Primicia: el ultimátum de Tribunal al Gobierno por plan sobre escasez de medicamentos

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en Colombia generó nuevas medidas por parte de la justicia, pues el Ministerio de Salud y el Invima no atendieron el pedido del Tribunal de Cundinamarca de presentar un plan de urgencia para mitigar el impacto en los usuarios.



La fecha máxima para enviar dicho informe, en el cual debían explicar cómo se iba a garantizar la atención de la gente, se venció el pasado jueves, día en el que en efecto llegó al Tribunal un documento del Ministerio de Salud con el asunto ‘Presentación Plan de Respuesta Urgente en cumplimiento de una medida cautelar de urgencia’.

Sin embargo, este diario conoció que el despacho del magistrado Luis Manuel Lasso expidió un auto en el que concluyó que en lo enviado por el Gobierno, pese a que se refiere a la problemática de desabastecimiento, no está incluido un plan de urgencia.



“No se formuló un diagnóstico que permita identificar las causas de la problemática y su magnitud, no hay estrategias en relación con cada uno de los tópicos señalados por el Tribunal, tampoco metas y actividades necesarias y precisas, responsabilidades institucionales ni definición de tareas en función de un cronograma (plan de respuesta urgente)”, se lee en el oficio.

¿Qué enviaron?

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO.

El Gobierno explicó en su documento que la acción popular relacionada con la escasez de fármacos viene desde 2019 y que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha adoptado varias medidas para mitigar las afectaciones que para el Ejecutivo no son nuevas.



“Es importante aclarar que la responsabilidad de la disponibilidad del suministro de los medicamentos no puede ser atribuible únicamente al Ministerio de Salud o al Invima, toda vez que en la cadena de suministro de un medicamento existen varios actores que intervienen para que los medicamentos estén disponibles para las personas que lo requieren”, dijeron el Invima y el Ministerio al Tribunal.



Juan Carlos Arias Escobar, director (e) del Invima. Foto: Página web del Invima

En esa línea, las entidades aseguraron que van a tomar medidas desde noviembre hasta febrero de 2024 encaminadas a monitorear la disponibilidad de medicamentos, hacer análisis al Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed) y reuniones periódicas con otras entidades como las superintendencias de Salud y de Industria y Comercio.



También se comprometieron a priorizar el trámite de 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que estaban estancadas, algo sobre lo que el Tribunal había pedido información.



Con estas y otras estrategias, el oficio cierra con las firmas de Claudia Marcela Vargas, directora de Medicamentos del Ministerio de Salud, y de Juan Carlos Arias, director encargado del Invima.



El aviso al ministro Jaramillo

Luis Manuel Lasso, magistrado del Tribunal de Cundinamarca. Foto: Prensa Senado

Revisado el informe, el despacho de Lasso cuestionó su contenido en un oficio del 17 de noviembre, conocido por EL TIEMPO, en el que dice que más que un plan de urgencia, lo que llegó fue un “memorial con el cual se pretende desvirtuar la validez y fundamentos de la medida cautelar (que ordenó el magistrado), pero no se abordó la problemática”.



Además, se señala que en lo que respecta al Invima, este presentó datos que ya habían sido allegados al proceso el 2 de octubre, es decir, no agregó nada nuevo.



“Señala el Invima que priorizará 65 trámites de medicamentos categorizados como desbastecidos y en riesgo de desabastecimiento en un plazo no mayor a 15 días; sin embargo, la cifra de trámites sin resolver, referida en el auto del 30 de octubre de 2023, fue de 27.904 y la entidad no indica la forma en que resolverá dicha problemática”, dijo el magistrado.



Tras no quedar satisfecho con lo requerido, el Tribunal de Cundinamarca les dio un ultimátum al ministro Jaramillo y al director del Invima para que acaten la orden que se había dado so pena de exponerse a la apertura de un incidente de desacato.



Esa información tendrán que pasarla los altos funcionarios en máximo tres días, una vez sean notificados, trámite que se daría este lunes y, por ende, a más tardar el jueves se les vence el plazo.



A la par de ello, e independiente de si cumplen o no, el Tribunal de Cundinamarca convocó a una audiencia de seguimiento a su medida cautelar de urgencia relacionada con la escasez, la cual quedó fijada para el próximo 29 de noviembre a las 9 de la mañana.

La tutela del Invima

En medio del proceso en el Tribunal, el Invima consideró que la “forma y etapa procesal” en la cual fue vinculado vulneró sus derechos, por lo que hace unos días interpuso una tutela ante el Consejo de Estado que, si bien negó la medida cautelar que pedía, admitió para estudio de fondo el recurso, el cual está pendiente de resolverse.



Frente al desabastecimiento, el instituto informó que al 6 de octubre de este año había pasado de reportar novedades en el abastecimiento de 1.242 principios activos en el país, en marzo de este año, a 245 bajo las categorías de monitorización, en riesgo de desabastecimiento o desabastecido.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

