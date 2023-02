Una vez más, la Procuraduría General hizo un llamado a la Secretaria Distrital de Medioambiente de Bogotá a cumplir con su deber como máxima autoridad y resolver, en menor tiempo posible, los procesos sancionatorios contra los responsables por las presuntas violaciones a las normas de protección ambiental del humedal Juan Amarillo.



Según el órgano de control, el ecosistema fue afectado por la ejecución de obras a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

#EsNoticia @Ambientebogota debe resolver procesos sancionatorios por presuntas afectaciones y violaciones a normas de protección ambiental del humedal Juan Amarillo. @PGN_COL hace último y reiterado llamado a cumplir con su deber como autoridad ambiental. https://t.co/HmdfVppPkW pic.twitter.com/MJ60UQfxpB — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 2, 2023

En particular, el Ministerio Público manifestó su preocupación porque han pasado tres años desde el inicio de procesos sancionatiorios y, a la fecha no se han resuelto de manera definitiva, lo que “sin duda alguna no demuestra una autoridad ambiental comprometida con el cumplimiento de sus cometidos de proteger, administrar y regular el medioambiente como bien jurídico del estado”, señaló la Procuraduría en un comunicado.



Por esto, exhortó a la Alcaldía a ejecutar los procesos en contra de la EAAB y que se impongan sanciones, si hay lugar a ello, por presuntamente “incumplir los parámetros establecidos en los permisos ambientales otorgados, la ejecución de obras no contempladas en dichos instrumentos de control ambiental y la poca participación de la comunidad”.



Finalmente la Procuraduría recordó que los humedales son ecosistemas de gran importancia ambiental y que es indispensable que en las actuaciones para su protección imperen los principios de eficacia y celeridad.

