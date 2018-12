Tres exdirectivos de Odebrecht deben testificar el 21 de enero

La Fiscalía confirmó este miércoles que ya recibió el acta de compromiso de tres exdirectivos de Odebrecht para rendir testimonio sobre los hechos de corrupción de esta multinacional en Colombia.

Se espera entonces que Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo da Rocha y Luiz Antonio Bueno Junior declaren el 21 de enero sobre los sobornos que pagó en Colombia la constructora y sobre quienes se beneficiaron de ellos.



El acuerdo, aceptado por el Ministerio Público de Brasil, implica que Colombia no renunciará a la posibilidad de abrir investigaciones disciplinarias y civiles a partir de las declaraciones de los tres exdirectivos de Odebrecht.

La noticia se conoce luego de que el lunes tuvo que suspenderse por cuarta vez el arranque del juicio al expresidente de Corficolombiana (socia de Odebrecht en Ruta del Sol II), José Elías Melo, por petición de la Fiscalía, que, según dijo, no había logrado concretar la negociación para que los exdirectivos de Odebrecht declararan en el juicio.



Ahora, debe avanzarse en la firma de un principio de oportunidad, con lo que cesa la acción penal contra ellos. Esta podría ser una de las primeras tareas del fiscal ad hoc que elegirá la Corte Suprema.



El lunes, el juez del caso Melo regañó a la Fiscalía públicamente por la falta de celeridad en el acuerdo con los directivos de Odebrecht. Y ayer, el organismo dijo en un comunicado que “en la tarde del lunes 3 de diciembre del 2018, luego de que el juez de conocimiento aplazó la audiencia del Sr. José Elías Melo, el Ministerio Público de Brasil aceptó la solicitud de la Fiscalía General e hizo llegar el acta de compromiso de los ciudadanos brasileños, en los términos propuestos por la Fiscalía colombiana”.



Igualmente, señaló que la audiencia contra el expresidente de Corficolombiana se aplazó porque las autoridades brasileñas no habían dado el aval al acta de compromiso para que los exdirectivos de Odebrecht rindieran declaración virtual.



Según el ente acusador, con este compromiso, las autoridades brasileñas aceptaron que los exdirectivos de la multinacional “colaboraran con la justicia colombiana sin que eso tenga efectos de autoincriminación” y quedarán a salvo de acciones penales por sus actuaciones en Colombia.



El Ministerio Público de Brasil había pedido que la Fiscalía colombiana se comprometiera a no utilizar ninguna prueba contra los colaboradores brasileños, “contra cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal Brasileño”.

Fiscal, ‘complacido’ por investigación de la Cámara

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, respondió ‘complacido’ a la decisión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de investigarlo por “omisión de denuncia” en los sobornos de Odebrecht, y comentó que no tiene “ninguna responsabilidad en ese hecho bochornoso”.



“Es realmente una oportunidad para seguir demostrando de qué manera, honorable y recta, ha venido actuando el Fiscal de los colombianos”, comentó ayer Martínez.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, interpuso una denuncia contra Martínez por las declaraciones y grabaciones que se conocieron tras la muerte del ‘excontroller’ de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano. La denuncia de Bustos será investigada de manera preliminar. El representante investigador, Óscar Villamizar, deberá ordenar la práctica de pruebas para determinar si hay mérito.



