En un informe presentado este jueves, el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió sobre fallas en la judicialización que hace Colombia de casos de trata de personas.



Si bien el informe reconoció que en 2022 el gobierno de Colombia cumplió estándares mínimos y demostró esfuerzos serios y sostenibles para la eliminación de la trata de personas, señala que las autoridades judiciales “no enjuiciaron penalmente ni condenaron los casos de trata laboral, y los esfuerzos para enjuiciar o condenar a los funcionarios cómplices fueron insuficientes”.

Se añade que las condenas por trata de personas disminuyeron en 2022 por cuarto año consecutivo y alcanzaron un mínimo de 10 años.



“Además, las víctimas de la trata de adultos y la trata laboral no recibieron servicios adecuados, a pesar de que representan el 95 por ciento de las personas identificadas”, se lee.



Sobre la persecución judicial el informe del Departamento de Estado dice que el Gobierno mantiene esfuerzos mixtos para la judicialización de la trata de personas con fines de explotación sexual, pero no hizo lo mismo para perseguir la trata con fines de explotación laboral.

Dos mujeres que fueron rescatadas por el Grupo de Articulación Operacional de la Policía Judicial de Migración Colombia en Turquía. (foto de archivo). Foto: Migración Colombia

Así mismo, tras hacer un recuento de las condenas que contempla el Código Penal para este tipo de situaciones, sostiene que la ley tipificó como delito el reclutamiento forzoso de niños y la actividad delictiva forzosa por parte de grupos armados ilegales en apartes separados pero “las autoridades no consideraron ni investigaron estos delitos como posible trata de personas, incluso en casos que parecen encajar dentro de la definición de trata del derecho internacional”.



Se sostiene que la Fiscalía investigó y procesó algunos delitos de trata sexual y que reportes del Gobierno señalan que la unidad de delitos sexuales de la Policía nacional abrió 210 casos por trata de personas, comparado a 309 casos en 2021.

Frente a los arrestos se dice que en 2022 fueron detenidos 26 sospechosos de tráfico y delitos relacionados, la Fiscalía investigó 53 posibles casos de trata, incluyendo 41 por trata sexual, involucrando a 21 personas; y así como 12 casos por trabajos forzados, involucrando a seis personas.



“Además, también se investigaron 258 casos de trata no especificada que involucraron a 132 personas, incluidos tres casos con agravantes como la edad o la inmadurez psicológica de la víctima. Esto se compara con 226 posibles casos de trata, incluidos siete casos de trabajo forzoso que involucraron a nueve personas en 2021, y 185 posibles casos de trata en 20202, se lee en el reporte.

No se procesó a responsables de tráfico para explotación laboral

Pese a estos resultados, el Departamento de Estado advierte que en 2022 la Fiscalía no procesó penalmente a ningún traficante de personas que las explotara laboralmente.



Aunque las autoridades judiciales informaron haber condenado a cuatro traficantes de personas que las explotaban sexualmente, en 2021 habían sido 8 y en 2020 se habían registrado 22.



“Los tribunales no condenaron a ningún tratante laboral y en años anteriores solo condenaron a un tratante laboral en 2018. En 2022, Colombia tuvo el número más bajo de condenas en una década , y las autoridades judiciales no compartieron datos sobre las sentencias dictadas a los traficantes condenados. La Fiscalía informó que investigó y procesó algunos delitos de trata como otras formas de explotación sexual, incluidos 213 casos de posible trata sexual, que involucraron a 221 personas, y procesó 16 casos de trata sexual, que involucraron a 23 personas.

También se llamó la atención sobre el hecho de que algunas disposiciones legales que penalizan los delitos de trata dieron lugar a una respuesta policial y procesal inconsistente. “Los mecanismos de protección inadecuados para las víctimas pueden afectar su voluntad de cooperar con las fuerzas del orden público en los casos contra los traficantes, lo que a su vez puede obstaculizar los esfuerzos de los fiscales para condenar los delitos de trata”, se advierte al respecto.



