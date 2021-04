Tras decreto presidencial, así funcionará la Justicia Penal Militar

El Gobierno del Presidente Iván Duque puso en marcha una reforma a la Justicia Penal Militar que ahora tendrá independencia del Ministerio de Defensa y además fijó el cronograma para su modernización.



El exfiscal general encargado, y nuevo director de la Unidad Especializada de la Justicia Penal Militar y Policial Fabio Espitia explicó los alcances de la reforma

¿En que cambia la JPM con el decreto expedido?



Es partir del supuesto que existen dos leyes que no se han aplicado. Una ley del año 2010 que dispone la creación del Sistema penal acusatorio en relación con la justicia penal Militar, eso supone la estructuración de un Fiscal General Penal Militar, y también la creación de la Unidad Administrativa Especial, esta unidad fue creada en el año 2015 y tampoco se ha implementado. La decisión del Presidente Duque y del (fallecido) Ministro de defensa (Carlos) Holmes y ahora del nuevo Ministro es sacar adelante esta Unidad inmediatamente, porque permite imponer un criterio de autonomía frente a las Fuerzas.



En este momento las Justicia Penal Militar está en cabeza de una dirección que depende del Ministro de Defensa. Se va a crear una Unidad Administrativa Especial, esto va a suponer un consejo directivo totalmente diferente del que tenemos hasta el momento. Hoy están los comandantes de todas las fuerzas: Comandante de la Armada y la Fuerza Aérea, el director general de la Policía, Comandante General del Ejército y el Ministro de Defensa. Ahora aparecen dos nuevos miembros el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este es el mayor éxito institucional, él presidente de la corte va a estar dentro del Consejo Ejecutivo de la Justicia Militar.

¿La Corte Suprema está enterada de esa situación?



He tenido apoyo institucional de los mandos y del Ministerio. Esto ya lo conoce el presidente de la República, el Ministro de Justicia y el presidente de la Corte. Esta justicia queda mucho más independiente, desde el punto administrativo los jueces van a depender de la Unidad Administrativa y no de los mandos, hoy por ejemplo hasta para pedir unas vacaciones los jueces de instrucción deben acudir a los mandos.



La nueva dirección va a tener también la posibilidad de autonomía presupuestal y va a tener la posibilidad de montar un esquema con Justicia Penal Militar y con el sistema acusatorio. La idea es que se nombre un Fiscal General el próximo año y que se empiecen a hacer pruebas, y los que son actualmente jueces de instrucción se convertirán en fiscales. La gran diferencia es que los jueces están al garete, porque nadie los controla, por cuenta de la autonomía, ahora van a tenes evaluaciones a la gestión.

¿Esos cambios cuando van a costar?



En esto hemos hecho un milagro. Hemos creado la unidad con costo cero. Cómo la creamos con costo cero: Sabiendo que en estos momentos hay unos cargos de la Justicia Penal Militar que no se proveen y que la carga de la justicia penal es ostensiblemente menor a la que tiene la Fiscalía. Mientras que un fiscal tiene 1000 casos, los de un juez de instrucción son unos 300. Pero además se ha encontrado que hay casos que ciertos jueces del sistema anterior que tienen solo dos procesos en sus despachos, eso es un desfase en las cargas. En estos ocho meses hicimos un estudio de cargas y creamos la Unidad Administrativa que va a tener un control de vigilancia administrativa sobre lo que están haciendo los actuales jueces, y el Tribunal Superior va a tener facultades de revisión y el control de calidad de las decisiones.



El próximo año implementemos el sistema penal acusatoria- en el segundo semestre-, empezaremos con pruebas piloto. Una vez se haya hecho, la idea es que empiecen los que queden integrados a depender directamente del fiscal con control y un cuerpo de policía judicial sujeto directamente dependiente de él. Se tendrá un cuerpo de Policía Judicial dependiente de la Fiscalía de la JPM del que harán parte uniformados de la policía nacional que también cumple esas labores para la Fiscalía.



