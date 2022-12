En la mañana de este martes, el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Hugo Alexander Ríos, dio cuenta del balance de los juzgados municipales de control de garantías en términos de condenas y medidas de aseguramiento en Bogotá.



Esto luego de los constantes cuestionamiento de la alcaldesa de la capital, Claudia López, en los últimos meses sobre los jueces del distrito y la judicialización a quienes cometen hurtos en la ciudad.



(Puede leer: Claudia López: duro pronunciamiento de cúpula de la justicia contra la alcaldesa)

En ese sentido, el magistrdo Ríos le pidió a la alcaldesa que "suspenda las agresiones y estigmatización contra los jueces", y consideró importante que “la ciudadanía conozca las verdaderas cifras sobre la actuación se los jueces en la administración de justicia”.



El Presidente del Tribunal puso en conocimiento que, con base al Sistema de información de la Fiscalía, el número de audiencias y la información que se recoge del reporte de los 86 jueces penales de control de garantías de Bogotá, hay cuenta de 8.271 personas capturadas desde el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, de las cuales 6.186 (75 por ciento) fueron dejado en libertad por la Fiscalía.



(Puede leer: La dura respuesta de jueces a Claudia López por la inseguridad en Bogotá)



Esto quiere decir, según el magistrado, que solo el 25 por ciento de los procesados (2085) son llevados ante un juez de control de garantías. Los tres delitos que se analizaron para analizar estas cifras son el hurto calificado, hurto agravado y porteo ilegal de armas.



El magistrado explicó que las razones por las cuales un juez decide dejar en libertad a un capturado son: que no se se configuran los fines constitucionales para imponer la medida de aseguramiento; que no se cumplan los requisitos objetivos, captura ilegal o mal procedimiento de detención, vencimiento de términos; o que no se capture en flagrancia.



En contraste, la alcaldesa afirmó, en su momento, que el 80 por ciento de los delincuentes que cometen hurtos en transmilenio quedaban libres.



(Le recomendamos: La pelea por la fortuna del asesinado dueño de Surtifruver)



"Nos sorprende porque no sabemos de dónde está sacando las cifras. Nosotros estábamos esperando la consolidación de estas cifras para mostrárselas a la comunidad. Pero estamos trabajando sobre fuentes reales. La señora alcaldesa deberá decir dónde está sacando la cifras”, agregó Ríos.



Frente al delito de hurto agravado, 270 personas fueron llevadas ante un juez, 239 de ellos se les impuso medida de aseguramiento y 31 personas quedaron en libertad. Por último, frente al porte ilegal de armas, 452 personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías. Al 30 por ciento (452 personas) se les impuso medida de aseguramiento, y se otorgó la libertad al 70 por ciento (316 personas).



Teniendo en cuenta las cifras presentadas por el magistrado Ríos, a las personas que se llevan frente a un juez, en promedio el 80 por ciento, se les impone una medida de aseguramiento. Para finalizar, Ríos hizo un llamado a todos los funcionarios públicos para que no se use la administración de justicia con fines políticos.



En Twitter: @JusticiaET

Mauricio Roa

Redacción Justicia

Escuela de Periodismo Miltimedia El Tiempo

Lea otros artículos de Justicia: