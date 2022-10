Tras casi tres décadas los dueños de la comercializadora Tierra Santa lograron consolidar un emporio de venta de ropa y calzado a bajo costo con presencia en más de ocho departamentos del país. El negocio familiar de migrantes de origen libanés se inició en Maicao en La Guajira y con el paso del tiempo llegó a tener alrededor de 29 locales propios y cientos de franquicias por todo el país.



La situación cambió el 14 de septiembre para los exitosos dueños de los almacenes cuando llegaron a sus casas y locales agentes de la Policía y el CTI de la Fiscalía que realizaron 20 capturas y al tiempo ocuparon con fines de extinción de dominio 1.100 bienes avaluados en 1.2 billones de pesos.

Entre los capturados aparece Ahmad Ibrahim Gebara de 62 años socio fundador y accionista de Tierra Santa, sus hijos Bilal Gebara Karameddin y Khaled Ahmed Gebara Karamedinn y varios de sus familiares, socios y trabajadores. Ello, según la investigación, serían los líderes de lo que la Fiscalía califica como una organización ilegal.



El fiscal general, Francisco Barbosa afirmó que esta cadena comercial sería en realidad una "organización multicrimen trasnacional" dedicada al lavado de activos mediante la conformación de empresas fachada.

Ahmad Ibrahim Gebara patriarca de la familia se declaró inocente

En esta operación fueron capturados seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, quienes eran "integrantes de la junta directiva de un conglomerado empresarial, además de otros siete ciudadanos colombianos que eran los representantes legales de empresas fachada encargadas de realizar importaciones ficticias a favor de la cadena de almacenes, de igual manera fueron imputadas siete personas más", indicó a su turno el director de la Policía, el general Henry Sanabria.



EL TIEMPO tuvo acceso a la investigación en el que se detallan las maniobras que se habría desplegado a través de un entramado empresarial con tentáculos en el exterior para lavar el dinero proveniente de contrabando a gran escala.



Inicialmente se recibió una primera alerta de una exfuncionaria de Tierra Santa que advertía sobre la existencia de una organización que comercializaba ropa y que incurría al parecer en irregularidades. En 2017 llegó una denuncia de la Dian en donde había mas información y se realizaron visitas a los locales y bodegas encontrando que algunas de las empresas no existían o no desarrollan la actividad económica que aparecían en el papel.



Llegó además una alerta de las autoridades de Ecuador sobre seis sociedades que no registraban exportaciones hacia Colombia pero que había documentos de supuestas importaciones de ese país a empresas relacionadas con Tierra Santa las cuales solo existieron en el papel.



Álex Saab

En la investigación aparecen empresas que a pesar de tener distinto nombre y NIT comparten domicilio, accionistas, revisores fiscales contadores o sus accionistas no cuentan con los recursos para comprar sus respectivas acciones



En ese grupo aparece la Sociedad Comercializadora Internacional de Productos Importados y Nacionales SAS de la cual fue representante legal María Carolina Rodríguez Olivares, capturada en el operativo. Esta empresa habría movido entre 2012 a 2016 dineros por concepto de exportaciones simuladas por valor de 36 mil millones de pesos.



En el expediente dice que hay registros de operaciones cambiaras de esta empresa por supuestos negocios con el Fondo Global de Construcciones SAS en 2012 por 1.853 millones de pesos. Esa empresa es la misma con la que el cuestionado empresario Alex Saab construyó las casas subsidiadas por las que es procesado en extradición por Estados Unidos como parte de un entramado corrupto que enreda al gobierno de Venezuela



Pero no es la única empresa asociada a Saab que aparece en el proceso contra los dueños de Tierra Santa. Hay registro de una transacción con la firma Golden Sun Trading en 2013, otra con Group Grand Limited en 2014 y otra operación con Salmex Assets también en 2014. En total las operaciones suman 12.720 millones de pesos



“Sociedades que se encontraban relacionadas con el señor Alex Saab quien es investigado por lavado de activos a nivel nacional e internacional”, dijo la Fiscalía.

En esas operaciones aparece también Elías José Yamhure Dacarret accionista de la Sociedad Comercializadora Internacional de Productos Importados y Nacionales SAS firma que hizo las transacciones con las empresas asociadas a Sabb y quien según la Fiscalía determinó a la representante legal de la empresa y otros funcionarios para incurrir en delitos.

Alaín Roberto Suaza López

Este no es el único lio que tiene Yamhure Dacaret quien también es socio de la firma Ticket Ya. La Fiscalía le imputó en septiembre de 2020 los cargos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), corrupción privada y concierto para delinquir. El caso está relacionado con "presunta responsabilidad en la reventa de boletas para el partido de futbol entre las selecciones de Colombia y Brasil, que se jugó el 5 de septiembre de 2017 como parte de la eliminatoria a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018".



En la investigación aparecen otro grupo de empresas cuyos dueños ya han sido procesados por la justicia y habrían servido para legalizar mercancías, En ese capítulo aparece Newtex Eight UAP SAS que hizo negocios con Tierra Santa en 2014 y que aparece en la investigación por la que fue capturado y condenado a ocho años de cárcel el exdirectivo del equipo de fútbol Santa Fe Jaime Tello Rondón. Esta empresa fue una de las que movió más de 130.000 millones de pesos, entre el 2012 y el 2016, producto del contrabando de telas.



Y también aparecen Tex Town SAS que en 2017 hizo negocios con Tierra Santa por 22 mil millones de pesos, Holding Capital SAS que en 2018 tuvo operaciones por casi 10 mil millones de pesos con Tierra Santa.



Esta última está asociada a la organización de Alain Roberto Suaza López, señalado ‘rey del contrabando’ y su esposa Paola Andrea Escamilla Silva. Suaza López fue capturad a finales del año pasado vinculado a una gigantesca red de lavado de dinero del contrabando. Hace cuatro meses la Fiscalía le ocupó 77 bienes con fines de extinción de dominio avaluados en 60.000 millones de pesos.



El ente acusador señaló en su momento que Suaza López creo entre 2011 y 2021 empresas fachada que, supuestamente, dieron apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero producto del ingreso ilegal de mercancía al país.



La Fiscalía señaló que Suaza López reconoció en otro proceso que su relación con Tierra Santa la manejaban con la intermediación de Jonny Cure y Elías José Yamhure Dacarret.



La firma Quintero López y abogados que representa a varios de los procesados considera que hay evidencias para demostrar su inocencia. De hecho todos los procesados se declararon inocentes y quedaron en libertad luego de pagar una caución.



En la investigación aparecen giros de dinero a Panamá, negocios bajo sospecha con empresas de Estambul (Turquía), Ecuador Perú, Venezuela y China. Y hay evidencias de supuestas operaciones con empresas de pulpa de fruta, de explotación de canteras y de químicos que no coinciden con el objeto social de Tierra Santa en Colombia.



