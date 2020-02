El trino sobre falsos positivos por el que critican a ‘Tola y Maruja’

Indignación. Eso es lo que ha generado en redes sociales una publicación de ‘Tola y Maruja’, una de las parejas humorísticas más famosas de Colombia.

El comentario estuvo relacionado con casos de falsos positivos en el municipio de Dabeiba, en Antioquia, y fue borrado, pero ya había sido compartido varias veces.



Aunque pidieron disculpas, las críticas no han cesado.

El contexto

A finales de la semana pasada, la Justicia Especial para la Paz (JEP) exhumó 37 cuerpos de personas que, presuntamente, habrían sido presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado.



Estos ‘falsos positivos’ se unen a 17 que se habían hallado en diciembre pasado, para un total de 54 en el cementerio Las Mercedes, del mencionado municipio antioqueño.

A esto se sumó la plena identificación de los primeros restos relacionados con casos de ejecuciones extrajudiciales.



Se trata de Edison Lezcano Hurtado, quien fue exhumado en diciembre y sus restos entregados a sus familiares, a 18 años de su desaparición.



Esta situación simboliza esperanza para otras familias con personas desaparecidas de poder encontrar a sus seres queridos y es ahí cuando el trino de ‘Tola y Maruja’ adquiere un tinte totalmente desafortunado.

El comentario

En la tarde del pasado domingo 23 de febrero, la cuenta oficial de la pareja en Twitter subió una foto de un cráneo por el que salen tierra y raíces en donde deberían estar una nariz y unos ojos.



“Berrionditos, echamos a nuestro comunista mánayer, o Community Manager, por este trino que pretendía publicar: - ‘Qué fue de la vida de tu hijo’. - ‘Echó raíces en Dabeiba’”, fue el mensaje que acompañó la imagen.

De inmediato, las críticas llegaron. La cuenta de las Madres de falsos positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA), por ejemplo, escribió: “Qué difícil cuando hay gente capaz de hacer lo que sea para ganar seguidores a costa de la memoria de hijos inocentes”.

Qué difícil cuando hay gente capaz de hacer lo que sea para ganar seguidores a costa de la memoria de hijos inocentes. Qué horror ver esto. https://t.co/pCdKH0k6EF — Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) February 24, 2020

"Quién es el miserable humorista que se esconde detrás de la cuenta de 'Tola y Maruja' (...) Usted es un miserable, a quién se le ocurre burlarse de semejante acto tan macabro", fue otro de los mensajes

Quién es el miserable humorista que se esconde detrás de la cuenta de @Tolaymaruja no me sirven sus disculpas, que están hasta peor que el Twit, usted es un miserable, a quien se le ocurre burlarse de semejante acto tan macabro — 𝓔𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪 (@eliyuyis) February 24, 2020

Al ver la reacción, la publicación fue borrada y la cuenta de la pareja procedió a publicar unas disculpas.



"Tola y Maruja pedimos perdón por el desafortunado trino sobre Dabeiba. Queríamos provocar indignación, pero no con nosotras sino con los victimarios de estos humildes campesinos. Nos equivocamos en la manera. Lamentamos haber herido a quienes entendieron mal nuestro propósito".

Tola y Maruja pedimos perdón por el desafortunado trino sobre Dabeiba. Queríamos provocar indignación, pero no con nosotras sino con los victimarios de estos humildes campesinos. Nos equivocamos en la manera. Lamentamos haber herido a quienes entendieron mal nuestro propósito. — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) February 24, 2020

Berrionditos, les proponemos canalizar esta indignación por lo de Dabeiba con una marcha silenciosa para pedirle a nuestras Fuerzas Armadas que esto nunca vuelva a pasar, que nos ayuden a volver a confiar en ellos. Esta imagen debería estar en los cuarteles: pic.twitter.com/mYmHldAp18 — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) February 24, 2020

No obstante, estas palabras no han convencido a los usuarios de redes, quien han pedido no seguir más a la cuenta.



