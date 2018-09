Un abogado y un vasco, supuestos enlaces de Benedetti con chuzadas

Un video de cerca de 12 minutos es una de las evidencias que la Fiscalía le acaba de remitir a la Corte Suprema, para que evalúe si investiga al senador de ‘la U’ Armando Benedetti por su presunta participación en la red de chuzadas ilegales que espió incluso a Néstor Humberto Martínez y a su esposa.

Las imágenes, grabadas en el centro comercial Gran Estación, de Bogotá, muestran al ingeniero Juan Carlos Madero, testigo estrella de la Fiscalía, entregándole un sobre al abogado Diego Mauricio Rayo Abella, quien aparece de chaqueta camuflada y gorra negra.



Madero les aseguró a los investigadores que el sobre contenía resultados de los seguimientos e interceptaciones al penalista Jaime Lombana y su hijo, que Benedetti había ordenado. Específicamente, habló de un rastreo a un pago a Lombana en Curazao, por uno de sus clientes.



“Se sostuvieron cerca de 10 reuniones entre octubre de 2017 y febrero de 2018, algunas de ellas en la oficina que el senador tiene en Chapinero alto (...). Yo llegaba en horas de la noche y me recibía en el primer piso el doctor Rayo, a quien le mostraba los resultados para que los revisara. Luego de eso subíamos al tercer piso a encontrarnos con el senador”, aseguró Madero, quien ya hace parte del programa de protección de testigos junto con su familia.

Yo llegaba en horas de la noche y me recibía en el primer piso el doctor Rayo, a quien le mostraba los resultados para que los revisara FACEBOOK

TWITTER

Benedetti insiste en que no conoce a Madero y en la teoría de un montaje en su contra para callar sus denuncias sobre sobornos de Odebrecht. No obstante, le admitió a EL TIEMPO que sí conoce a Rayo y a otro personaje mencionado en el expediente: Eneko Laiz.



Sin embargo, Madero asegura que está dispuesto a probar que dice la verdad entregando, además, supuestas conversaciones por WhatsApp con Rayo y con el propio Benedetti; consignaciones que él le hizo al coronel (r) Jorge Humberto Salinas para cubrir las supuestas misiones encomendadas por el senador y el nombre de una persona que estuvo presente en una de las entregas del material.



Se trata de la mujer que grabó el video en el que aparece Rayo Abella y quien ya le confirmó a la Fiscalía el encuentro en Gran Estación.



Hace ocho días, EL TIEMPO reveló la supuesta participación de Rayo en la trama, pero entonces era precaria la información sobre el señalado eslabón entre Benedetti y la red.



Este diario investigó y estableció que se trata de un abogado que ha hecho carrera en la rama como juez, que aparece ligado a la Procuraduría General como procurador judicial en Ubaté, Cundinamarca, y que está en permiso de estudio por dos años.



Además, meses atrás, Rayo Abella, exdirectivo de Asonal Judicial, había sido designado en provisionalidad como profesional especializado grado 33 al servicio del despacho del magistrado Jorge Luis Barceló, actual presidente de la Corte Suprema, instancia que ahora evalúa si le abre investigación o no a Benedetti.



EL TIEMPO ubicó al joven abogado Rayo, quien manifestó que se había enterado por este diario de que su nombre aparecía dentro del expediente de las interceptaciones ilegales.



Y agregó que, al estar en comisión de estudio en la Procuraduría, se iba a presentar como persona natural ante las autoridades correspondientes para aclarar el episodio.



Pero Rayo no es el único mencionado por Madero. Habló además de Euclides Torres, padre del exrepresentante Efraín Torres –fórmula en la Cámara de Benedetti–, a quien también le habrían hecho trabajos.

“Torres llegó a mí a través de un español que estaba interesado en conocer el portafolio de la red. Se identificó como Eneko Laiz y hasta mostró interés en el ‘software’ Fénix de interceptaciones. Pero yo le dije que era solo un intermediario y que el sistema estaba en poder del coronel Salinas y de su grupo”, agregó Madero en una de sus declaraciones.



Y dijo que Laiz les llevó un par de clientes extranjeros.



Reporteros de este diario establecieron que, en efecto, hay un ciudadano español que responde a ese nombre e, incluso, tiene un viejo pleito por no pago de alimentos con una allegada al penalista Lombana, con restricción para salir de Colombia. Además, que se presenta como uno de los dirigentes de la Casa Vasca en Bogotá y directivo del grupo Elco, dedicado a proyectos de inversión en decenas de países.



EL TIEMPO se comunicó con sus apoderados, quienes manifestaron que esperarán a que la Fiscalía lo cite a la diligencia pertinente. Y en igual sentido se pronunció Efraín Torres.



Por ahora, Madero manifestó tener cómo probar que estuvo en la oficina del senador Benedetti, así como los nexos con Rayo y Laiz. Y él no es el único testigo que menciona al congresista. También hay nueve testimonios, dos pruebas documentales, el video y mensajes.

La defensa del senador Benedetti

El senador de ‘la U’ Armando Benedetti le admitió a EL TIEMPO que conoce al procurador judicial Diego Rayo por razones académicas, pero enfatizó que nunca ha sido asesor suyo ni ha trabajado para su UTL. Y advirtió que no es cierto que Rayo le haya servido de intermediario ante la red de chuzadores ni, menos, ante Juan Carlos Madero, “alguien que ni conozco”. Del español Eneko Laiz afirmó que lo ha visto una o dos veces, pero negó que tengan cualquier tipo de relación. “La prueba reina de que yo no tengo nada que ver con esto es que primero quisieron ligarme a Guatibonza y ahora ya van en el sexto eslabón de la cadena con Madero para vincularme con algún delito. Siempre quieren meterme en cuanto escándalo surge en este país”, precisó. Además, Benedetti insistió en su inocencia: “Reto públicamente al fiscal Martínez, que se declara víctima, a que si tiene pruebas de lo que dice, pues que me denuncie él directamente ante la Corte”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa