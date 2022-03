Entre el 16 y el 17 de diciembre del 2010, un pueblo de más de 3.000 habitantes desapareció. Una falla geológica, sumada a intensas lluvias, hizo que la tierra “se tragara” a Gramalote, en Norte de Santander, como muchos de sus habitantes lo describen.



Casi 12 años después, la reconstrucción de este pueblo no ha terminado, pese a que en 2015 se firmó el contrato para edificar las casas del nuevo casco urbano de Gramalote. Ese contrato tenía un plazo de ejecución de 13 meses y, aunque se han construido 860 casas, todavía faltan 128 viviendas.



De otro lado, si bien la mayoría de los gramaloteros ya pudo volver a su municipio, en el que gracias a la reconstrucción no solo hay viviendas nuevas, sino otras infraestructuras públicas importantes, los habitantes no sienten esas construcciones de paredes blancas, todas iguales, como su pueblo, sino como una bonita “urbanización”.



Estas luces y sombras de lo que ha sido la reconstrucción material y social de Gramalote fueron analizadas por los investigadores Sebastián Rojas y Helena Durán, de Dejusticia, quienes publicaron el libro Entre dos pueblos.



“El caso de Gramalote es interesante porque el Estado cumplió con un reasentamiento planificado y algunos dirán que es ‘un pueblo mejor que el anterior’, pero reconstruir la vida desde cero no deja de ser difícil. Algunas personas dirán que les construyeron un pueblo el berraco, pero para mucha gente ese no se siente como su pueblo. Es una cosa de arraigos, de haber perdido lo que ellos perdieron”, explicó Rojas.



Frente a la reconstrucción, el Fondo de Adaptación, entidad gubernamental encargada de este megaproyecto, informó que el contrato firmado en 2015 tenía un valor de 42.113 millones de pesos, y tuvo 10 otrosíes que elevaron su costo a $ 67.494 millones. Así mismo, tuvo cinco suspensiones que sumaron 121 días y se terminó el 27 de octubre de 2020, con un plazo de ejecución final de 54 meses y 25 días, solo cumpliendo parcialmente su objeto.



Pese a ello, cuenta León Peñaranda, un gramalotero apasionado por la historia del municipio, la mayoría de la gente ha retornado. “El pueblo está habitado, muchos hemos retornado, pero también hay gente nueva, otros compatriotas se quedaron por allá donde construyeron su historia estos 10 años. Hay un hospital, un polideportivo, la casa de cultura, la casa del campesino, del adulto mayor, hay muchas zonas verdes, miradores, andenes y calles amplias, es muy lindo”, contó.



De hecho, respecto a las 860 casas ya entregadas, la Contraloría, que hace un seguimiento permanente, no ha encontrado ninguna preocupación, lo que no pasa con las demás (ver anexa).



Pero la reconstrucción ha tomado mucho tiempo. “Las primeras familias que empezaron a retornar lo hicieron en marzo de 2017, otros apenas recibieron la casa hace unos meses. Durante ese tiempo vivieron en otros pueblos, generaron un nuevo lugar social o económico, entonces pueden pensar ‘¿para qué me devuelvo?’ ”, explicó Peñaranda, quien dijo que cuando él tuvo que abandonar su casa salió con su esposa y sus tres hijos, “en los años ellos se volvieron adultos, estudiaron y se fueron; acá volvimos los dos viejos nada más. Ahora mismo tal vez haya en el pueblo unos 2.700 habitantes, pero nos faltan todavía personas”.



Precisamente, la otra cara de la reedificación de Gramalote como un nuevo ‘paraíso’ no es tan positiva. La investigación de Dejusticia plantea que estar lejos de su tierra por tanto tiempo generó rupturas en los lazos que mantienen unida a una comunidad. Quienes volvieron a Gramalote tuvieron que “desarmar una vida que ya habían reconstruido en otro lado”, dijo el investigador Rojas, quien explicó que mientras el pueblo volvía a componerse, sus cerca de 3.300 habitantes tuvieron que reubicarse en otros municipios y regiones.



Reconstruir la comunidad

No es lo mismo edificar casas que reconstruir una comunidad, explicó Rojas, quien contó que una de las preguntas de la investigación fue cómo se reconstruye la vida en un pueblo que estéticamente no se siente como un pueblo y cuyos habitantes se dispersaron por toda la región.



“Los gramaloteros se fueron para muchas partes en esos 10 años. Eso hacía más difícil la coordinación y liderazgos para dialogar con el Estado, y también hizo más difícil mantener ese sentido de comunidad… Reconstruir la vida cotidiana, la rutina de una plaza de mercado, el sentido de pertenencia y el arraigo son cosas difíciles de cuantificar. Es una pérdida de los espacios que les eran familiares”, contó.



Gustavo Velandia, quien fue personero de Gramalote entre 2008 y 2016, puso de presente que desde el comienzo no hubo un buen manejo de las expectativas que se les generaron a las personas por el lote donde se edificó el nuevo pueblo, por ejemplo, lo que ha causado desconfianza en el proceso y aún más tensiones en la comunidad.



