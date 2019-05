Tribunal de Bogotá niega reiterar solicitud de libertad para Santrich

El Tribunal Superior de Bogotá no accedió a una petición de la defensa del exguerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, Jesús Santrich, de ordenar nuevamente su libertad.

El magistrado Dagoberto Hernandez, de ese tribunal, había fallado en favor del exlíder de las Farc, un hábeas corpus para que quedara de inmediato en libertad el pasado 17 de mayo, tras una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no había sido acatada.



"La legalidad de la captura que mantiene a Seuxis Paucias Hernández Solarte restringido en su derecho de locomoción, debe discutirse al interior del proceso penal, donde pueden desplegar a plenitud el ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso, como lo hicieron sus apoderados al apelar la decisión de legalización de captura", dijo el magistrado.



La JEP había determinado que no contaba con el material suficiente para definir en qué fecha el exguerrillero habría presuntamente conspirado un envío de droga a Estados Unidos, por lo cual lo requiere ese país, por lo que aplicó la garantía de no extradición y ordenó su liberación.

En horas de la tarde del 17 de mayo, Santrich quedo en libertad, pero minutos después fue recapturado para enfrentar un nuevo proceso por narcotráfico, esta vez en la justicia ordinaria en Colombia. Su captura fue legalizada y hasta el momento no se ha podido imputar cargos, hasta que se resuelvan un supuesto conflicto de competencias, alegado por la defensa de Santrich.



De acuerdo con la decisión del Tribunal de Bogotá, la nueva orden de captura contra Santrich "se solicitó previamente" al fallo del hábeas corpus. "Es decir, mucho antes de saberse de su prosperidad, por lo que no puede afirmarse que tenía por fin torpedear lo resuelto", dice la sentencia.



Para los abogados del exguerrillero, él "nunca recuperó en forma efectiva y material la libertad dispuesta por la JEP y el hábeas corpus" pues "nunca salió del control del Inpec, Institución que lo traslado hasta la puerta y nuevamente lo reingresó luego de haber notificado allí una orden de captura".



Por eso habían solicitado al magistrado Hernández que reiterara la orden de libertad impuesta en el hábeas corpus. Sin embargo, este lunes fue negada esa petición.



El magistrado aseguró que la orden de captura "no se expidió para legitimar la prolongación ilegal de la privación de la libertad, derivada del incumplimiento de la decisión de la JEP", pues son dos procesos diferentes.





