En una audiencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió la petición elevada por la Fiscalía General de precluir la investigación contra Antonio Luis González Navarro, exfiscal del caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, quien era investigado por supuestamente buscar y presentar testigos falsos en el caso.



González Navarro fue el segundo fiscal del caso por la muerte, el 31 de octubre de 2010, del joven Colmenares, y se dio a conocer ante la opinión pública porque en el 2011 fue el investigador que impulsó la captura de los universitarios que fueron llevados al proceso penal y terminaron siendo absueltos: Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas.



Durante la audiencia, el tribunal señaló que en declaraciones del exfiscal González traídas al caso, en las que él decía que había que conseguir testigos como fuera, él nunca empleó la palabra “falsos”, “solo expresó su afán por conseguir testigos presenciales como fuera, sin que esa frase tenga la connotación de ilicitud”.



Así mismo, se cuestionó la imparcialidad de la denuncia contra González que fue impuesta por el fiscal Napoleón Botache Díaz, porque él no puso en conocimiento de sus superiores las supuestas irregularidades cuando las conoció sino tiempo después, también fue cuestionado porque entre Botache y González hubo un litigio civil por una significativa suma de dinero por la frustrada compraventa de un inmueble; así mismo, porque aunque Botache denunció una errada valoración de evidencias, esto fue desmentido por testigos y pruebas, por lo cual en suma, para el tribunal “sus señalamiento son subjetivos y carentes de corroboración probatoria”.



También se analizaron los testimonios que entregaron los tres falsos testigos del caso, que están condenados por sus declaraciones mentirosas: Wilmer Ayola, Jesús Alberto Martínez y Jhonatan Andrés Martínez.



Para el tribunal, está probado que todos los testigos llegaron por su propia voluntad al caso y no fueron buscados por González.



“Para el presente caso, nada, absolutamente nada, respalda los señalamientos contra González Navarro” más allá de las dudosas declaraciones de testigos y la imprecisa denuncia de Botache, consideró la corporación.



Añadió: “Después de una dispendiosa investigación, no ha podido el ente investigador recaudar un solo elemento material probatorio digno de credibilidad que permita demostrar que 1) existió una relación o conocimiento entre Wilmer Ayola, Jesús Alberto Martínez y Jhonatan Andrés Martínez con Antonio Luis González Navarro, 2) que este los preparó para que declararan como testigos, y 3) una relación o contacto previo entre ellos”.



Así mismo, el tribunal sostuvo que tras 10 años de investigación, tampoco hay evidencias de que el exfiscal González supiera que los testigos mentían en sus relatos o que él los hubiera preparado para declarar lo que dijeron.

En conclusión, para el tribunal "no existe un solo medio de prueba para desvirtuar más allá de toda duda la inocencia" de González, y sostuvo que "los señalamientos en contra del procesado no pasan de ser apreciaciones de sus detractores pero ninguno estuvo acompañado de un supuesto fáctico real que corrobore las acusaciones".



Por ese motivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó precluir la investigación que se seguía contra González y archivar definitivamente la actuación penal. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría se opusieron a la decisión, pero sí la apeló el abogado de las víctimas.​