¿Que cambios se verán en los procesos?



Primero se va a lograr una verdadera autonomía. Cómo investigamos a los uniformados, si el sueldo para pagar a los jueces sale del Ministerio de Defensa. Así no será esta vez, porque lo que es el manejo administrativo va a ser por cuenta de la unidad. Esto da autonomía judicial con control, porque los fiscales no son autónomos, como si lo es este sistema caduco que hoy está vigente.



El gran problema es que tenemos un sistema caduco, con jueces de instrucción, sin sistemas, sin estadísticas. A partir de esta implementación si tendremos esos controles. Puede darse por esto resistencia de algunas personas vinculadas al esquema actual.

El juicio contra los militares por masacre de Jamundí. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esto es un revolcón de fondo...



Esto implicará un revolcón completo porque el sistema cambia. Vamos a hacer con la justicia penal militar lo que se hizo en 2000 con la Fiscalía. Cuando en el 2004 se pasó al Sistema Penal Acusatorio. Entonces qué nos toca hacer: empezar a meter los jueces, que han estado como ruedas sueltas, a esa unidad de gestión y al modelo del Fiscal General. Con esto se acaban las ruedas sueltas.



La idea fundamental es la siguiente: ya va a existir un responsable de las investigaciones, que es el Fiscal General. Van a existir audiencias públicas, tendremos jueces de control de garantías y de conocimiento, que serán autónomos. Vamos a estar en un sistema que dejará de estar escondido y que nadie controla. Esto lo estamos intentando desde 2010, y durante estos años no se hizo nada. Ahora, debo decirle que uno de los pilares del presidente es fortalecer la Justicia Penal Militar.

¿No teme un malestar interno en las fuerzas y advertencias sobre el debilitamiento del fuero militar?



He recibido apoyo de los comandantes de las Fuerzas, porque ellos saben que esto debe basarse en dos cosas: autonomía y que la Justicia se legitime, porque si no se legitima y sigue siendo algo escondido, pues mañana nos la van a desparecer. Entonces para fortificar el fuero, debemos hacer algo que funcione, es hacerle cambiar el esquema. Si alguien ve que no hay operatividad empieza a decir que no sirve para nada, entonces dice supriman la Justicia Penal Militar y Policial y allí sí empieza a existir riesgo sobre el fuero.





¿Qué pasará con la Procuraduría, sigue con los procesos disciplinarios?



La Procuraduría seguirá igual disciplinando a los uniformados y haciendo mucho control a los procesos que llevan los jueces a efectos que procurar que se logre la decongestión y poder asumir un nuevo control a través del esquema de la Fiscalía.



¿Usted lleva ocho meses en el cargo, usted encontró corrupción o desidia?



Lo que puedo decir es que bajo el ropaje de la autonomía pueden estar muchas situaciones que pueden representar desidia. Hay muchos jueces que están cumpliendo con su trabajo, pero el ropaje de la autonomía en la investigación es un inconveniente, por eso necesitamos la implementación del Sistema Acusatorio.



¿Cuándo empezará a verse esto. Cuándo empezará la Unidad?



La unidad comienza una vez el presidente firme el decreto. Respecto al Sistema Acusatorio, haremos pruebas el otro año. Mientras tanto necesitaremos el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Esto porque que la Fiscalía tiene la huella histórica e institucional del cambio de sistema, por ejemplo vamos a crear un sistema único de noticia criminal para que se conozca que es y que no haya investigaciones paralelas, y en eso vamos a trabajar con la Fiscalía General.



¿Este puede ser un buen mensaje internacional?



Esto es determinante, porque las condenas al Estado son porque como no hay autonomía, porque el juez al que llegan los casos depende del Ministerio de defensa. Esto demuestra por primera vez que tenemos un órgano autónomo. De aquí en adelante todos los asuntos administrativos dependen del director de la Unidad y con el paso al sistema penal acusatorio se gana en transparencia.



