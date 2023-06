El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla impuso una nueva medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por masivos y sistemáticos crímenes cometidos por paramilitares entre 1988 y 2005 en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre. Fueron más de 400 víctimas.



Sin embargo, la Sala se abstuvo de hacerlo frente a más de 100 víctimas catalogadas como N.N., al advertir que "la Fiscalía no realizó una investigación exhaustiva, con actos tendientes a lograr de manera efectiva la identificación e individualización de aquellas".

Esto, dijo el Tribunal, "conlleva, no sólo al incumplimiento de la normatividad internacional relativa a Derechos Humanos, sino a la negativa de reconocimientos reparatorios, al cercenamiento del derecho a la verdad, a invisibilización y a la cesación de cualquier actividad de búsqueda".



En concreto, se trata de una investigación contra 27 procesados del Bloque Córdoba, Frente Mojana y la Casa Castaño, entre ellos el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Facebook Twitter Linkedin

Disidentes y paramilitares se disputan el Cauca. Foto: Archivo EL TIEMPO

Frente a cien de las víctimas a las que hizo referencia la Fiscalía, el tribunal señaló que revisadas "a profundidad las aludidas carpetas" evidenció que en todas obra una versión libre y, si acaso, una consulta general a través "de su sistema de inteligencia artificial IBM

Whatson, sin ningún tipo de hallazgo. Esto NO es una investigación exhaustiva".



Y enfatizó que el uso de inteligencia artificial (IA) en un proceso judicial sin que sean claros los parámetros de búsqueda, el enfoque de los algoritmos, las bases de datos entrelazadas y los posibles prejuicios de investigador y máquina, es altamente cuestionable desde el punto de vista epistemológico".



La Sala de decisión consideró que la IA es útil para guiar las investigaciones hacia la obtención de evidencias, al permitir el cruce de información. Pero la sola búsqueda en el sistema no puede convertirse en el producto probatorio mismo.

(Le puede interesar: Caso Uribe llegó al Tribunal de Bogotá: ¿a cuál magistrado le toca revisar el proceso?).

"Dicho de otra forma, el sistema IBM Whatson puede facilitar nombres de testigos, referentes sobre documentos o datos a interpretar. Pero solo la declaración de los testigos, el contenido de documentos, o los análisis y conclusiones de

expertos, serán útiles para el proceso judicial", se lee en la decisión.

Facebook Twitter Linkedin

ChatGPT Foto: iStock

Igualmente consideró que la versión libre en sí no resulta suficiente para inferir razonablemente la responsabilidad de un postulado, "menos lo es para obtener conclusiones sobre la materialidad de un reato. Es apenas una fuente de información que debe ser corroborada con otras evidencias, aspecto que resulta trascendental cuando se trata de víctimas “por identificar”.



Y que la debe superarse con una actividad investigativa exhaustiva, "más allá de una rápida e improvisada consulta en uno de los sistemas de información de la Fiscalía.

Subraya el Tribunal que, salvo contadas excepciones, en el sub examine, tal como se diagramó, los informes de investigador tienen fechas posteriores a la audiencia de formulación de imputación".



La Sala cuestionó que, frente a crímenes ocurridos a plena luz del día, cuesta creer que no haya fuentes distintas a las confesiones de los victimarios. "Ocurre,

sencillamente, que no se ha buscado (...) En consecuencia, la Sala constata una extrema falencia probatoria que impide lograr, aún bajo la metodología flexible de

análisis de contexto, el requisito de inferencia razonable de responsabilidad".

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com