“De ese conflicto de los lotes quedaron muchas secuelas, resentimiento. En un principio, parte de la comunidad fue apática al reasentamiento en Miraflores, ya cuando se empezaron a entregar viviendas en 2017 la gente vio que era una realidad”, expuso.



Además de las 128 casas que faltan, para algunos habitantes también falta la esencia del pueblo, que incluso perdió su actividad económica tradicional.

“Somos municipio agropecuario, la principal fuente de ingresos es el café, le sigue el ganado. Durante los últimos 10 años, nuestro campesino generó relación comercial con los municipios vecinos, o algunos campesinos pusieron una tienda en el campo, mientras no podían entrar al casco urbano, que aún no ha recuperado eso”, expuso Peñaranda.



Este gramalotero advirtió también que como el pueblo quedó “tan bonito”, algunos hablan de la posibilidad de hacer turismo, pese a que en el municipio no hay un solo hotel. “El único que vendrá al pueblo llueva o truene es el campesino. El turista, el día que llueva o pase algo, no viene, el turista es una vaina incierta, mientras que el campesino es el que llega siempre al pueblo”, concluyó.



Sobre cuándo se terminará la reconstrucción, desde el Fondo de Adaptación precisaron que desde enero del 2021 se han hecho dos procesos de contratación para intentar terminar las casas, incluso el Ministerio de Hacienda ha aprobado $ 14.297 millones para finalizar el proyecto, pero las dos licitaciones fueron declaradas desiertas.



Pese a ello, dijeron que el macroproyecto tiene un avance del 97 % con una inversión de 578.000 millones de pesos, y que el 22 de febrero se publicó el pliego de condiciones de la nueva licitación. “Una vez firmado el acta de inicio, el contrato tendrá una duración en su ejecución de nueve meses”, aseguró la entidad.

Hace 10 años una falla geológica destruyó el municipio. Foto: Fondo de Adaptación.

Contraloría adelanta actuación de fiscalización al proyecto

Frente a las 128 casas que aún no se han entregado en Gramalote, el contralor delegado para el sector Infraestructura, Luis Fernando Mejía, explicó que el organismo viene haciendo un seguimiento a todo el programa de vivienda y ahora mismo están adelantando una actuación especial de fiscalización, que se tiene previsto terminar en junio. Esa actuación dejará ver si hay hallazgos que ameriten un proceso de responsabilidad fiscal.



Aunque Mejía indicó que no puede entregar muchos detalles del tema, pues está en curso la actuación de fiscalización, dijo que lo cierto es “que hay un contrato firmado en 2015 para construir unas viviendas en un plazo de 13 meses, y hoy estamos en marzo de 2022 y aún faltan por construir. Ese contrato tuvo prórrogas y finalmente no se han podido hacer las viviendas restantes y hay 128 familias que no tienen su casa”.



Desde el fondo indicaron que según el cronograma de la tercera licitación en curso para terminar las casas, el próximo 3 de mayo se hará la audiencia de adjudicación del nuevo contrato, y el 6 se firmará.



Pero que no estén listas las casas no es el único problema. Varios habitantes denuncian que les están cobrando un impuesto predial “por una casa de aire” que no tienen. Ese es el caso del profesor Ramón Jesús Botello Ibarra, quien en 2018, junto con la alcaldía, el Fondo de Adaptación y ante un notario, firmó la escritura de la casa que, a la fecha, siguen sin construirle.

“Hoy estoy debiendo impuestos por una casa que no tengo, así hay 128 familias que no tenemos todavía viviendas. Yo tengo una casa en el aire que figura en un papel por un valor que la Dian me registró y ahora me toma en cuenta ese valor como si tuviera esa casa. Es más, el sector está abandonado, se llenó de maleza. Se llama sector Barrios Unidos, ahí no han construido nada”, contó.



Añadió que ellos ya no le creen al Fondo de Adaptación y criticó que estén “jugando con el dolor de las personas”, así como con su derecho a la igualdad. “Se nos está violando el derecho de la igualdad frente a quienes ya recibieron su vivienda. De esos, mucha gente vendió la vivienda, otros no se han venido al pueblo, y nosotros que sí de verdad queremos, no hemos podido”, agregó.



El profesor también manifestó que los que aún no tienen vivienda no han podido participar en programas de reactivación económica “porque los proyectos de negocios son en la misma vivienda, un restaurante, una peluquería... y nosotros por el hecho de no tener vivienda no podemos acceder a eso”.



Al respecto, el fondo indicó que la entidad territorial empezó a efectuar el cobro en marzo de 2020 y que aunque han hecho gestiones con la Alcaldía y el Concejo para la exención del impuesto, “a la fecha no ha sido posible obtener alivios tributarios para los beneficiarios. El fondo ha adelantado las gestiones necesarias para brindar una solución; sin embargo, la autoridad municipal, en atención a la autonomía de la que goza cuenta con la potestad de administrar los recursos y establecer tributos”.



