Los 18 exmilitares colombianos involucrados por su supuesta participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, hicieron un nuevo llamado a las autoridades al considerar que se les han vulnerados todos sus derechos y garantías procesales. Dicen ser inocentes.



En un caso que conmocionó a la región, Moise fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe a comienzos de julio de 2021. Tras tensiones de orden público y operativos militares, se anunció la captura de un comando de colombianos que al parecer habrían sido contratados para llevar a cabo el plan criminal.

La Fundación para la Defensa y Representación de la Fuerza Pública y sus familias emitió una alerta sobre la desnutrición, enfermedades y, en general, el mal estado de salud de los privados de la libertad.



Replicaron una carta que fue escrita a mano y que está dirigida al presidente Iván Duque, la vicepresidente Martha Lucia Ramírez y otras entidades.



“Ellos, quienes permanecen en las más baja y degradante condición, en clara y flagrante violación de los más elementales derechos humanos piden ayuda no solo al gobierno nacional y a la comunidad internacional, sino a todo el pueblo colombiano y de otros países y suplican que crean en su inocencia”, señaló la fundación.



Más de 10 colombianos estarían involucrados en el asesinato. Foto: AFP

Golpes y mal estado de salud por torturas

se despierta gritando en la noche, se levanta dormido y se estrella contra las paredes FACEBOOK

La misiva en su primer apartado tiene un recuento de las condiciones de salud de cada uno de los colombianos que completan ocho meses tras las rejas en Haití.



A grandes rasgos, afirmaron que han sido víctimas de torturas, fuertes golpizas, por las cuales presentan contusiones en varias partes del cuerpo y afectaciones en su estado mental.



Por ejemplo, señalaron que el exmilitar Enalber Vargas tiene fractura en sus dientes frontales, inflamación del rostro y problemas respiratorios.



“Como secuelas de las torturas presenta fuertes dolores de espalda y en los testículos, así como en las articulaciones (…)”, se lee en la descripción de Manuel Antonio Grosso.



Según el escrito, reciben una única comida al día que consiste en un plato de arroz, por el que atribuyen la pérdida de peso y la desnutrición.

Los colombianos fueron capturados en julio de 2021. Foto: EFE y AFP

“Habla incoherentemente”, “sueña con muertes”, “escucha voces en su cabeza”, “se despierta gritando en la noche, se levanta dormido y se estrella contra las paredes”, son otras de las descripciones realizadas.



Además de lo mencionado, dicen estar expuestos a gripa y a otra serie de infecciones respiratorias.

Líos jurídicos

A la fecha no se ha informado el motivo de nuestra detención FACEBOOK

Los detenidos precisaron que no han logrado tener un abogado para su caso, pues los defensores no acceden por motivos de seguridad o les piden una millonada de dólares para poderlos representar.



“A la fecha no se ha informado el motivo de nuestra detención, ni se nos han leído nuestros derechos como capturados”, comentaron.



No tienen comunicación con sus familiares. También dicen que ni siquiera los han presentado ante un juez y las pocas declaraciones entregadas, según ellos, han sido por medio de torturas o firma de documentos en idioma que no comprenden.Ante todo lo denunciado en la carta de 21 páginas, firmada y con huella, solicitan ayuda urgente para su libertad inmediata porque temen por sus vidas y se consideran “absolutamente inocentes”.

Los exmilitares hablan de pésimas condiciones en la cárcel de Haití. Foto: EFE/ Jean Marc Hervé Abélard

Por el momento, el gobierno del presidente Iván Duque no se ha referido a la denuncia de los exmilitares. Sin embargo, meses atrás la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sí señaló que son víctimas de “vejámenes”.

