El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre el hostigamiento a la aeronave en la que iban más de 20 funcionarios de la Porcuraduría y la Fiscalía para Tierralta en donde campesinos fueron intimidados el pasado 11 de septiembre de parte de hombres armados, con botas pantaneras y la cara tapada, que al parecer serían integrantes del Ejército Nacional.



"No existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército no le da garantías de seguridad a la justicia, a la Fiscalía", dijo al repudiar el hecho, indicar que la Fiscalía llegará a la zona a hacer su labor y que ya se inició otra investigación por el atentado como tal.

Barbosa indicó que habló con la Procuradora Margarita Cabello y que en próximos días entregarán una carta al Presidente Gustavo Petro, manifestando esa preocupación porque los servidores de ambas entidades "no puedan cumplir adecuadamente con sus funciones en el territorio nacional".



"Esto se añade con lo que ha venido ocurriendo contra la Rama del Poder Público en Colombia. La condena hecha por la Corte Suprema de Justicia por los hechos acontecidos en Tuluá contra los juzgados, los jueces, los Fiscales. Un Estado de Derecho en donde la Rama Judicial no puede ejercer adecuadamente sus funciones, es un Estado de Derecho fracturado", dijo.



"A la zona vamos llegar. Nosotros vamos llegar porque en Colombia no puede haber territorios vedados para la justicia. No puede decir que la Séptima División que está en la zona y la Fiscalía no. ¿En que país estamos viviendo?", agregó.

De hecho, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, a raíz del atentado al helicóptero en el que se desplazaba personal del Ministerio Público y la Fiscalía a la vereda El Manso, municipio de Tierralta, Córdoba, pidió "garantías plenas" para realizar las investigaciones respectivas en la zona.



"Muy preocupada por los hechos ocurridos el día de hoy, conversé con el Comandante del Ejército, el general Ospina, para exigir garantías de seguridad para la comisión que se encuentra en la zona y para las investigaciones que se continuarán realizando", dijo.



”Quiero decirle al país que continuaremos con las investigaciones y esperamos que las autoridades cumplan con las garantías que está reclamando la Procuraduría General de la Nación" concluyó.

Los hombres están siendo investigados por las autoridades. Foto: Captura de video

Más de 30 militares serán interrogados

Barbosa dijo que los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos y que ya solicitaron que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón 83 de Infantería de la Brigada 11 sean interrogados.



"El Presidente dijo que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública y dice que eso no puede pasar en este gobierno. Estoy de acuerdo. Sería muy grave que en el Gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país", dijo.



Ahora como el presidente Petro dijo en X (antes Twitter) que es "el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos", Barbosa dijo que quien tiene la potestad de investigar es la Fiscalía.



"He venido insistiendo durante este año que no le corresponde al Ejecutivo en Colombia hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la hará la Fiscalía y no vamos a permitir que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de los pobladores", agregó

Críticas a Mindefensa y a la Policía

Barbosa dijo que en la zona opera una subestructura del 'clan del Golfo' en la zona y apuntó que, actualmente, hay 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus integrantes. Y dijo que en total, en todo el país, hay 3.265 órdenes de captura que faltan por ejecutar, al tiempo que cuestionó al Ministro de Defensa, Iván Velásquez.



"Parecería que es Ministro de otro Gobierno. Dice que se requiere que haya consecuencia a los hechos delictivos, pero todos los días estamos buscando sacar de las cárceles a los delincuentes", dijo.



"Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al tanto de esas capturas en zona rural para sacar a los criminales de la zona, no para atemorizar a la ciudadanía. No podemos volver a las épocas del paramilitarismo como el mismo Presidente de la República lo señaló", agregó.

¿Qué pasó?

Los hechos fueron denunciados por la comunidad. Según Dagoberto López, el presidente de la junta comunal de la vereda Bocas de El Manso de Tierralta, los hombres irrumpieron en la zona, amenazaron a los pobladores y hasta le apuntaron a los civiles.



En videos compartidos en redes sociales en los cuales se ve a hombres armados, con camuflados militares, camiseta negra y gorras, y cubriendo sus rostros, intimidando a civiles entre los que habían niños y bebés. Los campesinos les preguntan: "¿Por qué no dan la cara?, ¿por qué no dicen 'somos tal persona'?". Los hombres armados no les responden y les apuntan con sus armas.



Cuando una mujer insiste en preguntarles por qué no se identificaban, uno de ellos le responde: "¿Por qué quiere que nos identifiquemos?", acto seguido, el uniformado sacó una pistola y parece cargarla para apuntar a la mujer e intimidarla.

