolos para ponerse al día en el pago del FIC, y entre esas estaba Gistic”, dijo Díaz del Castillo.

No firmé el contrato (...) Sanmiguel, dueño

de la firma que recibió los $ 4.017 millones, mezcló mi nombre tomado de un oficio que le dirigimos en 2016 con el contrato FACEBOOK

TWITTER

¿Contrato legal?

Y agregó que en el cargo que él ocupó no convocaba procesos de selección, no establecía requisitos, no elegía a quién invitar a cotizar ni adjudicaba el contrato. Por eso, asegura que la Fiscalía tendrá que buscar el contrato verdadero que, en su criterio, sí cumplió los requisitos de forma y le permitió pasar los filtros del concesionario: “El trámite de pagos de la concesionaria nunca hubiera permitido desembolsar ni un peso, menos aun 4.017 millones, con la mera firma de un gerente contractual, menos aun si se trataba de una persona no vinculada a Consol para ese momento”.

El trámite de pagos de la concesionaria nunca hubiera permitido desembolsar ni un peso, menos aun 4.017 millones, con la mera firma de un gerente contractual FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO encontró el contrato, y además del nombre del peruano Ricardo Paredes, figuran los brasileños Marco Antonio Gloria Azevedo, Haiton Nobrega y Fernando Ponde. Paredes se desempeñó como director de contrato en Odebrecht Colombia.



A nombre de Gistic aparece Edna Karina Méndez, representante legal y esposa de Sanmiguel. Pero este último asegura que esa no es la firma de su esposa.De hecho, la Fiscalía verifica si las firmas del peruano y de los brasileños son auténticas. Por eso, además de enriquecimiento ilícito a favor de terceros, les imputará a los involucrados falsedad documental.

Además de Sanmiguel serán imputados David Fernando Portilla (accionista temporal de Gistic) y Esteban Moreno Pérez, quien ha trabajado con varios políticos.

La defensa de Moreno, a cargo de Andrés Garzón, asegura que en esta trama no se configura ningún delito y que máximo habría un incumplimiento de contrato.



“Este es un tema comercial al que le quieren dar alcance político”, dijo Garzón.

En efecto, en 2014 no estaba regulado el ingreso de dineros a las campañas por parte de compañías extranjeras, como Odebrecht. Por ende. En todo caso, la Fiscalía le envió el expediente al Consejo Nacional Electoral (CNE), que definirá esta semana si existe mérito para investigar.



De manera paralela, la Comisión de Acusación de la Cámara citó a testificar, dentro de 8 días, a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, los primeros en referirse al contrato (en agosto de 2017) entre Consol y la empresa Gistic Soluciones integrales. También será citado Andrés Sanmiguel.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET