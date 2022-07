La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró vivo a un hombre que estaba desaparecido hace 22 años, quien se reunió en las últimas horas con su familia.



"El acuerdo de paz me dio esperanzas y un descanso", aseguró Darío*, la sexta persona desaparecida por hechos en razón del conflicto encontrada con vida por parte de la UBPD, mientras aguardaba el momento de volver abrazar a Julio*, su hermano a quien no veía desde mayo de 2000, cuando hombres armados lo obligaron junto a otros jóvenes del municipio de San Antonio, sur de Tolima, a subir a un camión.



La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes, destacó este sexto reencuentro de familias separadas en razón del conflicto armado, y aseguró que "para la Unidad es muy satisfactorio poder ver que la labor humanitaria y la dirección de la búsqueda que se le ha encomendado va ofreciendo resultados y respuestas a familias que durante mucho tiempo no han cedido en la búsqueda de sus seres queridos".



Y añadió que: "Seguiremos avanzando en poder determinar cuál es la suerte y cuál es el paradero de quienes nos han solicitado buscar y también a quienes no nos han solicitado buscar pero que hacen parte de esos contextos territoriales de personas desaparecidas del conflicto armado".

Para Darío, el acuerdo de paz significó una esperanza de reencuentro con su familia. "Al ellos desactivarse hay esperanzas no solamente para uno, sino para muchos que yo sé que en el momento quisieran también ver a un familiar, porque sé que están perdidos como yo", dijo.



Además, señaló que: "Es que a uno le preguntan usted tiene familia y uno dice yo no tengo, así uno sepa dónde está el familiar, uno no puede por miedo, por una cosa o la otra uno no puede salir desbocado a eso porque hay secuelas, muchas secuelas".



Darío insistió en la alegría que encerraba el reencuentro. "Más de 22 años perdido por la vida, sin saber de mi hermano, un hombre sin familia como quedé yo. Ahora con el Acuerdo eso alivió muchas cargas y ahora con la Unidad de Búsqueda que nos ayudó tanto para este encuentro. Estoy muy conmovido por encontrar una familia tan hermosa como la que tiene mi hermano".



La búsqueda de Darío y el reencuentro con su familia hace parte del 'Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central', que identificó un universo inicial de 1.315 personas desaparecidas en 21 municipios.

De ellos 12 del departamento del Tolima: Ibagué, Anzoátegui, Cajamarca, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Ortega, Chaparral, Rioblanco, Ataco, Planadas y las veredas de Montefrío y Achique en Natagaima; y nueve del departamento del Huila: Santa María, Teruel, el costado occidental del río Magdalena en Neiva, Íquira, Tesalia, Nátaga, Paicol, Palermo y Aipe.



De acuerdo con el Universo de Personas Desaparecidas durante el conflicto armado que construye la Unidad, en el departamento del Tolima fueron reportadas como desaparecidas 2.143 personas, siendo Ibagué, con 291; Planadas, con 145; Chaparral, con 134; Fresno, con 114; San Sebastián de Mariquita, con 111, y Honda, con 99, los municipios con la mayor cantidad de registros.



La búsqueda de Darío

El 5 de octubre de 2021, la Unidad de Búsqueda realizó en el municipio de San Antonio una jornada pedagógica sobre sus actividades de búsqueda de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado antes del 1° de diciembre de 2016. Ese día la mamá de Darío, con el apoyo del enlace de víctimas de la alcaldía, se puso en contacto con la UBPD y presentó la solicitud de búsqueda.



De acuerdo con información de la Unidad, la desaparición de Darío había sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación en 2014, cuando también desapareció su hijo de 14 años.



En desarrollo de una investigación extrajudicial, un equipo interdisciplinario de la UBPD encontró a finales de octubre las primeras pistas que condujeron en pocos meses a establecer con certeza que Darío era el hermano de Julio. La Unidad destacó que el apoyo de la Registraduría Municipal fue fundamental en el proceso de esta búsqueda solidaria.



El 'Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central' ha identificado varios picos de casos de desaparición, siendo el periodo de 1999 a 2010 el más complejo con 779 registros.

El 72 por ciento corresponde a desaparición de hombres, como en el caso de Darío, quien para ese momento se dedicaba a las labores de campo.



La UBPD trabaja sobre la hipótesis de que para esa época las personas que se dedicaban a la recolección de café pudieron ser víctimas de desaparición forzada porque los grupos armados en la zona los señalaron como posibles informantes.

El reencuentro con la familia

Darío y su compañera madrugaron al encuentro en algún lugar de Bogotá. Julio y su esposa estaban listos desde las 5 de la mañana. Él llevaba corbata y ella tacones: "es que esto es una celebración”, aseguró con una sonrisa.

La búsqueda de Darío y el reencuentro con su familia hace parte del Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central, que identificó un universo inicial de 1.315 personas desaparecidas en 21 municipios. Foto: Unidad de Búsqueda - UBPD

"Para mí es una felicidad muy grande después de 22 años de no saber nada de mi hermano", dijo Julio y agregó que: "Cuando me llamaron y me dijeron que era por parte de mi mamá y que lo habían encontrado, por la cabeza me pasaron muchas películas de si será o no mi hermano y sobre la reacción que fuera a tomar. Pero hoy soy feliz con mi hermanito y yo sé que no nos vamos a volver a desaparecer, nos vamos a comunicar y habrá muchos medios, confiando en Dios".



Cuando Julio se asomó por la puerta del salón, los dos hermanos solo necesitaron mirarse para avanzar hacia el anhelado reencuentro. Las lágrimas acompañaron su abrazo. Sus compañeras sentimentales también se emocionaron.



Aseguraron que con esta reunión ponían fin a su incertidumbre. Además, Darío pudo conocer a sus sobrinos y después de las presentaciones, vino una larga charla entre las familias. Quedaron con una tarea pendiente: jugar un partido de fútbol, así lo acordaron.



*Por solicitud de la familia, los nombres fueron cambiados por seguridad.

