‘La jugada de la FCF es contra mí, pero amordaza a la SIC’: Robledo

Un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá resolver en los próximos días una acción de tutela que busca prohibirle a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que se pronuncie sobre la investigación acerca del escándalo de la reventa de boletas para las eliminatorias de Rusia 2018.

Según el recurso, interpuesto por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Pablo Felipe Robledo, cabeza de la SIC, habría prejuzgado a los miembros de la Federación involucrados en la investigación, sin que aún hayan sido escuchados ni vencidos en juicio.



Y aunque la tutela va en contra del funcionario, lo que ha llamado la atención es que a quien busca silenciar es la entidad y no solo a Robledo.



“La jugada de la FCF es contra mí, pero amordaza a la SIC”, le dijo Robledo a EL TIEMPO. Y agregó que de prosperar esa tutela, calificada como “insólita” por su entidad, otros funcionarios como el Procurador y el Fiscal, que suelen pronunciarse sobre investigaciones en curso, no podrían dar declaraciones y ni siquiera sacar comunicados, repercutiendo en la libertad de prensa.



Si bien la argumentación de la tutela, interpuesta por la firma Gamboa Abogados, hace referencia a declaraciones de Robledo, lo que se pide es que se le prohíba a toda la SIC hablar de la investigación del escándalo de la reventa de boletas hasta que el proceso se concluya.



“La entidad (…) ya expresó pública y masivamente (...) el sentido de sus conclusiones, sin tener en cuenta que mi poderdante aún no ha sido oído y mucho menos vencido en ningún juicio”, dice la tutela.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, dentro de la investigación se habla del supuesto pago de una coima de 4.000 millones de pesos a cuatro miembros de la FCF, para entregarle el contrato a TicketShop, una punta que ya investiga la Fiscalía.

¿Desalineados?

Ante las repercusiones que podría tener este recurso en la prensa, asesores de la FCF se apresuraron a sacar un comunicado explicando la motivación y alcance de la tutela.



Según el pronunciamiento, que viene sin firma, lo que se busca es salvaguardar el buen nombre, el debido proceso y la legítima defensa de los miembros de la FCF investigados.



“En ningún momento las acciones adelantadas por la FCF pretenden limitar el acceso a la información ni el derecho a la libertad de prensa”, asegura la FCF. Y agrega que tomaron ese camino por lo que consideran es un prejuzgamiento mediático y una desinformación que irrespeta sus derechos.



“Somos respetuosos de las autoridades y de los medios, y tenemos la tranquilidad de que desde el principio hemos colaborado con la SIC, para que se resuelva esta investigación lo antes posible”, dice la FCF.



Sin embargo, no es la primera vez que tanto la Federación como la Dimayor argumentan que se trata de entes privados que están fuera de la órbita de entes de control y de la prensa.



UNIDAD INVESTIGATIVA

