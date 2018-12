Fiscalía pondrá tutela contra exclusión de pruebas en caso Pizano

La Fiscalía pondrá una tutela ante la decisión de un juzgado de Funza (Cundinamarca) de validar en segunda instancia que elementos probatorios aportados por la Fiscalía en la investigación por el fallecimiento del excontroller de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y de su hijo Alejandro llegaron a destiempo al proceso y por lo tanto no son válidos.



Los elementos probatorios fueron encontrados en la casa finca de Jorge Enrique Pizano, entre esas pruebas está la información recabada en los computadores de Pizano y la botella con cianuro que estaba en su despacho y de la que al parecer bebió, días después de la muerte del excontroller, Alejandro Pizano.

Los dos jueces consideraron que como los elementos probatorios fueron reportados por la Fiscalía pasadas 36 horas desde los hechos no se cumplieron las normas que regulan esa materia y por lo tanto no pueden incluirse en el expediente.



Sin embargo la Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana interpondrá una tutela ante la decisión de considerar como allanamiento la actividad realizada en la casa de Pizano. El ente investigador sostiene que sí debían entrar a la investigación porque no fueron hallados en un allanamiento sino en una inspección autorizada por la familia Pizano, por lo que el límite de las 36 horas no aplicaba.



Según la Fiscalía esos hechos se enmarcan dentro de los procesos de inspección reglamentados en el artículo 213 la ley 906 y no se trató de un allanamiento. Además las evidencias fueron entregadas voluntariamente por los interesados.

JUSTICIA