Y frente a las medidas contra funcionarios estatales se dice que aunque el Gobierno investigó y arrestó a algunos funcionarios cómplices, se cuestiona que “las autoridades a menudo optaron por medidas disciplinarias en lugar del enjuiciamiento penal; una respuesta que no estuvo a la altura de la gravedad del delito y obstaculizó los esfuerzos para combatir la trata”.

Fallas en la protección de víctimas

El documento del Departamento de Estado también cuestionó los “inconsistentes” esfuerzos de protección a víctimas que ha hecho Colombia, y dijo que en 2022, como en años anteriores, “los servicios siguieron siendo limitados y los esfuerzos insuficientes para satisfacer las necesidades de las víctimas”.



Por ejemplo, se señala que la mayoría de las víctimas de trata identificadas eran personas adultas y no recibieron protección adecuada a largo plazo para ayudar en su recuperación.



En cuanto a los datos de las víctimas, se señala que el Gobierno identificó a 148 víctimas de trata el año pasado, de las cuales 122 fueron explotadas en tráfico sexual y 26 en trabajos forzados. Las 148 víctimas incluyeron 123 adultos, 25 niños; 121 mujeres y 27 hombres; 22 niñas, tres niños; 16 personas que se identificaron como LGBTQI+; 73 extranjeros (72 venezolanos y un brasileño); y nueve personas con discapacidad. El gobierno también identificó 30 víctimas por explotación no especificada en 2022.



Esto se compara con la identificación de 140 víctimas en 2021, de las cuales 112 fueron explotadas en tráfico sexual, 18 en trabajos forzados, dos en mendicidad forzada y ocho en servidumbre por contrato. En 2021, las autoridades también reportaron nueve personas en matrimonio servil y 32 víctimas de explotación no especificada.



Así mismo, se señala que se sancionó a víctimas de trata por delitos cometidos como resultado directo de ser víctimas de la trata.



"El Gobierno informó haber acusado a 283 víctimas de trata para fines de 2022; las acusaciones pueden haber sido por delitos cometidos antes de que las autoridades los identificaran como víctimas, o como resultado de la trata. En años anteriores, la falta de procedimientos proactivos de identificación y selección de víctimas puede haber resultado en la deportación de víctimas no identificadas, incluidos venezolanos", dice el documento.



Finalmente, en cuanto a prevención, se destacó que Colombia aumentó sus esfuerzos para prevenir que víctimas cayeran en este tipo de delitos.

Recomendaciones para Colombia

Un acto realizado por artistas durante el Día Mundial de la Trata de Personas, en 2019. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Además de las advertencias sobre las falencias en el procesamiento judicial de los responsables de trata de personas, el Departamento de Estado también hizo unas recomendaciones específicas para Colombia:



1) Combatir el trabajo forzado identificando proactivamente a las víctimas investigando penalmente y enjuiciando a los traficantes de mano de obra.



2) Mejorar los servicios y atención a las víctimas, autorizando y financiando a los ministerios y las agencias gubernamentales para que los departamentos y municipios cuenten con los recursos económicos necesarios para la prestación directa y especializada de servicios para adultos víctimas de trata y trabajo forzoso.



3) Investigar, judicializar y enjuiciar penalmente a los funcionarios cómplices que facilitan o perpetran delitos de trata.



4) Investigar, judicializar y enjuiciar enérgicamente los delitos de trata, y buscar penas adecuadas para los traficantes condenados, que deberían incluir penas de prisión significativas.



5) Garantizar que las víctimas no sean sancionadas indebidamente únicamente por actos ilegales cometidos como resultado directo de la trata.



6) Revisar la definición de trata de personas bajo la ley colombiana para alinearla más estrechamente con la definición del Protocolo de trata de la ONU del 2000.



7) Redactar, aprobar y financiar un protocolo de identificación de víctimas para la aplicación de la ley y capacitar a las autoridades sobre su uso.



8) Ampliar la capacitación de los funcionarios de control migratorio y fronterizo sobre el protocolo de identificación de víctimas para migrantes recientemente desarrollado, y establecer un mecanismo para remitir los casos de trata para su enjuiciamiento penal.

