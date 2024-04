Ordenan devolver lingotes de oro y relojes al excapo 'Pipe Montoya', bienes que se robaron bajo custodia de la SAE

En la noche de este lunes 15 de abril, trascendió que el Juzgado Segundo de Extinción de Dominio, le ordenó a la Fiscalía General y a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, (la encargada de custodiar los bienes en extinción de dominio), que le devuelvan a Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya, unos bienes que le habían quitado bajo la figura mencionada.

De acuerdo con Caracol Radio, el juez del Juzgado Segundo ordenó "suspender el dispositivo de embargo y secuestro", sobre los bienes de Toro que estaban bajo cuidado de la SAE, en este caso: 10 lingotes de oro, una colección de 69 relojes y $218 millones en efectivo.

Dichos bienes le fueron incautados a 'Pipe Montoya', cuando fue arrestado - diciembre de 2019 - señalado de enriquecimiento ilícito, cargo que no prosperó y recuperó la libertad al poco tiempo.

En esa línea, le ordenó a la Fiscalía y a la SAE que le devuelvan los lingotes de oro, los relojes y el dinero en efectivo.

El agravante de la situación es que dichos bienes que habían sido incautados y entrado a extinción de dominio no aparecen, "al parecer se perdieron de la cadena de custodia porque 'Pipe Montoya' se negó a una extorsión por parte de la Policía".

Carlos Felipe Toro Sánchez, alias Pipe Montoya. Foto:Cotería Fiscalía Compartir

¿Un falso positivo?

En marzo, el Tribunal Superior de Bogotá, le pidió a la Fiscalía - que en el termino de 5 días - explique las razones "en las que sustenta la imposibilidad de brindar la información solicitada", en el caso de unos bienes -oro y relojes - que estaban en custodia de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

En medio del proceso se legalizó la plata incautada pero no los lingotes de oro y los relojes, los cuales informó Caracol Radio, de acuerdo con la nueva fiscal 35 de extinción de dominio, al darse cuenta de esas irregularidades, ordenó el peritaje y resultó que los 10 lingotes ya no eran lingotes, sino latas pintadas de color oro y los 69 relojes resultaron que no eran originales.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET