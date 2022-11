Jefferson Arango Castellanos, de 35 años de edad, señalado de hacer parte de una red criminal que suministraba drogas a sus víctimas para atracarlas, paga en la cárcel La Picota, de Bogotá, una condena impuesta por la justicia nacional mientras espera su extradición a los Estados Unidos.



Arango Castellanos, alias Harry Potter, junto a Himmer Darley Aguirre Muñoz, Kenny Julieth Uribe Chirán y Pedro José Silva Ochoa, es señalado de desplegar una estrategia coordinada para abordar a ciudadanos en sitios de rumba de Bogotá, luego darles licor con clonazepam, poniendo en riesgo la vida de sus víctimas, y finalmente hurtar sus pertenencias.

‘Harry Potter’, Uribe Chirán y Aguirre Muñoz ya negociaron con la Fiscalía y lograron preacuerdos para bajar sus condenas por un atraco en el que murió una de sus víctimas, a quien dejaron abandonada en una vía de Bogotá. Los dos primeros procesados fueron condenados hace unos días por un juez especializado de Bogotá a 34 años de cárcel, y el tercero recibió una sentencia de 17 años.



EL TIEMPO estableció que la Corte Suprema de Justicia acaba de notificar a ‘Harry Potter’ del aval para su extradición a Estados Unidos, en donde es pedido por la Corte del Distrito Sur de La Florida por cargos de agresión, secuestro y concierto para delinquir de personas internacionalmente protegidas.



Además, en el despacho del magistrado José Francisco Acuña está en etapa de práctica de pruebas la solicitud de extradición de Uribe Chirán, otra de las personas condenadas en Colombia por la muerte de una de sus víctimas.

Drogaron a dos militares estadounidenses

Este video, en donde se ve cómo dejan en la calle a una persona tras drogarla y robarla, es una prueba contra la banda de Jefferson Arango Castellanos, 'Harry Potter', a quien la Corte Suprema le aprobó la extradición a EE. UU. por atracar de este modo a dos agentes de EE. UU. pic.twitter.com/u1mhBw7MhN — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) November 7, 2022

Este diario accedió al expediente contra los pedidos por cortes de EE.UU., en donde se dan detalles del proceso por el que son investigados y en el que figuran como víctimas dos uniformados.



En el proceso aparece información suministrada por la Policía y la Fiscalía y una declaración de un agente federal sobre una fuente que delató a sus cómplices en el robo a los integrantes del Ejército de Estados Unidos, que estaban en misión en Colombia.



Se estableció que el 5 de marzo de 2020 los uniformados salieron a ver un partido de fútbol en un local del norte de Bogotá, en donde estaban dos de los integrantes de la banda de delincuentes, quienes entablaron conversación con sus víctimas. En los videos de seguridad se observa a una de las víctimas bailando a la 1:25 de la mañana con una mujer desconocida y al otro soldado hablando con un hombre que lo lleva a la parte trasera del negocio. Ya para ese momento los uniformados habían sido drogados. A las 2:27 de la mañana, los uniformados están tambaleándose dentro del local y a las 2:34 se les observa caminando erráticamente por la calle acompañados de sus victimarios.



En el expediente se lee que fueron subidos a un vehículo y llevados a un hotel del centro de Bogotá, en donde entregaron sus objetos personales: relojes, celulares, tarjetas débito y crédito y las claves. Uno de los delincuentes incluso reconoció que los soldados estaban tan drogados que pensaban que sus victimarios eran sus mejores amigos y por entregaron sus elementos sin oposición.

En poder de la Fiscalía hay audios como este, en donde se escucha a dos integrantes de la organización criminal hablando de dejar abandonadas en la calle a víctimas tras drogarlas y hurtar sus pertenencias. pic.twitter.com/pRjXtfsoNw — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) November 7, 2022

Posteriormente, en videos de cámaras de seguridad, se ve a ‘Harry Potter’ entrando a cajeros electrónicos haciendo retiros de las cuentas de los extranjeros y realizando compras en almacenes.



Al día siguiente, cuando ya en la embajada de Estados Unidos había una alerta por la suerte de dos uniformados que no habían llegado a dormir a su apartamento, se recibió una llamada de una persona que encontró en la calle a un extranjero desubicado y en mal estado. Al sitio llegó la Policía y un agente de protección de la delegación diplomática, que identificó al hombre como uno de los agentes que estaba desaparecido. Otro vehículo con hombres de agencias federales fue desplegado al apartamento de los militares en donde después del mediodía encontraron al otro uniformado, quien no sabía cómo había llegado al lugar.



Ambos fueron llevados a centros asistenciales, en donde se encontraron rastros de benzodiacepinas y se les encontraron contusiones y abrasiones en la cara y el cuerpo.



En la carpeta también está la declaración de un alto funcionario del FBI, quien señaló que “los miembros del Ejército de los Estados Unidos de América, adscrito al Departamento de Defensa, en la fecha de comisión de los delitos se encontraban cumpliendo labores oficiales en representación del país requirente en la ciudad de Bogotá” y que, por lo tanto, eran personas protegidas.



La Corte Suprema dio crédito a ese argumento y avaló la extradición, aunque aclaró que el procesado no puede ser condenado a cadena perpetua, que es una de las penas prevista en Estados Unidos para dos de los delitos por los que son requeridos. Igualmente dejó abierta la posibilidad para que el gobierno colombiano condiciones la entrega y primero permita que respondan por sus delitos en el país.

La condena en Colombia



Yuddith Alexandra Anaya Pacheco fue drogada, robada, y abandonada en una calle cuando ya estaba muerta a causa de la droga que le dieron. Foto: Archivo Particular

Los procesados ya están condenados en el país por el homicidio de Alexandra Anaya Pacheco, el 15 de noviembre de 2020. Ella, junto a Mateo Rojas y Andrés Felipe Monroy, se encontraban en un local del norte de la ciudad y fueron abordados por los delincuentes, quienes les suministraron clonazepam en el licor.



Anaya, Rojas y Monroy perdieron el conocimiento y fueron sacados del lugar a las 5:23 de la mañana y subidas a un vehículo, en donde les quitaron sus elementos personales. Luego los delincuentes fueron abandonando a sus víctimas en la calle, el primero fue Andrés Felipe Monroy, quien fue dejado en la carrera 51ª con calle 129, luego dejaron en la calle 147a con la carrera 45 a Mateo Rojas, y finalmente, a las 6:33 de la mañana, bajaron a Alexandra Anaya Pacheco en la calle 86d número 30.



Para ese momento, determinó la Fiscalía, “se encontraba muerta y con varias lesiones, a causa de la ingesta de alcohol junto con el clonazepam que los aquí indiciados pusieron en la bebida de las víctimas con el fin de facilitar el hurto”.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

