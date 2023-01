En un fallo de 165 páginas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló una sanción que en 2015 había impuesto la Superintendencia de Transporte a Uber.



Además, el Tribunal ordenó al Estado devolverle a Uber lo que pagó por la multa que le habían impuesto al determinar que la empresa no podía ser investigada ni sancionada por la Superintendencia de transporte.



(Lea: Proyecto de ley de Supertransporte sacaría del mercado a las 'apps' tipo Uber)

El argumento de Uber era que la Supertransporte no tenía la competencia para sancionarla. Al respecto, el Tribunal consideró que la Superintendencia de Puertos y Transporte es el órgano de inspección, vigilancia y control del servicio público de transporte en Colombia, pero que esa competencia no le permite ir más allá de su fuero.



"En el caso sometido a examen, se ha sometido a un procedimiento administrativo

sancionatorio del sector del transporte a una empresa que no es prestadora del servicio público de transporte", se lee en la decisión.



El fallo continúa diciendo que "una cosa es prestar el servicio de transporte por aplicación en ausencia de regulación normativa, originada en la innovación tecnológica, y otra, diferente, conformar una empresa prestadora de servicios de tecnología".



La sentencia cita que la Superintendencia afirma que Uber afirma ser "vocera de 22.050 colombianos que hacen parte de Uber, los cuales se discriminan entre

usuarios, socios y conductores" y con ello justificaba su sanción. Pero para el Tribunal, "dicha calificación de la autoridad de inspección, vigilancia y control resulta absolutamente peligrosa y reprochable.



(Le recomendamos leer: Antecedentes de personas que buscan migrar a otro país no se deben omitir: Corte)



Para la administración es delincuente el que presta el servicio, como el intermediario que presta servicios tecnológicos, el afiliado, el usuario y la empresa", dice el fallo.



Se añade: "No existe regulación alguna del servicio público de transporte de pasajeros

por aplicación. A falta de regulación entonces, se puede indicar que existen cómplices,

pues eso es, facilitar la violación de normas. La respuesta es que no. A falta de

regulación normativa no pueden imponerse sanciones, como el mas caro principio de

legalidad que rige todo el sistema punitivo del mundo, desde la Carta Magna de 1215".



(Le puede interesar: 'Sharenting': ¿qué es y por qué la Corte aboga por su regulación?)



Añadió entonces: "Le asiste razón a la parte demandante al afirmar que la actuación administrativa se adelantó por una autoridad sin competencia, vinculado a una empresa que no puede controlar e imponiéndole sanciones propias del sector de transporte, desconociendo con ello las normas en que debe fundarse y la transgresión del debido proceso".



En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de la sección Justicia: