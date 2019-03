Para evadir impuestos, licoreras habrían adulterado sus licores

Cocoanís, Gota Azul y Currambero, tres bebidas alcohólicas de gran aceptación en la Costa Atlántica, en especial en Barranquilla, y de gran consumo en la época del Carnaval, estaban siendo adulteradas por las mismas empresas que las producían con el objetivo de evadir impuestos.



A esa conclusión llegaron un grupo de investigadores de la Policía Judicial, Dijín que en coordinación con la Fiscalía -en noviembre de 2017- abrieron el dossier 'Los dealers del aperitivo', que concluyó con la captura de 14 personas, entre ellas, las cabezas directivas de tres empresas de licores.

El director de la Policía Judicial, Dijín, general Ricardo Londoño Portela, dijo a EL TIEMPO que tras un año de investigaciones, que incluyeron policías encubiertos, seguimientos y actividades propias de la inteligencia, lograron desarticular la red criminal dedicada a la adulteración de licores que involucra a las empresas Vinos y Aperitivos de la Costa y Licores y Aperitivos del Caribe, ubicadas en Barranquilla; y Distribuciones y Representaciones MMG, ubicada en Soledad (Atlántico).



Los capturados fueron judicializados por evasión fiscal, corrupción de alimentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.



El general Londoño Portela señaló que la investigación se concretó de tal manera que "Aperitivos de la Costa y Licores y Aperitivos del Caribe entraron a extinción del dominio, y se espera que en corto tiempo se dé inicio al mismo proceso a la tercera empresa involucrada".

El grado de alcohol era superior al permitido

Un informante le advirtió a la Sijín de Barranquilla, en noviembre de 2017,

que se estaría comercializando licor adulterado, denominado aperitivo, en algunos centros de diversión nocturna en la capital del Atlántico y el municipio de Soledad.



Por ellos, se decidió realizar "diligencias de registro y allanamiento en 14 establecimientos comerciales, donde se da la incautación de más de 8.000 botellas de bebidas alcohólicas (aperitivos) que presentaban inconsistencias en estampillas, etiquetas y facturación", se lee en el informe de la Policía.

La Policía y la Fiscalía pidieron el apoyo del Invima y de la Secretaria de Salud de Barranquilla, las cuales se encargaron de realizar los estudios fisicoquímicos a las muestras extraídas de los licores incautados. Estos exámenes corroboraron, entre otras cosas, que el nivel de alcohol sobrepasaba los limites establecidos para los aperitivos.



En la primera fase los investigadores confirmaron que las bebidas alcohólicas habían sido adquiridas por los comerciantes directamente a las empresas fabricantes, a través de sus promotores de venta.



Y con base en testimonios, se identificó al personal de las tres empresas (Vinos y Aperitivos de la Costa, Licores y Aperitivos del Caribe y Distribuciones y Representaciones MMG) que harían parte de una red de corrupción que vincula hasta a las directivas.

Once millones de pesos, le entregaron a Policía encubierto para torcer el proceso. Foto: Policía Judicial - Dijín Barranquilla

Agente encubierto

Para afianzar la línea investigativa y recolectar más evidencias que permitieran llegar a las cabezas del ilícito, un agente encubierto, quien haciéndose pasar como comerciante realizó la compra de las bebidas alcohólicas directamente en las empresas vinculadas, logró evidenciar "que las mismas empresas comercializan los productos sin factura, sin estampillas, con estampillas falsas y con un grado de alcohol superior al declarado y permitido por la ley", se lee en el informe.



Con base en el material recaudado, los investigadores contactaron en febrero pasado a los gerentes de las tres empresas mencionadas, quienes empezaron a ubicar personal en la Policía y la Fiscalía para desviar las investigaciones. Con lo que no contaban los empresarios es que los agentes dieron aviso a sus superiores y acordaron ponerles una nueva carnada.



"Otro uniformado encubierto se reunió con los propietarios de estas empresas quienes le entregaron más de 11 millones de pesos en coimas para que desviara la investigación y así no resultar afectados", dijo el director de la Dijín, quien resaltó que ese fue el punto final para que la Fiscalía expidiera las órdenes de captura.

Los capturados:

Vinos y Aperitivos de La Costa:



Rubén Contreras Noriega: propietario, no aceptó los cargos y el juez le concedió el benefició de casa por cárcel.



Marina Contreras Noriega, representante legal; Pedro Pablo Méndez Pernett, director operativo; Juan Carlos Pérez Márquez, jefe de laboratorio. Los tres aceptaron cargos, fueron dejados en libertad pero siguen inmersos en la investigación.



Licores y Aperitivos del Caribe



Fredy García Baena, propietario y Julio cesar García Castillo, jefe de distribución, no aceptaron los cargos y el juez les dio casa por cárcel.



David García Baena, representante legal y Jaime Acosta Monroy, jefe de laboratorio, aceptaron los cargos y se les dio la libertad pero siguen en la investigación.



Distribuciones y Representaciones MMG



Cesar Mancipe Manotas, Juan Pinedo Certain y Jorge Garrido Cárdenas, quienes fungían como socios y propietarios, no aceptaron los cargos y el juez les dio la casa por cárcel.



Entre tanto, Julio Cesar Mancipe, representante legal, Jhoana Mendoza Borrero, jefe de laboratorio, Audrey Corona Benavidez, administradora y Jonny de La Torre Viloria, jede fe distribución, no aceptaron los cargos pero el juez les concedió el beneficio de enfrentar en libertad el proceso.





