Desde la brigada 30 del Ejército Nacional, ubicada en Cúcuta (Norte de Santander), el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, encabezó un consejo de seguridad extraordinario en el que se analizaron los hechos registrados - ayer en la tarde - en Tibú, que cobraron la vida de una mujer (civil) y dos policías.



Vale la pena recordar que, al paso de una patrulla de la Policía, fue accionada una carga explosiva, que dejó, además, a 10 personas heridas.



El jefe de la cartera castrense reiteró que en Tibú hacen presencia tanto las disidencias del 'Estado Mayor Central ' como el Eln, y en esa línea aseguró que hasta el momento ninguno de los dos grupos se ha atribuido el ataque terrorista, por lo que dijo que el día de hoy "no se puede asegurar cuál de las organizaciones mencionadas fue". Añadió que inteligencia trabaja para aclarar el tema.



Velásquez señaló que inteligencia militar esta en ese tema, "y puede demorarse unas 24 horas más". Con la voz en alto, afirmó: "Lo que pasa es que no vamos a aventurar con hipótesis, es con realidades", puntualizó.



El Ministro dijo que. de comprobarse que el ataque fue perpetrado por el 'Estado Mayor Central', con el que se suspendió el cese al fuego bilateral en los cuatro departamentos al sur del país, "estarían violando el cese en este departamento" (Norte de Santander). De tratarse del Eln - que no se encuentra amparado por ningún cese - otra es la sutuación.

'La Fuerza Pública no está maniatada'

Los heridos fueron trasladados a Cúcuta. Foto: Cámaras de seguridad

Velásquez insistió - por la importancia del tema - en no aventurarse con hipótesis sino en hacer señalamientos con pruebas.



Precisamente el ministro desmintió que la Fuerza Pública esté 'maniatada o amarrada' para actuar. "Lo que se requiere es una acción contundente de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la contención del delito".



De acuerdo con el funcionario, la instrucción es muy clara: "En aquellos lugares donde opera el cese al fuego, se suspendieron las acciones ofensivas; no se suspendieron las operaciones por parte de las Fuerzas Armadas, por el contrario, tienen la obligación, la capacidad y la orden constitucional de enfrentar el delito".



Y en esa línea, señaló que deben afectar la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos conexos. "Nunca se ha dado una instrucción de suspender el cumplimiento de sus deberes o de brazos caídos; eso es absolutamente falso", reiteró.



El jefe de la cartera de Defensa dijo que, si algún mando de la Fuerza Pública - con la excusa del cese al fuego - ordenó no actuar, entrar en brazos caídos, estaría incumpliendo con su deber y le gustaría conocer esa situación.

El ministro de la Defensa anunció más presencia de los uniformados. Foto: Ministerio de Defensa

Llegan más uniformados

El Ministro reconoció que Norte de Santander es el segundo departamento con mayor número de cultivos de matas de coca, 40.000 hectáreas, de las cuales 22.000 se encuentran en Tibú, por lo que atribuyó la problemática de la región al narcotráfico, "como el centro de las violencias que alimenta, que financia estos grupos".



Y señaló que por eso se tienen como prioridad por parte de la Fuerza Pública las incautaciones, la afectación a los laboratorios, la identificación de las cabezas del narcotráfico.



Velásquez dijo que, en "aras de la defensa de la vida", se van a afectar las organizaciones que no quieran "sumarse a la paz y serán desarticuladas por la accion de las Fuerzas Militares".



El Ministro anunció que llegarán 10 pelotones con 360 hombres asignados al departamento y se reforzarán la Policía Judicial y el Gaula para reducir el secuestro y la extorsión.



