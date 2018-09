Tribunal de Bogotá remite a la JEP caso de hermanos Mora Urrea

El Tribunal Superior de Bogotá remitió el proceso de los hermanos Luis Alirio, Edna Yaneth, Norberto y Uriel Mora Urrea, a la Justicia Especial para la Paz, para que sea ese mecanismo que juzgue a los socios de los supermercados Supercundi y Merkandrea.

Ahora, será ante ese nuevo mecanismo que tendrán que demostrar que no son testaferros de las Farc.



"Se advierte así que la Sala no es competente para definir el objeto para la cual le fue remitida la presente actuación, simple y llanamente porque no tiene injerencia legal sobre la JEP. Por ende, procede remitir inmediatamente el proceso ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del Tribunal Especial para la Paz", se lee en la decisión del tribunal.



En el proceso que se llevaba en la justicia ordinaria, la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito de particulares, al considerar que el patrimonio de los Mora Urrea se capitalizó por la relación con la antigua guerrilla de las Farc.

Una vez asignado radicado el escrito de acusación en contra de los Mora Urrea y asignado el trámite a un juez del circuito especializado, la defensa alegó que la competencia era de la JEP. Ahora la Sala Penal del Tribual Superior de Bogotá resolvió que sea el tribunal de paz el que se encargué de darle trámite al proceso de los hermanos.



"Debe resaltarse es la naturaleza específica de la Jurisdicción Especial de Paz, que conforme a la teoría general del proceso trasciende al conflicto de competencias, en tanto éste implica que se trate de diferentes áreas de conocimiento dentro de una misma jurisdicción" .



REDACCIONES PAZ Y JUSTICIA