La modelo Mara Cifuentes confesó su adicción al tusi. De acuerdo con sus historias de Instagram, en diciembre de 2020 probó esta droga junto a su entonces pareja.

Al parecer, desde esa fecha la participante de 'La Agencia: batalla de modelos' empezó a consumir drogas más fuertes, lo que afectó su salud. En julio de 2021 Mara fue internada en una clínica de reposo y, al parecer, desde entonces trabaja en su bienestar emocional.

Las declaraciones de la joven, que fueron eliminadas de sus redes, preocuparon a sus seguidores, pues el tusi es una droga sintética que puede inducir a episodios de pánico.



¿Qué es el tusi?

Esta sustancia psicoactiva, que ha tomado gran popularidad en los últimos años, es una una feniletilamina psicodélica (2CB) que se vende en polvo o pastillas, cuyo efecto dura entre cuatro y ocho horas.

El tusi se comercializa en polvo o pastillas.



Cuando se consume, la persona tiene un aumento de energía corporal y efectos visuales tipo caleidoscopio, pero también altera la percepción de la realidad, las emociones y puede ocasionar cuadros de ansiedad. Eso sí, los efectos dependen de la cantidad que se ingiere, la calidad de la droga y la alimentación previa al consumo.



Aunque también se le conoce como cocaína rosa, no tiene ningún compuesto de esta droga. En Colombia, se prepara con otras sustancias como ketamina (anestésico), éxtasis (psicoestimulante), edulcorante, entre otras.



Además, de acuerdo con la Corporación Acción Técnica Social (ATS), organización que educa sobre el consumo de estas sustancias, en el país los jóvenes no tienen los conocimientos para preparar este alucinógeno, lo que pone en un riesgo mayor a los consumidores.



"Lo que hemos encontrado al analizar estas muestras es que en la mayoría de los casos es probable que no superen el 20 % de 2CB, el resto son adulterantes. Esta es una droga que en muy poca cantidad surte efecto", explicó Julián Quintero, director de ATS, a este diario.



La modelo confesó que adelgazó mucho y sufrió ataques de ansiedad.

Lo que significa que la persona que compra tusi solo está ingiriendo un pequeño porcentaje de 2CB y lo demás son mezclas que pueden empeorar los efectos de la droga en el organismo.



A largo plazo, la adicción al tusi puede provocar episodios de ansiedad graves, despersonalización, cansancio extremo y algunos trastornos psicóticos, explica el portal CCAdicciones, un centro de desintoxicación y rehabilitación de España.

