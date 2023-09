El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que más de 30 uniformados del Ejército Nacional serán cuestionados luego de que se presentara un episodio de intimidación a a la población civil en la vereda El Manso en Tierralta, Córdoba, por parte de hombres armados que al parecen hacen parte de la Institución.



(Lea: 'No hay garantías de investigación': Fiscal por ataque a aeronave que iba a Tierralta)



Se trata de 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón 83 de Infantería de la Brigada 11 del Ejército Nacional. Además, el Fiscal dijo que esta es una investigación de la Justicia Ordinaria y no de la Justicia Penal Militar que ya abrió un caso al respecto.



(Lea: En fotos: ataque a aeronave con comisión de Procuraduría y Fiscalía que iba a Tierralta)

Facebook Twitter Linkedin

Hostigamiento a aeronave que iba a Tierralta Foto: Ejército

"Tendremos que verificar qué hechos delictivos adicionales se denuncian", dijo Barbosa al ser preguntado sobre que, en la intimidación, se habría presentado un delito sexual en contra de una mujer de la comunidad.



Al tiempo, Barbosa cuestionó al Ejército porque el helicóptero en el que iba la comisión de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Defensoría a la zona, fue impactado por parte de desconocidos. Según el fiscal, no se puede volver a épocas del paramilitarismo ni puede haber zonas vedadas para la justicia.



(Lea: Córdoba: un teniente, dos suboficiales y siete soldados estarían implicados en amenazas)



"El Presidente dijo que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública y dice que eso no puede pasar en este gobierno. Estoy de acuerdo. Sería muy grave que en el Gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país", dijo.

"A la zona vamos llegar. Nosotros vamos llegar porque en Colombia no puede haber territorios vedados para la justicia. Esto no es asunto de la Jurisdicción Penal Militar, no es un asunto del gobierno, es una investigación de la Fiscalía", agregó.



(Lea: Mindefensa habló sobre militares que intimidaron a campesinos en Tierralta, Córdoba)



El Fiscal Barbosa aseguró que "en esa zona del país, donde ocurrieron los hechos, opera una subestructura criminal del Clan del Golfo, que es la Javier Yepes Cantero, y al día de hoy tenemos 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus miembros y comandantes en esa zona del país".



"Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zonas rurales para sacar a los criminales de las zonas, no para atemorizar a la ciudadanía", dijo.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia