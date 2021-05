Tribunal dará fallo sobre Laura Moreno y Jessy Quintero el 16 de mayo

El 20 de febrero de 2017, un juzgado de Bogotá absolvió a Laura Moreno Ramírez y Jessy Quintero, quienes fueron procesadas por su presunta responsabilidad por el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, y compañero suyo, Luis Andrés Colmenares ocurrido el 31 de octubre de 2010 en Bogotá.



Dicho fallo fue apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá que, más de cuatro años después, dará a conocer su decisión: la audiencia fue fijada para el 16 de mayo próximo.

El caso está en el despacho del magistrado de la Sala Penal del Tribunal José Joaquín Urbano Martínez quien deberá decidir si mantiene o no la absolución dictada en primera instancia por la jueza 11 de conocimiento de Bogotá, Paula Astrid Jiménez.



Dicho juzgado señaló que la Fiscalía no logró demostrar su tesis, según la cual, la muerte de Colmenares fue un homicidio y no un accidente, en atención a que el cuerpo tenía un golpe en el mentón que no se habría podido producir en una caída , sino en una golpiza.



La decisión de primera instancia aseguró que la Fiscalía no logró demostrar igualmente la responsabilidad de Moreno en el delito de coautoría impropia de homicidio, ni la de Quintero en los delitos de falso testimonio y encubrimiento de homicidio.



“No existe evidencia científica de que hubo desplazamiento y colocación (del cuerpo) en un sitio para que fuera ubicado en una segunda búsqueda”, dijo la juez en ese momento.



En este caso, la Fiscalía aseguró que Colmenares, de 20 años, fue agredido en estado de indefensión por su alto grado de alicoramiento. El origen del altercado habría sido su reciente relación con Laura Moreno, exnovia del joven Carlos Cárdenas, quien fue acusado del homicidio y absuelto en doble instancia.



La Fiscalía dice que Colmenares fue asesinado de múltiples golpes, incluso de botella. El ente acusador habló de que el universitario “había recibido golpes en puntos focales distintos, de manera separada y en momentos diferentes, y que cada golpe produjo diversas fracturas".



Pero en primera instancia, el juzgado concluyó que no hubo golpes generados en una riña, sino que tras caer al caño Colmenares quedó inconsciente y se ahogó. “Luis Andrés Colmenares falleció por asfixia por sumersión en agua, estando inconsciente, producto de un severo trauma craneoencefálico y coadyuvado por una intoxicación etílica”, dice esa decisión.



“Hubo funcionarios que desde un principio dijeron que aquí no hubo homicidio. Si se les hubiera hecho caso no se hubiera gastado tanto tiempo en un juicio donde ha quedado claro que el ente acusador, en verdad, nunca tuvo prueba de dicho ilícito", agregó el juzgado.En desarrollo