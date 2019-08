Último capítulo del caso Samboní pasará esta semana al Tribunal

Dos años y medio después del brutal asesinato de la niña de 7 años Yuliana Samboní, la justicia cerró la etapa procesal de juicio, y solo queda pendiente que la reciente absolución de Francisco y Catalina Uribe Noguera pase a revisión a una sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

El viernes, el juez 46 de conocimiento no le dio crédito a la hipótesis de la Fiscalía que a mediados del año pasado les imputó los cargos por favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, y emitió sentido de fallo absolutorio.



Desde el viernes empezaron a correr los cinco días para que la Fiscalía presente su apelación por escrito para que el caso sea resuelto en segunda instancia por el

Tribunal de Bogotá.



En noviembre de 2017, esa misma instancia judicial aumentó la pena inicial de 51 años y 10 meses de prisión proferida en contra de Rafael Uribe Noguera y determinó una sentencia de 58 años de cárcel que hoy purga en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar el responsable del secuestro, violación y asesinato de la menor.

En concreto, la Fiscalía pedirá que los magistrados tengan en cuenta que en el marco del proceso judicial se detectó que fue borrada información de los celulares de los hermanos Uribe Noguera y que ese hecho habría buscado favorecer a Rafael.



Este fue uno de los aspectos centrales que el juez de primera instancia descalificó, y consideró que haber borrado información de esos equipos no era un delito y no era suficiente motivo para dudar del comportamiento legal de Catalina y Francisco.



Según el juez que absolvió a los Uribe Noguera, lo dicho por el ente acusador “no deja de ser una afirmación vaga”, pues en juicio no se demostró que el contenido de los mensajes de WhatsApp fuera determinante para ocultar o intentar favorecer a su hermano tras la comisión del crimen.



El funcionario fue enfático al mencionar que nunca se estableció lo que decían los textos, por lo que no se puede inferir que intentaron ocultar pruebas. “No se debe partir de la mala fe de que lo que se eliminó era algo relevante”, señaló el funcionario, y recalcó que durante el juicio solo se presentaron conversaciones sin importancia judicial.

Creemos que probablemente tuvieron algo que ver, pero lastimosamente no hay pruebas, y así nada se puede hacer FACEBOOK

TWITTER

Según el juez, fueron los mismos hermanos Uribe Noguera quienes entregaron a Rafael el 4 de diciembre de 2016.



Además, la Fiscalía se centró en argumentar que el favorecimiento se dio cuando Catalina y Francisco sacaron a su hermano del apartamento Equus 66 y lo condujeron a la clínica; sin embargo, esto, según la sentencia, constituyó una situación de emergencia por el estado de salud de Rafael.

Ha sido un proceso doloroso pero siempre acudimos con la tranquilidad de sabernos inocentes y eso es lo que se probó y lo que el juez declaró FACEBOOK

TWITTER

Juvencio Samboní, padre de la menor, aseguró que cree que los hermanos Uribe Noguera sí tuvieron responsabilidad en los hechos que rodearon el crimen se su hija.

“Probablemente tuvieron algo que ver, pero lastimosamente no hay pruebas, y así nada se puede hacer, de esa forma uno no puede pedir que los condenen”, dijo.



Por su parte, Francisco le reiteró a la familia Samboní: “Lo sentimos inmensamente, fue un hecho desastroso que nos afectó a ambas familias terriblemente”.



REDACCIÓN JUSTICIA

justicia@eltiempo