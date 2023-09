Con la expectativa de que se tramiten sin problema en el Congreso, el Gobierno radicó esta semana dos proyectos de ley para poner en marcha la recién creada Jurisdicción Agraria y Rural, una deuda del Acuerdo de Paz de 2016 para tramitar los conflictos sobre tierras.



En entrevista con EL TIEMPO, Jhoana Delgado, viceministra de Justicia, señaló que esperan que en enero ya estén andando, por lo menos, 5 tribunales agrarios y 64 juzgados, de hecho, aseguró que en el “Conpes ya se tienen recursos para todo lo que se planeó, y en principio para 2024 el Ministerio de Hacienda hará la asignación correspondiente”, entre 128.000 y 137.000 millones de pesos anuales. El Ministerio de Justicia es el autor de la iniciativa.



La viceministra de Justicia, Jhoana Delgado. Foto: Ministerio de Justicia

La jurisdicción agraria era una deuda del acuerdo de paz, ¿por qué solo fue posible hasta ahora?



Aunque teníamos un Conpes que hablaba del marco de implementación de la jurisdicción agraria desde antes, no hubo voluntad política. Pasaron por el Congreso más de siete proyectos de ley para crear la jurisdicción que no habían alcanzado la votación. Nosotros los analizamos y vimos qué otras oportunidades había, conversamos con campesinos, con la academia, los jueces, las víctimas, y logramos consenso en el Congreso para aprobar el acto legislativo.



¿Qué retos vienen para la nueva justicia?



Saldar una deuda histórica, necesitamos un juez célere, oral, que tenga un equipo que ayude a entender las problemáticas que el conflicto desató. Esto cambia la respuesta del derecho frente al pequeño agricultor, no son problemas de los grandes terratenientes, esta jurisdicción es para la gente que necesita la tierra para trabajarla, estamos enfocados en una apuesta de transformación productiva.



¿Hay riesgo de que en el Congreso se enrede el trámite de los dos proyectos que reglamentan esta jurisdicción?



Creo que es la primera vez que dos proyectos de ley tienen la firma de más de 60 congresistas, se nota que esto es un querer del pueblo colombiano. El Ministerio de Justicia ha hecho el mejor de los trabajos, somos conscientes de que cambiar de paradigma es difícil, pero estamos convencidos de que si garantizamos el acceso a la justicia de todos los habitantes, hay más oportunidades productivas y más opciones para eliminar las brechas que han marcado el conflicto armado.



A finales de enero, la ANT le compró al Fondo de Víctimas el predio Lucitania, que es un terreno productivo con cultivo de palma de aceite. Este tiene una extensión de 447 hectáreas. Foto: ANT

¿Cuánto tiempo tomará poner en marcha los cinco primeros tribunales agrarios, que estarán en las regiones Caribe, Pacífico, Amazonia, Orinoquia y Andina?

El Ejecutivo presentó una propuesta que ahora pasa por el Congreso, pero la autonomía, administración, delimitación, le compete al Consejo Superior de la Judicatura. Esto también depende del tema presupuestal, sabemos que cada despacho de estos necesitará jueces especializados y equipos interdisciplinarios para atender todo el tema de tierras. El compromiso de este gobierno es empezar de forma gradual, y la orden del Congreso son seis meses, es decir, en enero estarán funcionando al menos esos cinco tribunales y 64 juzgados agrarios.



En general, en la justicia ya hay un déficit de funcionarios judiciales, ¿cómo garantizar que eso no se extienda a la nueva jurisdicción?



Nuestra perspectiva es progresiva, el objetivo es que esos jueces empiecen en este proceso de afianzamiento y resolución de conflictos y en la medida en que resolvamos más conflictos ayudaremos también a la descongestión del sistema judicial, hoy en día hay muchos jueces civiles llenos de estas problemáticas de tierras.



¿De dónde saldrían los jueces y magistrados de la jurisdicción, son cargos nuevos o son traslados?



La idea es contar con jueces nuevos, con sensibilidad y conocimientos distintos, con un enfoque territorial muy alto. No es lo mismo un juez en Bogotá y en Montes de María. La idea del Gobierno es que sean nuevos, con apoyos interdisciplinarios, pero será el Consejo Superior el que defina la implementación de los profesionales.



¿De dónde saldrían los recursos anuales que requiere la jurisdicción agraria, que estarían entre 128.000 y 137.000 millones de pesos?



La voluntad política está, en el Conpes ya se tienen recursos para todo lo que se planeó, y en principio, para 2024, el Ministerio de Hacienda hará la asignación correspondiente y de allí en adelante, como todos los gastos del Estado, no podrán disminuir, sino aumentar. Para el gobierno del cambio es importante hacerlo bien y que la respuesta no acabe con los sueños de los campesinos.



Avanza la reforma agraria. Las primeras 5 demandas agrarias que se presentan en Colombia para resolver conflictos de tierras. Foto: Agencia Nacional de Tierras-Esteban Mantilla

¿Qué hacer con el conflicto, que continúa, en las regiones a las que irían los nuevos jueces? ¿Sí los dejarán trabajar?

Somos conscientes de la situación de seguridad, y en las zonas más abandonadas hemos visto que el acceso a la justicia se dificulta. Tenemos que diseñar matrices productivas que permitan que el conflicto no tenga que resolverse a bala y salvaguardar el sistema judicial.



¿Hay alguna articulación entre la jurisdicción agraria y la reforma rural que el Gobierno quiere impulsar?



Hay muchos puntos en común, de hecho, en estos proyectos de ley trabajamos con muchas unidades del Ministerio de Agricultura. Además, en el fondo esta jurisdicción busca resolver los conflictos del campo y lleva a que la gente pueda dedicarse de manera pacífica a la agricultura, que la gente pueda vivir en esos territorios y que podamos cambiar matrices productivas y generar nuevas formas económicas que sean importantes para todos. Así mismo, acá también partimos del reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección.



La reforma rural ha despertado críticas y dudas sobre el uso de herramientas como la expropiación, ¿cómo sacar la jurisdicción agraria de esa polémica?



Como abogada creo en las normas, en un Estado que va avanzando de manera decidida hacia las transformaciones que se requieren. En nuestra misionalidad está resolver conflictos de tierras, lo cual pasa por las normas vigentes, normas que aceptamos. Los jueces aplicarán el ordenamiento jurídico existente, y serán jueces especializados los que respondan a los conflictos olvidados de tierras.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

EnX: @JusticiaET